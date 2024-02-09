Фёдор Кудряшов ушёл из футбола. Какой матч в его карьере вы запомнили больше всего?

Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры в 36 лет. Экс-защитник сборной России всего полгода отыграл за «Факел» после возвращения из Турции и решил, что пора вешать бутсы на гвоздь. У Кудряшова получилась богатая карьера – 48 матчей за национальную команду, 237 игр в РПЛ, выступления в еврокубках и в чемпионате Турции. Будет что вспомнить.

Мы выбрали самые памятные, на наш взгляд, игры в карьере Кудряшова. В этом списке есть и успешные выступления экс-защитника сборной России, и одна большая неудача. А какой матч Кудряшова запомнился вам больше всего? Предлагаем поучаствовать в нашем голосовании. Может быть, у вас другие варианты – пишите в комментариях!

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