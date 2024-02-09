Фёдор Кудряшов ушёл из футбола. Какой матч в его карьере вы запомнили больше всего?

Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры в 36 лет. Экс-защитник сборной России всего полгода отыграл за «Факел» после возвращения из Турции и решил, что пора вешать бутсы на гвоздь. У Кудряшова получилась богатая карьера – 48 матчей за национальную команду, 237 игр в РПЛ, выступления в еврокубках и в чемпионате Турции. Будет что вспомнить.
Мы выбрали самые памятные, на наш взгляд, игры в карьере Кудряшова. В этом списке есть и успешные выступления экс-защитника сборной России, и одна большая неудача. А какой матч Кудряшова запомнился вам больше всего? Предлагаем поучаствовать в нашем голосовании. Может быть, у вас другие варианты – пишите в комментариях!
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
14 ноября 2021 года. Отбор ЧМ-2022. Хорватия – Россия – 1:0
К сожалению, был в карьере Кудряшова матч, который хотелось бы забыть, а никак. В решающей игре отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией в Сплите сборная России потерпела поражение, пропустив решающий гол в концовке. Точнее, это был автогол Кудряшова. Фёдор срезал мяч в свои ворота, пытаясь выбить его из штрафной после кросса с левого фланга. В результате сборная России лишилась прямой путёвки на чемпионат мира. Тогда мы ещё не знали, что нашу национальную команду в любом случае не пустили бы на ЧМ-2022 из-за политики.
«В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвёл команду и страну. Хоть и не назовёшь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже», – рассказывал Кудряшов о том, что было после матча в Хорватии.
1 июля 2018 года. ЧМ-2018. Россия – Испания – 0:0, 5:4 пен.
На чемпионате мира в России Кудряшов пережил один из сильнейших эмоциональных моментов в своей карьере. Если на групповом этапе Фёдор сыграл не так много, то в плей-офф провёл оба матча с первой и до последней минуты. В 1/8 финала он вышел в тройке центральных защитников и надёжно отыграл против мощной группы атаки Испании. Сборная России с Кудряшовым сенсационно прошла одного из фаворитов турнира.
«На поле всё оставили, – говорил после того матча Фёдор. – Ещё не осознали, что сделали. Сегодня за нас была вся страна. У нас был чёткий план на игру, и мы его весь матч придерживались. Мы были одной командой – терпели, бились, и футбольный бог нас вознаградил. Пенальти не тренировали. Мандраж был против Уругвая, первый мой матч на чемпионате мира. С Испанией так не переживал».
23 ноября 2016 года. Лига чемпионов. «Ростов» – «Бавария» – 3:2
Единственная Лига чемпионов в карьере Кудряшова. Той осенью «Ростов» Курбана Бердыева здорово удивил всех в России и Европе. В квалификации прошёл «Андерлехт» и «Аякс», а на групповом этапе очень достойно показал себя в квартете с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ. Единственную победу в группе ростовчане одержали над чемпионом Германии. Кудряшов провёл на поле все 90 минут, хорошо закрывал свой левый фланг. В пропущенных мячах виноват не был, там ошибались другие защитники «Ростова». Наверное, победа над «Баварией» в Лиге чемпионов – самый поразительный успех Фёдора с командой наряду с выигрышем у Испании на домашнем чемпионате мира.
12 мая 2016 года. РПЛ. «Динамо» – «Ростов» – 1:3
В клубной карьере самым запоминающимся для Кудряшова, вероятно, был 2016-й. В тот год защитник боролся с «Ростовом» за чемпионство и выиграл серебряные медали, благодаря чему осенью сыграл в Лиге чемпионов. Одной из важнейших на финише сезона-2015/2016 для команды Курбана Бердыева была выездная победа над «Динамо». Закрывавший левую бровку латераль-разрушитель Кудряшов внезапно превратился в снайпера. При счёте 1:0 в пользу «Динамо» он сделал голевой пас на Сердара Азмуна, а на исходе часа матча забил третий мяч ростовчан ударом головой. Между прочим, это был его первый гол в карьере на уровне РПЛ.
8 июня 2019 года. Отбор Евро-2020. Россия – Сан-Марино – 9:0
В 48 матчах за сборную России Кудряшов совершил всего два результативных действия – от защитника в этом смысле многого и не ждёшь. Причём оба в 2019 году. Фёдор отдал голевую передачу в игре с Кипром, а за три дня до того забил свой единственный мяч. Случилось это в домашней встрече отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино. Ворота аутсайдера поражали атакующие игроки, особенно разошёлся Артём Дзюба, оформивший покер, но и Кудряшов свой момент нашёл. Он стал автором третьего гола сборной России. Забил, что интересно, правой ногой – после стенки с Антоном Миранчуком.
«Были смешанные чувства, – признавался Кудряшов. – Это мой первый гол за сборную. Тогда я очень устал, особых сил радоваться у меня не было. Помню, что побежал к Антону Миранчуку, который отдал гениальный пас. Мне просто осталось его не испортить. Этот гол я посвятил своей семье».