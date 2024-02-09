«Диктовать нам условия никто не будет». Сильное выступление босса «Спартака»

Олег Малышев подробно высказался о ситуации с Джикией, а ещё зацепил темы Абаскаля, трансферов и «Зенита».

9 февраля «Спартак» сыграл на Зимнем кубке РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли». Из-за особенностей состава соперника матч получился практически тренировочным и закончился лёгкой и разгромной победой красно-белых.

А после игры настало время отвечать на вопросы. Первым выступил капитан команды Георгий Джикия. А следом к журналистам вышел генеральный директор клуба Олег Малышев. Ниже — все слова босса «Спартака».

О назначении Томаша Амарала спортивным директором

— Почему Амарал? Мы рассматривали 10 кандидатур, проводили интервью. У Томаша большой опыт работы. Он выстроил систему, которую мы хотели бы видеть у себя.

О дорогом трансфере Угальде

— Все решения по трансферам принимаются комитетом. Мы изучали возможность купить разных игроков — Угальде оказался наиболее хорошим. Его предложил Томаш (Амарал. — Прим. «Чемпионата»). Сможем ли мы его продать дороже? Посмотрим. Это молодой футболист, его стоимость будет расти. Не секрет, что для того, чтобы привезти в Россию игрока, нужно переплатить. Мы верим в потенциал Угальде.

Манфред Угальде Фото: vk.com/fcsm_official

Об интересе к опорнику «Бока Хуниорс» Фернандесу

— Мы стараемся смотреть игроков на разные позиции. На каждую позицию у нас должен быть вариант усиления. Фернандес есть в наших списках, но это не значит, что мы обязательно сейчас будем предпринимать какие-то действия.

Абаскаль и Амарал не согласны по опорнику? Они работают вместе, это раздутая история. Они нашли контакт.

О громком интервью с Вадимом Шпинёвым, агентом Джикии

— Я не хотел бы комментировать слова каких-то агентов. Мы с Георгием в нормальных рабочих отношениях, обсудили все вопросы. Сейчас он остаётся в клубе. Надеюсь, он поможет «Спартаку». Что бы агенты ни говорили, они не могут ставить условия и ультиматумы в «Спартаке».

О «Спартаке-2» и агенте Павле Андрееве

— «Спартак-2» и Павел Андреев? Это разве весь состав «Звезды»? Вы выворачиваете факты. Никто из агентов не диктует нам условия. Мы сотрудничаем с агентами. Влияние Андреева? Просто много его игроков будет играть в «Спартаке 2». Но диктовать условия нам никто не будет.

О будущем Джикии в «Спартаке»

— Мы вместе с Георгием и Абаскалем обсудили все вопросы. Джикия чувствует себя обманутым? Вы пытаетесь раздуть проблему. Георгий лоялен клубу.

От чего зависит решение о предложении ему контракта? От того, как будет играть весной он и команда. Будем изучать причины, по которым он не будет играть, если он не будет играть.

Есть теоретическая возможность, что Джикия автоматически продлит контракт по количеству матчей.

О жесте гендиректора «Зенита» Александра Медведева

— Жест Медведева про «Спартак»? Лучшая реакция — ответ на поле. Надеюсь, мы это увидим на поле.

Клаудиньо и Александр Медведев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О судьбе Абаскаля в «Спартаке»

— Какое место должен занять «Спартак», чтобы Абаскаль остался? У нас всегда стоит задача — топ-2.