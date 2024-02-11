Блогер, медиафутболист и просто добряк. История страшной трагедии игрока «Амкала»

10 февраля 2024 года — чёрный день в медиафутболе. Ушёл из жизни игрок «Амкала» и футбольный блогер Никита Куриленко, известный под псевдонимом Финито. Он скончался в возрасте 31 года после длительной борьбы с серьёзной болезнью. Страшная трагедия ошарашила комьюнити, у истоков создания которого стоял этот позитивный и улыбчивый парень.

Никита родом из Крыма, но последние годы жил в Москве. Свою блогерскую деятельность он начинал с футбольных симуляторов FIFA и Football Manager. Финито можно включить в касту родоначальников медийного футбола. Он был одним из «фиферов», которые запустили тренд футбольных челленджей. И пусть у него не было профессиональной школы, Никита всегда с радостью принимал участие в спортивных активностях.

В «Амкале» он был с момента создания команды. Когда медиафутбол был реально блогерским, Финито весьма неплохо проявлял себя за счёт работоспособности и самоотдачи. А когда Медиалига сравнялась по уровню со Второй лигой, Никите стало тяжело конкурировать за место в составе – тогда он взял на себя роль медийной персоны в «Амкале».

Финито играет за «Амкал» в пляжный футбол Фото: из личного архива Никиты Куриленко

Жизнь Никиты Куриленко резко изменилась в марте 2023-го. У блогера диагностировали острый миелоидный лейкоз (рак крови). Несмотря на это, он сохранял позитив, вёл прямые трансляции, посещал игры и тренировки «Амкала». А главное – не унывал. Тяжёлый поворот судьбы не смог сломать позитив молодого парня, который просто любил жизнь и футбол.

Никита прошёл через серьёзный курс лечения, множественные химиотерапии и пересадку костного мозга. Он сильно изменился внешне. Из-за тяжёлых медикаментов острые черты лица и скулы отекли. Но внутренне это был всё тот же позитивный и весёлый парень, который с самоиронией шутил над изменившейся внешностью.

Изменившиеся черты лица Никиты Куриленко Фото: из личного архива Никиты Куриленко

Более чем через полгода усиленной терапии Финито сообщил о выздоровлении. Казалось, вот он — хэппи-энд. Однако в начале 2024 года стало известно, что у Никиты случился рецидив страшного заболевания.

«Сегодня мне позвонил врач. У меня рецидив… Это означает, что болезнь вернулась, — сказал Никита на прямой трансляции 11 января. — Мне снова предстоит лечение. Трансплантация костного мозга в том числе. Только в этот раз всё это будет намного сложнее, и вероятность успеха куда ниже. Мне очень тяжело. Весь день кое-как пытался прийти в себя. Мысли были самые разные, особенно когда врач позвонил. И я просто не знал, что делать. Он обрисовал, что всё очень неблагоприятно в плане перспектив. Но, побыв наедине с собой, я пришёл к решению: вариантов нет, единственный вариант — продолжать бороться, цепляться за жизнь».

Вскоре после этих слов Финито вернулся в больницу. Он прошёл через очередной курс химиотерапии, из-за чего опять потерял волосы. Но и тут позитив Никиты не иссякал, он выложил свою фотографию с подписью: «Как говорил один тренер, посмотрите на мою стрижку, я готов к войне! Ещё и в одноместную палату сегодня перевели, кайф!»

9 февраля Никита вышел на связь в последний раз. Он сообщил о новой проблеме — у него обнаружили пневмонию. На фоне химиотерапии и общей истощённости организма эта проблема выглядела фатально, но Финито продолжал верить в лучшее.

Никита «Финито» Куриленко бывший футболист «Амкала» «Ну что же, у меня новая болячка. Последние недели кашлял, температура скакала, доктор назначал антибиотики, но чёткого понимания, что это — не было. А сегодня я покашлял с кровью. Ну и тут сразу все врачи прибежали, поставили мне трубку с кислородом. На КТ отправили, и, собственно, КТ подтвердила пневмонию. Состояние тяжёлое. С трудом до туалета дохожу, сердце колотится, воздуха не хватает. Но будем и с этим справляться!»

Это были последние слова Никиты в медийном пространстве. На следующий день, 10 февраля, в его телеграм-канале появился новый пост. Пост, после которого у многих людей появился ком в горле. Девушка Никиты, Инга, прошедшая с ним весь тяжёлый путь, сообщила о смерти своего парня.

Медиафутбольное комьюнити всегда поддерживало Никиту и морально, и материально. Когда он впервые попал в больницу с лейкозом, другие блогеры записывали ролики для канала «Финито», чтобы помочь парню закрыть контракты с рекламодателями. Неоднократно устраивались благотворительные сборы на помощь Никите. А призовой фонд недавнего Суперкубка Медиалиги был направлен как раз на лечение игрока «Амкала» (а также на лечение игрока 2DROTS, который тоже борется с рецидивом онкологического заболевания). Никита многое дал медиафутболу, и медиафутбол пытался помочь ему в ответ. Безумно жаль, что у этой истории не случилось счастливого конца.

После новости о смерти Финито многие блогеры, медиафутболисты, комментаторы и журналисты высказались о страшной трагедии, помянув Никиту добрым словом. «Амкал» посмертно закрепил за парнем четвёртый игровой номер. А Василий Уткин предложил руководству Медиалиги создать приз имени Финито за волю к победе. Будет символично, если такая награда правда появится. Ведь всех искренне поражала в Никите неиссякаемая воля к победе в борьбе за жизнь.

Василий Уткин спортивный комментатор, президент «Эгриси» «Меня восхищал твой оптимизм в борьбе с ужасным соперником — онкологией. Если (или когда) я узнаю, что мой срок отмерен, если я окажусь в твоей ситуации — я буду думать только об одном. Чтоб мне хватило сил прожить это так достойно, как ты. Земля пухом, парень. Очень горько. И я обращаюсь к руководству МФЛ. Пусть в МФЛ будет приз за волю к победе. Иногда не достигнутой. Пусть это будет маленький, скромный, но приз Финито.

После таких историй начинаешь сильнее ценить жизнь. Многие иногда жалуются на те или иные проблемы и сложности. А Никита Куриленко, который боролся с тяжелейшим заболеванием, никогда не жаловался. Его внутренний стержень позволял сохранять позитив до последнего дня. Он отдавал себя медиафутболу и «Амкалу», делал интересный контент для аудитории и оставался человеком, который никому не делал зла. Скорее всего, гранды Медиалиги организуют благотворительный матч в память о Финито. Хочется верить, что Никита увидит эту игру откуда-то сверху и, как всегда, улыбнётся.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Никиты Куриленко.