Экс-футболисты РПЛ взяли Суперкубок Медиалиги. У соперника — пять поражений в пяти финалах

Первый этап нового медиафутбольного сезона в России завершился. Финалисты последних розыгрышей Медиалиги выяснили, кто из них сильнее прямо здесь и сейчас. Победитель забрал первый в истории Суперкубок МФЛ. Сам турнир проходил в Дубае (ОАЭ) и получился достаточно интересным. В нём принимали участие Broke Boys, 2DROTS, «Родина Медиа» и «Титан».

Жара началась уже на стадии полуфиналов. Жребий свёл самый популярный медиаклуб 2DROTS с главным антагонистом блогерского футбола — Broke Boys. Ранее «Броуки» четыре раза выходили в финалы различных турниров и ни разу в них не побеждали. Поэтому мотивация у команды экс-журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова и Артёма Райзена была запредельной. Мотив «Дротсов» был ещё очевиднее: снова доказать, что они — команда «номер один» в Медиалиге.

Полуфинал Суперкубка МФЛ 2DROTS — Broke Boys Фото: vk.com/media.football.league

Встреча Broke Boys и 2DROTS получилась равной. Счёт в матче открыли «самураи», но «Броуки» не сдались и совершили камбэк. Итоговый счёт — 2:1. Самое интересное, что оба гола Broke Boys были забиты за одну минуту. А концовку матча команда доигрывала в меньшинстве, но всё-таки сумела удержать победу. Красную карточку получил Алишер Рахимов, ошибка которого уже однажды стоила «Броукам» трофея.

Во втором полуфинале схлестнулись победители двух последних сезонов МФЛ — «Родина Медиа» и «Титан». В составе медийной «Родины» на поле вышли экс-футболисты РПЛ Дмитрий Тарасов и Евгений Алдонин, руководил командой Андрей Каряка, а за атмосферу на бровке отвечал рэпер T-Killah. «Титан» влетел без особых шансов – «Родина Медиа» разгромила оппонента со счётом 3:0. По ходу матча случилось несколько конфликтов, однако после игры футболисты принесли друг другу извинения и пожали руки.

В финал вышли Broke Boys и «Родина Медиа», а за бронзу предстояло сыграть «Титану» и 2DROTS. Интересно, что на полуфинальных матчах в качестве специального гостя присутствовал известный российский путешественник Фёдор Конюхов, на счету которого около 30 рекордов в книге рекордов Гиннесса. Исследователь даже прокомментировал часть одной игры совместно с Кареном Адамяном и Дмитрием Шнякиным.

Фёдор Конюхов на матче Суперкубка МФЛ Фото: кадр из трансляции

В матче за третье место фаворитом считались 2DROTS, однако Дмитрий Кузнецов удивил всех и выставил экспериментальный состав. Это уравняло шансы команд на победу. «Титан» открыл счёт в матче после курьёзной ошибки вратаря. Атакующий игрок пытался закинуть «парашют» со средней дистанции. Удар толком не получился, но голкипер 2DROTS Алекс Шибаев допустил ошибку, и мяч оказался в сетке.

Во втором тайме голов забито не было. «Самураи» выпустили основную обойму и давили на ворота соперника, но оборона «Титана» оказалась по-настоящему титановой и выдержала натиск.

Что касается финала, то представители «Родины Медиа» воздерживались от громких комментариев. А вот «Броуки» были уверены в своих силах. Футболист Сергей Кирьяков заявил, что Broke Boys — фаворит любого турнира, в котором принимает участие.

Сергей Кирьяков футболист Broke Boys «Мы сейчас сильнее 2DROTS. По предсезонке было понятно, что мы в хорошей форме. Считаю ли я, что «Броуки» — главные фавориты пятого сезона МФЛ? Мы были фаворитами и в четвёртом сезоне. Мы с 1-го тура третьего сезона не проигрываем в основное время. Я думаю, что мы — фавориты в каждом турнире, где принимаем участие».

Первый тайм финала получился не особо зрелищным. Команды на двоих нанесли всего три удара по воротам. Из них лишь один оказался результативным. «Родина Медиа» успешно реализовала штрафной — Антон Гооге замкнул подачу со стандарта. На перерыв команды ушли с минимальным счётом 1:0.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. А «Броуки» давно не выглядели настолько беспомощно. От этого ещё ироничнее вспоминались самоуверенные предматчевые комментарии. «Родина Медиа» создала пару моментов в контратаках, однако реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра – победа команды Дмитрия Тарасова, Евгения Алдонина, Андрея Каряки и Александра Будакова (все — бывшие игроки РПЛ).

Так «Родина Медиа» завоевала первый Суперкубок МФЛ. Broke Boys получили серебряные медали, проиграв пятый финал из пяти в своей истории. Похоже, в медиафутболе появился свой аналог знаменитого проклятия «Бенфики», которая проиграла пять еврокубковых финалов подряд. «Титан» взял бронзу, а 2DROTS остались за пределами пьедестала. Призовой фонд турнира составил один миллион рублей. Однако, по предварительной договорённости, все деньги были направлены на благотворительность — игроку «Амкала» Финито, у которого случился рецидив рака крови, и Эрику из 2DROTS, который борется с рецидивом рака головного мозга.

Первому в истории Суперкубку Медиалиги можно поставить высокую оценку. Турнир был круто организован, а на первый план вышли не скандалы, как в Казахстане, а футбол. Это был отличный разогрев перед пятым сезоном МФЛ, который, по предварительным данным, начнётся 20 апреля.