Унижения в топ-матчах Испании и Германии и камбэк «Интера». Главные события дня в футболе

Футбольная суббота получилась крайне жаркой на события и топ-матчи. Рассказываем о самом главном, что случилось 10 февраля.

«Реал» грандиозно поставил «Жирону» на место

Чемпионская интрига в Испании, говорите? «Мадрид» поставил её под большие сомнения, отгрузив «Жироне» четыре безответных мяча. А мог и пять, если бы Хоселу с пенальти пробил в створ ворот, а не в штангу. Винисиус вновь показал, что отлично бьёт из-за пределов штрафной. Беллингем — что отменно реализует выходы один на один и ловит шансы на добивании. Родриго — что он прекрасный дриблёр. Вот вам и матч сезона в Ла Лиге.

Фаворит оторвался на пять очков. Впереди ещё 14 туров, и шанс вновь забраться на вершину у каталонцев есть. Но упустит ли такое преимущество нынешний «Реал»? Большие сомнения. Похоже, испанский ремейк «Лестера»-2016 не состоится.

«Интер» гениально закамбэчил в матче с «Ромой»

Поклонники «Ювентуса» с предвкушением потирали руки: после первого тайма «Рома» со счётом 2:1 вела у «Интера» — единственного конкурента туринцев в борьбе за золото. Но надежды «Юве» пошли крахом: чёрно-синие собрались и во второй половине встречи отгрузили сопернику три гола.

Забил даже Бастони, хотя до этого в официальном матче за интеристов он отличался аж в январе 2022-го. Не остались в стороне и Тюрам с Ачерби. Также автоголом помог Анхелиньо. Манчини и Эль-Шаарави, простите, ваших усилий сегодня недостаточно. Миланцы не проигрывают в Серии А с сентября и впереди на семь очков. Ну и кто их остановит?

«Рома» — «Интер» — 2:4 Фото: Getty Images

«Байер» испепелил «Баварию»

Хаби Алонсо построил из «Неверкузена» настоящую машину и приближается к тому, чтобы снять проклятие с «Байера». «Бавария» ощутила это в полной мере: настолько беспомощным немецкий гегемон последних 11 лет не выглядел давно. Его возили по газону весь матч, а кульминацией стал гол Фримпонга в пустые ворота, когда Нойер в добавленное время зачем-то при 0:2 (!) на табло побежал замыкать угловой – и позволил сопернику организовать контратаку. Ещё голами отметились Станишич (тот самый, которого арендовали у «Баварии») и Гримальдо. Это разгром!

Здесь то же самое, что в случае «Реала» и «Жироны». Да, преимущество в пять очков приговором не выглядит. Но как же сильнее по игре смотрится лидер! Ну и отдельный привет Кейну с Дайером, которые ушли из «Тоттенхэма» в «Баварию» за долгожданным чемпионством.

«Унион» забил «Вольфсбургу» на 70-й минуте. Но есть нюанс

Это была 70-я минута первого тайма! Вернее, 45+25-я, но предыдущий вариант звучит куда забавнее, правда? Просто болельщики надолго прервали игру: обильно закидывали поле теннисными мячами из-за прихода в Первую и Вторую Бундеслиги частных инвесторов. Какая взаимосвязь? Они не хотят, чтобы немецкий футбол терял идентичность и был похожим на другие виды спорта.

Арбитру пришлось добавлять слишком много минут, отсюда и столь поздний гол. Который в результате оказался единственным. Остановки были и в других встречах, однако тут всё затянулось сильнее.

«Унион» — «Вольфсбург» — 1:0. Болельщики надолго прервали игру Фото: Andreas Gora/Getty Images

Холанд забил впервые с ноября — и сразу дважды

Эрлинг распечатал «Лейпциг» в 5-м туре Лиги чемпионов (3:2), отбегал вхолостую два матча и затем получил серьёзную травму. В конце января он вернулся, а теперь проснулось и его голевое чутьё. Норвежец наказал «Эвертон» сперва после отскока во время подачи углового, а затем – реализованным выходом один на один. Кроме него, никто не забивал. «Манчестер Сити» временно вышел на первое место по набранным очкам, пока не сыграл «Ливерпуль».

Эрлинг Холанд Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Ливерпуль» по-прежнему на вершине

Мерсисайдцы играли чуть позже главных конкурентов, так что «Сити» не слишком-то долго красовался в лидерах — буквально два с половиной часа. В первом тайме Жота и О'Ши обменялись точными ударами, а во втором Диас и Нуньес показали, что «Бёрнли» мог и не приезжать на «Энфилд». «Ливерпуль» сохранил разницу и опережает «Сити» на два очка. Правда, у «горожан» есть игра в запасе.

«Тоттенхэм» забил «Брайтону» победный на 90+6-й минуте.

Лондонцы на чемпионство не претендуют, но попасть в четвёрку им точно под силу. Тур назад на последних минутах они упустили победу над «Эвертоном», и теперь судьба вернула им долг: Джонсон на 90+6-й минуте при счёте 1:1 поймал прострел Сон Хын Мина и с нескольких метров вколотил решающий. Стоит отметить предголевой пас Ришарлисона – до добавленного времени бразилец не забил несколько невероятных моментов, но передачу на Сона выдал вовремя: как раз, чтобы избежать офсайда. Ну а южнокореец может быть доволен: он вовремя вернулся с Кубка Азии и помог «Тоттенхэму» результативной передачей в самый нужный момент. «Астон Вилла» теперь вне топ-4 с отставанием в одно очко и матчем в запасе.

Ришарлисон и Бреннан Джонсон Фото: Richard Pelham/Getty Images

Катар благодаря хет-трику с пенальти взял Кубок Азии

Выход сборной Иордании в финал Кубка Азии — уже чудо. Катар был и действующим победителем, и хозяином турнира, так что должен был вновь забирать титул. Он и забрал, причём максимально прагматично: катарцы трижды (!) заработали пенальти, и все реализовал Афиф. Причём к решениям судьи вообще не подкопаться: арбитры не тащили фаворита, все 11-метровые заслужены. Максимально простой хет-трик. Ну а иорданцы и так прыгнули выше головы и серебром также могут быть довольны.

«Реал Сосьедад» Захаряна окончательно лишился шансов на ЛЧ

«Сосьедад» прошлого сезона и нынешнего — две большие разницы. «Осасуна» это наглядно продемонстрировала, покинув Страну Басков со всеми тремя очками. Да, у хозяев было куда больше моментов и в целом подходов. Да, они в два раза чаще били по воротам (21 против 10 ударов). Да, команда Захаряна куда чаще владела мячом (68%). Но что толку, когда реализация гостей оказалась круче? Единственный гол в матче получился простым: навес с углового Монкайолы и чёткий кивок головой Будимира.

Арсен провёл на поле 62 минуты и выглядел неплохо, тем не менее результативными действиями вновь не отметился. У него всего один ассист за 16 игр Ла Лиги. Тем временем его команде светит лишь борьба за шестое место, где «Бетис» с гандикапом в один балл. Остальных уже, кажется, не догнать.