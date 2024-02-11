Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Обзор главных футбольных матчей субботы, 10 февраля 2024: Рома — Интер, Реал — Жирона, Байер — Бавария, Ливерпуль

Унижения в топ-матчах Испании и Германии и камбэк «Интера». Главные события дня в футболе
Георгий Илющенко
Главные события дня в футболе
Аудио-версия:
Комментарии
В Германии, например, команда забила на 71-й минуте первого тайма! А «Сосьедад» Захаряна продолжает падение.

Футбольная суббота получилась крайне жаркой на события и топ-матчи. Рассказываем о самом главном, что случилось 10 февраля.

«Реал» грандиозно поставил «Жирону» на место

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6'     2:0 Беллингем – 35'     3:0 Беллингем – 54'     4:0 Родриго – 61'    

Чемпионская интрига в Испании, говорите? «Мадрид» поставил её под большие сомнения, отгрузив «Жироне» четыре безответных мяча. А мог и пять, если бы Хоселу с пенальти пробил в створ ворот, а не в штангу. Винисиус вновь показал, что отлично бьёт из-за пределов штрафной. Беллингем — что отменно реализует выходы один на один и ловит шансы на добивании. Родриго — что он прекрасный дриблёр. Вот вам и матч сезона в Ла Лиге.

Фаворит оторвался на пять очков. Впереди ещё 14 туров, и шанс вновь забраться на вершину у каталонцев есть. Но упустит ли такое преимущество нынешний «Реал»? Большие сомнения. Похоже, испанский ремейк «Лестера»-2016 не состоится.

Подробнее о матче — здесь:
После такого перформанса «Реала» Ла Лигу можно закрывать
После такого перформанса «Реала» Ла Лигу можно закрывать

«Интер» гениально закамбэчил в матче с «Ромой»

Италия - Серия А . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 4
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 17'     1:1 Манчини – 28'     2:1 Эль-Шаарави – 44'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Анхелиньо – 56'     2:4 Бастони – 90+3'    

Поклонники «Ювентуса» с предвкушением потирали руки: после первого тайма «Рома» со счётом 2:1 вела у «Интера» — единственного конкурента туринцев в борьбе за золото. Но надежды «Юве» пошли крахом: чёрно-синие собрались и во второй половине встречи отгрузили сопернику три гола.

Забил даже Бастони, хотя до этого в официальном матче за интеристов он отличался аж в январе 2022-го. Не остались в стороне и Тюрам с Ачерби. Также автоголом помог Анхелиньо. Манчини и Эль-Шаарави, простите, ваших усилий сегодня недостаточно. Миланцы не проигрывают в Серии А с сентября и впереди на семь очков. Ну и кто их остановит?

«Рома» — «Интер» — 2:4

«Рома» — «Интер» — 2:4

Фото: Getty Images

«Байер» испепелил «Баварию»

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Станишич – 18'     2:0 Гримальдо – 50'     3:0 Фримпонг – 90+5'    

Хаби Алонсо построил из «Неверкузена» настоящую машину и приближается к тому, чтобы снять проклятие с «Байера». «Бавария» ощутила это в полной мере: настолько беспомощным немецкий гегемон последних 11 лет не выглядел давно. Его возили по газону весь матч, а кульминацией стал гол Фримпонга в пустые ворота, когда Нойер в добавленное время зачем-то при 0:2 (!) на табло побежал замыкать угловой – и позволил сопернику организовать контратаку. Ещё голами отметились Станишич (тот самый, которого арендовали у «Баварии») и Гримальдо. Это разгром!

Здесь то же самое, что в случае «Реала» и «Жироны». Да, преимущество в пять очков приговором не выглядит. Но как же сильнее по игре смотрится лидер! Ну и отдельный привет Кейну с Дайером, которые ушли из «Тоттенхэма» в «Баварию» за долгожданным чемпионством.

Как это было:
«Баварию» просто уничтожили. Третий гол «Байера» в пустые ворота — редкое издевательство
«Баварию» просто уничтожили. Третий гол «Байера» в пустые ворота — редкое издевательство

«Унион» забил «Вольфсбургу» на 70-й минуте. Но есть нюанс

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Дуки – 45+25'    

Это была 70-я минута первого тайма! Вернее, 45+25-я, но предыдущий вариант звучит куда забавнее, правда? Просто болельщики надолго прервали игру: обильно закидывали поле теннисными мячами из-за прихода в Первую и Вторую Бундеслиги частных инвесторов. Какая взаимосвязь? Они не хотят, чтобы немецкий футбол терял идентичность и был похожим на другие виды спорта.

Арбитру пришлось добавлять слишком много минут, отсюда и столь поздний гол. Который в результате оказался единственным. Остановки были и в других встречах, однако тут всё затянулось сильнее.

«Унион» — «Вольфсбург» — 1:0. Болельщики надолго прервали игру

«Унион» — «Вольфсбург» — 1:0. Болельщики надолго прервали игру

Фото: Andreas Gora/Getty Images

Холанд забил впервые с ноября — и сразу дважды

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 71'     2:0 Холанд – 85'    

Эрлинг распечатал «Лейпциг» в 5-м туре Лиги чемпионов (3:2), отбегал вхолостую два матча и затем получил серьёзную травму. В конце января он вернулся, а теперь проснулось и его голевое чутьё. Норвежец наказал «Эвертон» сперва после отскока во время подачи углового, а затем – реализованным выходом один на один. Кроме него, никто не забивал. «Манчестер Сити» временно вышел на первое место по набранным очкам, пока не сыграл «Ливерпуль».

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Ливерпуль» по-прежнему на вершине

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Жота – 31'     1:1 О'Ши – 45'     2:1 Диас – 52'     3:1 Нуньес – 79'    

Мерсисайдцы играли чуть позже главных конкурентов, так что «Сити» не слишком-то долго красовался в лидерах — буквально два с половиной часа. В первом тайме Жота и О'Ши обменялись точными ударами, а во втором Диас и Нуньес показали, что «Бёрнли» мог и не приезжать на «Энфилд». «Ливерпуль» сохранил разницу и опережает «Сити» на два очка. Правда, у «горожан» есть игра в запасе.
«Тоттенхэм» забил «Брайтону» победный на 90+6-й минуте.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Грос – 17'     1:1 Сарр – 61'     2:1 Джонсон – 90+6'    

Лондонцы на чемпионство не претендуют, но попасть в четвёрку им точно под силу. Тур назад на последних минутах они упустили победу над «Эвертоном», и теперь судьба вернула им долг: Джонсон на 90+6-й минуте при счёте 1:1 поймал прострел Сон Хын Мина и с нескольких метров вколотил решающий. Стоит отметить предголевой пас Ришарлисона – до добавленного времени бразилец не забил несколько невероятных моментов, но передачу на Сона выдал вовремя: как раз, чтобы избежать офсайда. Ну а южнокореец может быть доволен: он вовремя вернулся с Кубка Азии и помог «Тоттенхэму» результативной передачей в самый нужный момент. «Астон Вилла» теперь вне топ-4 с отставанием в одно очко и матчем в запасе.

Ришарлисон и Бреннан Джонсон

Ришарлисон и Бреннан Джонсон

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Катар благодаря хет-трику с пенальти взял Кубок Азии

Кубок Азии . Финал
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Катар
0:1 Афиф – 22'     1:1 Аль-Наймат – 67'     1:2 Афиф – 73'     1:3 Афиф – 90+5'    

Выход сборной Иордании в финал Кубка Азии — уже чудо. Катар был и действующим победителем, и хозяином турнира, так что должен был вновь забирать титул. Он и забрал, причём максимально прагматично: катарцы трижды (!) заработали пенальти, и все реализовал Афиф. Причём к решениям судьи вообще не подкопаться: арбитры не тащили фаворита, все 11-метровые заслужены. Максимально простой хет-трик. Ну а иорданцы и так прыгнули выше головы и серебром также могут быть довольны.

У автора голов получилось гениальное празднование — с картой и фокусом:
Сенсационный финалист Кубка Азии отдал матч из-за трёх пенальти! Бедная Иордания
Сенсационный финалист Кубка Азии отдал матч из-за трёх пенальти! Бедная Иордания

«Реал Сосьедад» Захаряна окончательно лишился шансов на ЛЧ

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Будимир – 49'    

«Сосьедад» прошлого сезона и нынешнего — две большие разницы. «Осасуна» это наглядно продемонстрировала, покинув Страну Басков со всеми тремя очками. Да, у хозяев было куда больше моментов и в целом подходов. Да, они в два раза чаще били по воротам (21 против 10 ударов). Да, команда Захаряна куда чаще владела мячом (68%). Но что толку, когда реализация гостей оказалась круче? Единственный гол в матче получился простым: навес с углового Монкайолы и чёткий кивок головой Будимира.

Арсен провёл на поле 62 минуты и выглядел неплохо, тем не менее результативными действиями вновь не отметился. У него всего один ассист за 16 игр Ла Лиги. Тем временем его команде светит лишь борьба за шестое место, где «Бетис» с гандикапом в один балл. Остальных уже, кажется, не догнать.

Жаль, что Захарян играл так мало:
Как же зря заменили Захаряна! «Сосьедад» сыпется и отдаёт путёвку в ЛЧ
Как же зря заменили Захаряна! «Сосьедад» сыпется и отдаёт путёвку в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android