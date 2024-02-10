Как же зря заменили Захаряна! «Сосьедад» сыпется и отдаёт путёвку в ЛЧ

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна неожиданно проиграл дома «Осасуне» в чемпионате Испании. У команды Иманола Альгуасиля только одна победа в последних восьми турах Примеры. А уже через четыре дня баски сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» в Париже.

Захарян вернулся в основу «Реала Сосьедад», пропустив всего пару матчей после травмы. Россиянин вышел на привычной позиции левого полузащитника. Арсену и его партнёрам пришлось вскрывать достаточно глубокую и очень плотную, узкую оборону «Осасуны», которая защищалась по схеме 5-3-2. На флангах возникало свободное пространство, когда «Реалу Сосьедад» удавалось быстро менять направление атаки и двигать мяч справа налево или наоборот. Можно было также нырять в зону между внешним центральным защитником и латералем.

В дебюте игры Захарян был очень заметен. Уже на третьей минуте Арсен хорошо открылся и получил мяч, но принял, пожалуй, не лучшее решение. Не стал бить, а сделал пас в центр, где форвардов опередили защитники «Осасуны». Потом россиянин заработал угловой и сам же исполнил его – нашему полузащитнику доверяют стандарты. На 10-й минуте болельщики громко аплодировали Захаряну, когда на входе в штрафную он классно обыграл один в один соперника и нанёс удар по воротам – чуть-чуть выше!

«Реал Сосьедад» доминировал, преимущество по владению поначалу доходило до 78% против 22%. Правда, в середине первого тайма «Осасуна» выдала хороший отрезок, заработав несколько угловых и едва не забив штрафного. В том эпизоде мог быть и пенальти – Туррьентес сбил Ороса в каких-то сантиметрах от линии штрафной. Потом хозяева снова прижали гостей к их воротам, вот только у «Реала Сосьедад» почти не было ударов в створ.

Захарян ближе к перерыву ещё пару-тройку раз напомнил о себе. Замыкал в быстрой атаке дальнюю штангу после кросса Кубо, здорово сыграв на опережение, однако пробил с левой мимо цели. Потом Арсен явно перестарался, стремясь заработать пенальти – судья и без повтора разобрался, что россиянин «исполнил дельфина». За 45 минут у Захаряна набралось семь касаний в чужой штрафной: такой статистике любой форвард позавидовал бы.

На первых минутах второго тайма Захарян вновь был в центре внимания. Сначала в пользу «Реала Сосьедад» назначили спорный штрафной в 20-22 метрах от ворот. Стандарт опять доверили россиянину: Арсен попал в створ, но получилось слабовато – вратарь поймал мяч. Вскоре после этого наш полузащитник получил мяч в штрафной, однако не смог сделать передачу. Хозяева атаковали, раз за разом задействуя Захаряна, как вдруг забила «Осасуна». Простейший гол! После подачи углового Будимир выиграл воздух у защитников и переправил мяч в сетку головой.

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«Реал Сосьедад», пропустив мяч, ещё усилил давление на оборону «Осасуны». А на исходе часа матча Альгуасиль сделал тройную замену, чтобы добавить огня. Среди прочих убрал с поля Захаряна. Показалось, что тренер поспешил, поскольку Арсен был действительно хорош в эти минуты, активно участвовал в создаваемых хозяевами треугольниках на фланге и превратился в головную боль для правого латераля «Осасуны».

Статистика россиянина в этом матче: 46 касаний мяча (включая девять в штрафной), 26 точных передач из 30, три удара (один в створ), три обводки, три выигранных единоборства из пяти. Захарян заработал от статистического сайта Sofascore 6,9 балла. Достаточно неплохая игра для Арсена, а если бы наш легионер забил, то была бы вообще отличная.

Без Захаряна игра «Реала Сосьедад» точно не стала лучше. В атаке хозяева действовали просто, голевых моментов было мало. Хотя поражения команда Альгуасиля не заслуживала. По ударам получился очень большой перевес «Реала Сосьедад» – 21:9 (из штрафной – 16:4, в створ – 3:2). Вдобавок судья не дал пенальти в паре спорных эпизодов с попаданиями мяча в руки игроков «Осасуны». Обидная неудача в баскском дерби.