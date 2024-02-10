Сенсационный финалист Кубка Азии отдал матч из-за трёх пенальти! Бедная Иордания

Финал Кубка Азии — странный предмет: ждёшь там Южную Корею, Японию или Иран, а их нет. Зато есть Катар и Иордания. При этом первый принимал турнир и на хозяйских правах (а также как действующий обладатель трофея) также был среди фаворитов, а вот появление в решающем матче второго — суперсенсация. Независимо от результата, иорданцы давно стали национальными героями. Но хэппи-энда в итоге не случилось.

Заранее было понятно, что старт игры получится нервным и без обилия голевых моментов. Слишком уж высоки ставки: когда ещё в следующий раз любая из этих сборных доберётся до континентального финала? Катар завладел инициативой, и на первых минутах главный тащер команды Акрам Афиф пару раз выскочил на ударную позицию. В обоих случаях иорданский вратарь Язид Абу Лайла всё контролировал и нейтрализовал угрозу. Ещё один на один едва не вывалился Алмоез Али — защита Иордании грамотно создала искусственный офсайд. У соперника, впрочем, не было и этого: только неопасный удар издали Язана Аль-Наймата по центру ворот.

На 20-й минуте всё изменилось: Абдалла Насиб снёс Афифа на углу штрафной. Сам пострадавший 11-метровый и реализовал, хотя Абу Лайла почти достал мяч. А теперь оцените самовлюблённость автора гола: забив, он достал из гетры карту с собственным изображением, потряс её и показал фокус. Эффектно, ничего не скажешь.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

Иордании после такого понестись бы вперёд, только Катар был против и по-прежнему владел инициативой. Дважды гол могли принести подачи угловых: сперва Лукас Мендес чуть не вколотил головой с отскоком от газона, а немного погодя Афиф закрутил «сухой лист». Абу Лайла спас интригу.

Пару раз иорданцы усилиями Муссы Аль-Тамари из «Монпелье» ответили уже в добавленное время: единственный звёздный игрок команды без сопротивления сыграл на втором этаже и пробил чуть выше, плюс другую его попытку в последний момент заблокировал Мохаммед Вад.

Во втором тайме ничего интересного не происходило вплоть до 59-й минуты. А затем Иордания неожиданно включила доминацию и всего за пару минут организовала три эпизода. Были и два хлёстких удара в ближний угол, и замыкание головой углового, и неточная попытка пробить пяткой. Минимум на гол эти парни точно наиграли. Всё закономерно получилось несколько минут спустя: Аль-Наймат подкараулил ошибку Исмаиля Мохаммеда и не подвёл.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

Иорданцы полностью перевернули ход игры, однако их быстро остудили новым 11-метровым: Махмуд Аль-Марди зачем-то протаранил Мохаммеда на границе штрафной. Придраться вновь не к чему, и всё равно – как же обидно: оба фола не были обязательными! Афиф вновь подошёл к «точке», точно исполнил пенальти и продемонстрировал трюк с картой.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

У Иордании было время ещё раз отыграться, тем не менее сборная им не воспользовалась. В добавленное время Катар и третий 11-метровый заработал за нарушение Абу Лайлы на Афифе. Ситуация повторилась, только уже без карты. Есть хет-трик с пенальти! Когда вы видели такое в финале крупного международного турнира? Скорее всего, никогда.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

Перед Кубком Азии иорданцы и катарцы скатали товарищескую встречу. Никто бы не поверил, но она стала репетицией финала. Тогда победили иорданцы (2:1). В матче важнее им уже не повезло. Видимо, лимит удачи оказался исчерпан в дополнительное время 1/8 финала с Ираком, когда 1:2 превратились в 3:2.