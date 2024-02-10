«Баварию» просто уничтожили. Третий гол «Байера» в пустые ворота — редкое издевательство

Матч «Байер» – «Бавария» изначально казался самым долгожданным в этом сезоне Бундеслиги. Только вот ждать его пришлось даже больше, чем планировалось. Начало игры отложили на 8 минут, потому что болельщики закидали поле в знак протеста. Фанаты немецких клубов недовольны привлечением сторонних инвесторов. Ожидалось, что с трибун полетят теннисные мячи, но там оказались и сладости, и игрушки, и другие предметы.

Начало игры отложили на 8 минут Фото: Lars Baron/Getty Images

Что касается игры, то здесь стоит начать с позиции правого защитника «Баварии». Это проблемная позиция для Томаса Тухеля, который ставил туда уже пять футболистов в этом сезоне. Это зимой «Бавария» купила правого защитника Сашу Буэ из «Галатасарая» за €30 млн (самый дорогой трансфер зимы в Бундеслиге). Он дебютировал как раз в матче против «Байера» и вышел… на левом фланге. Справа снова появился выздоровевший Мазрауи.

Первый тайм оказался провальным для Боэ. На непривычной позиции он не успевал за соперниками. Похоже, что «Байер» делал ставку и на прессинг самого Боэ, и на атаку через его зону в целом. Показательно, что именно новичок «Баварии» стал первым футболистом в матче, кто получил жёлтую карточку. После этого атаки через зону Боэ стали ещё более логичными.

«Байер» открыл счёт на 18-й минуте. Андрих прострелил низом с левого фланга на дальнюю штангу. Боэ сыграл пасивно, забыв обернуться и просканировать пространство за спиной. А там набежал Станишич, который пробил по пустым воротам. Гол он не праздновал, потому что всё ещё принадлежит «Баварии» и выступает за «Байер» на правах аренды.

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«Байер» впечатлил не только тем, что повёл в счёте, но и тем, как это сделал. Хозяева по игре смотрелись просто лучше – создавали намного больше моментов. У «Баварии» их фактически не было. Градецки почти не вступал в игру (лишь один удар в створ его ворот за весь матч). «Бавария» чуть больше владела мячом, но это владение получалось стерильным. А гости могли спокойно убегать в контратаки, выходя даже один на один с Нойером.

«Байер» – «Бавария» – 3:0 Фото: Кадр трансляции

Во втором тайме характер игры не особо изменился. Тем более, что «Байер» снова забил. На этот раз отличился Гримальдо, пробивший с близкого расстояния в ближнюю «девятку». Проникающую передачу на испанца отдал Телла, и удивительно, как легко она прошла между игроками обороны. Особенно учитывая, что «Бавария» вышла со схемой с тремя центральными защитниками (Юпамекано, Дайер, Мин Дже).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Гримальдо настолько осмелел, что пробил в крестовину с углового. Тухель на скамейке реагировал на происходящее достаточно нервно. На 60-й минуте выпустил на поле Мюллера и Киммиха, а вскоре отказался от схемы с тремя центральными защитниками, сняв с игры Юпамекано. Не помогло. Каких-то моментов «Бавария» толком так и не смогла создать. Наоборот, «Байер» был ближе к третьему голу – на 88-й минуте Фримпонг пробил в штангу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

А вот на 90+5-й минуте он уже не простил соперников. Нойер ушёл в чужую штрафную, но нарвался на контратаку. Фримпонг убежал от нескольких защитников соперника и мощно пробил. Получился гол в пустые ворота – 3:0. Команда Хаби Алонсо оторвалась от «Баварии» на пять очков! Просто напомним, что испанский тренер в прошлом сезоне подхватил «Байер», когда он шёл на 17-м месте.