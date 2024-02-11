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Кайрат — Ростов — 2:1, обзор матча Зимнего кубка РПЛ, видео голов, что нужно команде Карпина для трофея, 11 февраля 2024

Команда Карпина «привезла» и пропустила гол-шедевр. Но шансы на трофей ещё есть
Георгий Илющенко
Отчёт «Кайрат» — «Ростов»
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Причём довольно серьёзные. Судьба первого места теперь во многом зависит от «Спартака».

Серьёзно относиться к товарищеским турнирам непросто. Тем не менее «Ростов» с двух ног ворвался на Winline Зимний кубок РПЛ: уверенно убрал с пути эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» (3:1) и, что особенно приятно для команды Карпина, поиздевался над «Спартаком» (3:0). Для полнейшей межсезонной доминации оставалось только обыграть «Кайрат».

Winline Зимний Кубок РПЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Пауло – 30'     2:0 Зария – 64'     2:1 Комличенко – 90+5'    

В запасе остались многие лидеры: Осипенко, Чернов, Глебов, Щетинин, Байрамян, Комличенко. Неудивительно, что в первом тайме куда интереснее смотрелись казахстанские футболисты: выходили три в два, били в упор, дважды подряд заставляли сделать Медведева чудо-сейв.

Тем не менее ростовчане «привезли» сами себе: Никита отпасовал Зубенко, и у него в подкате выцарапал мяч Зария. Забить в такой ситуации было уже делом техники, а она у «Кайрата» на месте: Сергеев отдал тому же Зарии, тот пяткой технично переправил на Жоао — привет, 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

У российского клуба также была парочка шансов: в одном случае вратарь казахстанцев Ульянов спокойно отразил выстрел Голенкова, а в другом Уткин из опасной позиции засадил выше ворот. И всё же «Кайрат» смотрелся гораздо бодрее.

В матче с «Шабаб Аль-Ахли» Карпин поменял весь состав, кроме вратаря, уже в перерыве. Сработало: дважды забили и не пропустили. Со «Спартаком» массовые замены состоялись в середине второго тайма: к голу это также привело, хоть он и не стал решающим. С «Кайратом» на 61-й минуте прошли семь замен. К этому времени игра выравнялась: должны были забивать Жоао с одной стороны и Уткин – с другой.

По иронии «Ростов» сразу же пропустил второй. Хотя вины дончан здесь нет: уж слишком хорош был Зария. У Медведева отразить такую наводящую пушку не было ни малейшего шанса.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Комличенко такой расклад не устроил, и он едва не выскочил один на один. Ульянов рванул из штрафной и снёс Николая, за что его наградили красной. У «Ростова» оставалось 20 минут, чтобы в большинстве хотя бы спасти ничью.

В итоге шанс подправить счёт был у Уткина и того же Комличенко. Даниил сразу после нарушения закрутил со штрафного, но только вышедший на поле вратарь Устименко сыграл надёжно. А Николай поймал рикошет после подачи Вахании и всё-таки распечатал ворота «Кайрата».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В итоге к решающему матчу на турнире с победителем Зимнего кубка РПЛ ситуация следующая. Чемпионом станет:

  • «Спартак», если обыграет «Кайрат» с разницей в три мяча;
  • «Кайрат», если обыграет «Спартак» с разницей в четыре мяча;
  • «Ростов» при других результатах.

Так что шансы на трофей, пускай и не самый серьёзный, у «Ростова» очень даже высокие.

Как «Ростов» разнёс «Спартак»:
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