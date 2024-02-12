У Африки уникальный чемпион! Провалил группу, снял тренера и выдал камбэк в финале

Сборная Кот-д’Ивуара – чемпион Африки! Одержав в финале волевую победу над Нигерией, команда этой страны в третий раз выиграла континентальный трофей. Ивуарийцы по количеству завоёванных Кубков африканских наций догнали как раз нигерийцев.

Кто бы мог подумать, что сборная Кот-д’Ивуара, потерпевшая два поражения на групповом этапе (в том числе от Нигерии – 0:1) и снявшая после этого тренера Жана-Луи Гассе, доберётся в итоге до финала. Но маленькое чудо случилось: под руководством помощника француза – ивуарийца Эмерса Фаэ, почти не имеющего самостоятельного опыта. Новый тренер и команда спелись идеально, поэтому перед второй на турнире встречей Кот-д’Ивуара с Нигерией уже было непонятно, кто фаворит. Вроде бы класс «суперорлов» повыше, однако «первым номером» играли оранжевые «слоны». Преимущество хозяев по владению мячом доходило до 65% против 35%.

Впрочем, поначалу был типичный для финалов футбол – осторожный, в невысоком темпе. Ивуарийцы играли 4-3-3, нигерийцы – 5-4-1. Но и те, и другие защищались средним блоком. Разве что у хозяев эпизодами был какой-то намёк на прессинг, тогда как гости быстро садились за линию мяча и надеялись использовать свободное пространство на контрвыпадах. Каждый момент по такой игре на вес золота. Сборная Кот-д’Ивуара по привычке искала кроссами своего центрфорварда Аллера и не находила. Надеялась на стандарты. Однажды защитник нигерийцев Занузи, у которого на футболке написано имя-обещание Зайду, на ровном месте «привёз» стандарт, и Градель едва не забил ударом через себя.

Постепенно огонь финала разгорелся. Эмоции игроков привели к нескольким стычкам. Лукман выяснял отношения с Орье, Осимхен – с Н’Дикой. А когда сборная Кот-д’Ивуара, казалось, была наиболее близка к своему голу, забила Нигерия! Первым ударом в створ. Центрбек-капитан Трост-Эконг взлетел каким-то суперорлом после подачи углового и скидки, продавив Орье. Очень зрелищный момент, красивый гол. Как только Нигерия послала мяч в сетку, на трибунах словно выключили звук. «Слоны» заскучали, им захотелось перерыва. Вроде сдержали Осимхена (10 касаний мяча, 0 ударов и пасов под удар за 45 минут), а всё равно проиграли первый тайм.

Права на видео принадлежат Okko.

После перерыва сборная Кот-д’Ивуара увеличила процент владения до 75%. Хозяева продолжали рассчитывать в атаке на кроссы и индивидуальные действия своих фланговых игроков – Граделя справа и Адингры слева. Неутомимый Адингра из «Брайтона» «крутил позвонки» Айне из «Ноттингем Форест» и создал супермомент для Граделя, но тот, пробивая почти в пустые ворота, умудрился попасть в защитника Бейсси. Гол же команде Фаэ, как и нигерийцам, принёс стандарт. Гости на угловом плохо расставились, потеряв Кессье, вратарь Нвабили неуверенно вышел из ворот, и экс-полузащитник «Барселоны» забил головой.

Права на видео принадлежат Okko.

Сборная Нигерии, и без того не самая творческая команда на этом турнире, во втором тайме играла совсем просто. Португальский тренер Жозе Пезейру организовал её в обороне, но пожертвовал атакой. Здорово, когда Осимхен или Лукман решают эпизоды благодаря индивидуальному мастерству, однако чувствовалось, как страдает нападающий «Наполи» без нормальной поддержки впереди. Сборная Кот-д’Ивуара и при счёте 1:1 была инициативнее. Аллер едва не забил гениальный гол, пробивая через себя на 75-й минуте. К этому времени перевес хозяев по ударам стал просто гигантским – 16:3 (в створ – 7:1).

И всё же нападающий дортмундской «Боруссии» нашёл свой гол! Победный. «Суперорлы» доигрались без контригры. Адингра в очередной раз разобрался на левом фланге с Айной и сделал 29-й кросс ивуарийцев в этом матче, а в штрафной Аллер по-хоккейному подставил ногу как клюшку и забил из-под Трост-Эконга.

Права на видео принадлежат Okko.

Только в концовке, когда не оставалось никакого выбора, нигерийцы пошли в атаку крупными силами. Но и финальный штурм не принёс гостям голевых моментов. Хозяева сняли все мячи. Осимхен так и закончил матч без ударов – партнёры словно бросили его на острове и забыли. Заслуженная победа Кот-д’Ивуара.