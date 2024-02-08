Игрока «Спартака» выбил с Кубка Африки нелепый гол. Кот-д’Ивуар выстрадал место в финале

Сборная Кот-д’Ивуара вышла в финал Кубка африканских наций, где 11 февраля сыграет с Нигерией.

В стартовом составе сборной ДР Конго неожиданно не оказалось спартаковца Бонгонда, который до этого почти во всех матчах турнира попадал в основу. Возможно, причина в том, что Тео испытывал небольшие физические проблемы, из-за которых под вопросом было его участие в четвертьфинале. Вдобавок после травмы вернулся главный креативщик конголезских «леопардов» Какута и занял своё место. А вот у сборной Кот-д’Ивуара, наоборот, появились кадровые трудности. Хозяева потеряли двух дисквалифицированных защитников – Орье и Коссуну, а также нападающего Диаките.

Несмотря на ужасную жару (более 30 градусов тепла), темп у игры оказался неплохим. Сборная ДР Конго пугала хозяев опасными стандартами, а вратарь ивуарийцев Фофана нервничал и ошибался на выходах. В результате гости забили быстрый гол, когда представитель французского «Анже» выронил мяч из рук. На добивании преуспел форвард «Бетиса» Бакамбу. Однако гол отменили, так как судья посчитал, что при второй попытке Фофана поймать отскочивший мяч на нём сфолили. Пожалуй, так и было.

Сборная Кот-д’Ивуара, подгоняемая трибунами, активно атаковала через своего правого защитника Синго. После его кроссов два верных шанса загубили вингер Адингра из «Брайтона» и форвард Аллер из дортмундской «Боруссии». Последний не забил головой, атакуя из убойной позиции по центру. Кроме того, голевой момент имел экс-полузащитник «Милана» и «Барселоны» Кессье – попал из-за штрафной в штангу. Ближе к перерыву хозяева по-настоящему разыгрались. За первый тайм ивуарийцы в два раза перебили гостей (6:3), но, как ни удивительно, не имели ударов в створ (0:2).

На второй тайм вышел Бонгонда – поменял Какута. Видимо, последствия травмы всё же помешали звезде конголезцев. Тео снова занял не самую привычную для него позицию атакующего центрального полузащитника. И уже через три минуты мог забить! Спартаковец совершил впечатляющий проход в штрафную, обыгрывая по пути двух защитников ивуарийцев, и бил с нескольких метров. Если бы попал в створ, был бы гол-шедевр. Но мяч пролетел рядом со штангой. Этот выпад гостей остудил пыл хозяев – ивуарийцы после перерыва не спешили включать максимальные скорости.

Но потом Бонгонда и его партнёры вынуждены были в основном обороняться. Сборная Кот-д’Ивуара забрала мяч и завладела территориальным преимуществом. В конце концов всё это вылилось в гол Аллера. Причём очень курьёзный гол! Хозяева опять провели атаку справа с участием Синго, а кросс сделал Градель. Форварда дортмундской «Боруссии» потерял защитник «Лорьяна» Калулу, но у Аллера, казалось, совершенно не получился удар. Тем не менее Себастьену невероятно повезло: мяч ударился о землю, перелетел вратаря и нырнул сетку. К слову, в этом сезоне у Аллера нет голов в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

При счетё 1:0 Аллер мог добить ДР Конго – у него было два шикарных момента. В одном эпизоде защитник невольно подарил ему мяч, и оставалось только перекинуть вратаря. Форвард «Боруссии» не сумел. Конголезцам в концовке ничего не оставалось, кроме как рисковать и раскрываться. Но у «леопардов» почти ничего не получалось на мяче, потерялся даже Бонгонда (за исключением ещё одного яркого прохода). Тео завершил матч с 15 касаниями мяча, одним ударом и одним пасом под удар. Ивуарийцы не дали ни разу пробить в створ своих ворот и на кураже довели дело до победы.