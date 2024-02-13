«Зенит» показал прообраз состава на «Спартак». И убрал великую бразильскую команду

«Зенит» заранее выиграл турнир, соорганизатором которого являлся. Катарский Кубок равноправия виртуально пополнил клубный музей ещё несколько дней назад, когда «Сантос» по пенальти перебил «Аль-Духаиль». Оставалось получить трофей лично. Последний матч с бразильским клубом был нужен, естественно, не только для этого. Им «Зенит» закрыл второй сбор и попробовал два состава. В первом тайме — российский, а во втором — вероятно, основной на чемпионат.

«Сантос» не привёз в Доху лучших. Это даже логично — у команды идёт большая перестройка после вылета в первый дивизион: поменялось руководство, ушла куча игроков. Так что это та история, когда внутренних проблем хватает и их надо решать. Поэтому игроки из будущей основы были, но в заявке их меньшинство. И оценить реальную силу команды было невозможно.

«Зенит» — «Сантос» — 4:1 Фото: «Чемпионат»

Зато приехали болельщики. Хотя скорее собрались все бразильцы, живущие в Катаре. Растянули несколько баннеров и громко поддерживали своих. Вообще, последний матч турнира собрал наибольшую аудиторию. Объяснимо: Кубок Азии закончился, а ходить на что-то надо. Вот они и пришли — пара сотен на трибунах находилась.

Семак немного удивил составом — выпустил в основе многих из тех, кто сыграл в последнем матче с «Аль-Райяном». Там команда проиграла 2:4. Не вышли разве что Сутормин (пару дней назад улетел к «Сочи»), Алип и Васильев (остались в запасе). В паре с Родригао отыграл юный Бардачев — в целом без претензий.

«Зенит» в первом тайме, как и полагается фавориту, много владел мячом. Почти не выпускал соперника с его половины поля. И в целом выглядел агрессивно. Видимо, российские игроки сделали выводы из поражения и поняли, что место в составе зависит только от них.

Забить первый гол удалось уже на девятой минуте. «Сантос» продержался дольше команды Леонида Слуцкого (те пропустили уже на третьей), да и в целом выглядел солиднее. Однако с быстрой перепасовкой Изидора и Сергеева ничего не смог сделать. Парни вывели на удар Караваева, который катнул мяч мимо вышедшего из ворот голкипера.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Зенита».

Второй мяч пришёл через 20 минут. За это время петербуржцы провели ещё несколько неплохих атак, а потом поймали «Сантос», который ошибся при выходе из обороны. Отличился Мостовой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Зенита».

А самое интересное началось после перерыва, когда Семак поменял всех, кроме Кержакова. И, похоже, мы увидели прообраз состава на первый матч после рестарта со «Спартаком». Кержаков в воротах; Марио, Алип, Нино и Дуглас в обороне; Барриос, Вендел, Клаудиньо в полузащите; Артур, Педро, Кассьерра в атаке. Под лимит вполне вписываются. Все новички здорово проявили себя в товарищеских матчах, поэтому сомнений мало.

«Зенит» быстро забил третий благодаря выстрелу Клаудиньо.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Потом, правда, пропустил пару атак и даже один мяч, но в целом структура игры не менялась. «Сантос» перехватил преимущество разве что на пару минут. В остальном оно было у россиян. Последний мяч забил Педро — он уж очень эффективен на зимних сборах.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Зенита».

«Зенит» в хорошем настроении улетает из Дохи. Последний сбор команда проведёт в ОАЭ. А уже потом — «Спартак».