Угальде забивает за «Спартак»! Но лучшим в матче стал игрок, поменявший позицию

«Спартак» проводит последние матчи на зимних сборах. Во вторник и среду (20-21 февраля) команда Гильермо Абаскаля играет с «Абдыш-Атой» и «Астаной». Сегодня красно-белые разгромили чемпиона Кыргызстана.

«Спартак» сыграл с «Абдыш-Атой» по схеме 4-4-2. Место в воротах занял Селихов. Квартет защитников справа налево составили Маслов, Чернов, Джикия и Рябчук. На непривычном для себя правом фланге полузащиты появился Классен, на левом – Зиньковский, а в центре поля действовала связка Денисов – Зорин. В атаке вышли Соболев и Игнатов.

Для чемпиона Кыргызстана это первый матч на зимних сборах, поэтому «Спартак» по идее должен был быть намного лучше подготовлен. Тем удивительнее, что в стартовые 15-20 минут «Абдыш-Ата» владела преимуществом – играла смело, контролировала мяч, неплохо комбинировала накоротке. Спартаковцы же словно позиционную оборону отрабатывали. Красно-белые в таком футболе получали свободное пространство, но только на 17-й минуте организовали наконец хороший контрвыпад, и Игнатов забил в касание с паса Рябчука. Однако гол отменили из-за офсайда.

Но во второй половине первого тайма «подсевшие» чемпионы Кыргызстана стали пропускать быстрые атаки «Спартака». Команда Абаскаля открыла счёт на 22-й минуте, когда Зиньковский забрал мяч на подборе, а Денисов точно пробил низом с 20 метров. Голкипер «Абдыш-Аты» Исламкулов не выручил – пожалуй, мог сыграть и получше.

На исходе получаса матча «Спартаку» удалась яркая многоходовая комбинация после аута с участием Игнатова, Соболева и Зорина. Молодой хавбек не сумел как следует попасть по мячу, находясь в убойной позиции, но мяч прилетел к Классену, и тот реализовал момент. Вскоре Исламкулов «привёз» пенальти в свои ворота, сбив Зиньковского. Однако сам же и исправился. Соболев плохо пробил с «точки» – голкипер потащил.

В перерыве Абаскаль замен не сделал, поскольку с «Астаной», очевидно, сыграют те, кто сидели на скамейке в матче с «Абдыш-Атой». Второй тайм начался с гола «Спартака». В этот раз Соболев сыграл блестяще. После впечатляющего прохода Денисова слева (этот фланг, похоже, слабое звено в обороне чемпиона Кыргызстана) центрфорвард очень умно разобрался в эпизоде и решил его двумя касаниями: выкатил мяч Классену на пустые ворота. Леон оформил дубль. Может, теперь Классену всегда играть правого полузащитника?

«Спартак» утолил голод тремя голами, и тогда «Абдыш-Ата» по-настоящему напрягла оборону красно-белых. Лучший момент чемпионов Кыргызстана имел капитан команды Узденов. Контратака «Абдыш-Аты» родилась в результате потери Соболева, и Узденов свободно бил с линии вратарской. «Спартаку» повезло, что хавбек просто не попал в створ. После часа матча Абаскаль наконец сделал тройную замену, выпустив голкипера Свинова, Пруцева и Мозеса. В результате перестановок Денисов передвинулся на правый фланг защиты.

Только на последние 12 минут вышли самые обсуждаемые фигуры «Спартака» зимой 2024 года – Промес и Угальде. Тем не менее костариканец успел отметиться забитым мячом в концовке. Эту голевую атаку соорудил классной длинной передачей Джикия, продолжили Мозес с Рябчуком (опять же через правый фланг обороны «Абдыш-Аты»), а завершил Угальде ударом головой.

Ещё один маленький бонус для новичка Угальде с точки зрения борьбы за место в основе «Спартака». А на 90-й минуте едва не забил красивый гол со штрафного и Промес – Исламкулов спас чемпионов Кыргызстана. Впрочем, и без гола Квинси победа красно-белых получилась крупнее, чем можно было подумать по первой половине первого тайма.