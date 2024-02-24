Что за невезение у Захаряна! Его сказочному голу помешала состояться перекладина

Очередная неудачная игра для команды Захаряна. «Реал Сосьедад» довёл безвыгрышную серию на своём поле в Примере до пяти матчей. Баски проиграли дома «Вильярреалу».

Захарян снова вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад», но на этот раз начинал игру в роли «восьмёрки» в схеме 4-3-3. Место на левом фланге занял, пожалуй, главный конкурент россиянина в команде из Сан-Себастьяна Барренечеа. В прессинге наш легионер оказывал давление на центрхава «Вильярреала» Комесанью. Однако Арсену быстро пришлось поменять позицию и вернуться на левый край. Барренечеа уже на шестой минуте получил очередную травму и был заменён на Оласагасти, которого главный тренер Иманол Альгуасиль бросил в центр.

На правом фланге обороны «Вильярреала» Захаряну противостоял защитник-шкаф Москера – зимний новичок, арендованный у «Вулверхэмптона». Колумбийского центрбека тренер гостей Марселино Гарсия Тораль ставит почему-то направо. Вообще, «Вильярреал» оборонялся по схеме 4-4-2, играл очень компактно и оставлял минимум пространства для басков. Хозяева владели мячом более 70% времени, вот только им недоставало скорости и нестандартных ходов. И поэтому – остроты. При счёте 0:0 запомнился разве что момент после стандарта, когда Коклен вынес мяч фактически с линии своих ворот.

Захарян принял несколько хороших решений у чужой штрафной, но всё же не мог «сделать разницу». Однажды россиянин очень опасно прострелил вдоль ворот. Если бы у центрфорварда Андре Силвы были подлиннее ноги или побыстрее реакция, наверняка случился бы гол. А так португалец чуть-чуть не дотянулся до мяча.

«Вильярреал» ждал своего шанса и дождался его ещё в первом тайме. «Жёлтая субмарина» после первой же опасной атаки заработала угловой, Альбиоль сделал скидку во вратарскую, а Комесанья забил. Начудил голкипер Ремиро. Кипер басков решил показать судье, что на нём фолят, но сыграл плохо и потерял ворота. VAR проверял эпизод – гол засчитали.

«Реал Сосьедад» же продолжал мучиться на мяче. Но перед перерывом Захарян едва не сотворил чудо-гол! Арсен исполнял штрафной почти от бровки, все готовились к подаче, включая немного вышедшего из ворот голкипера, а россиянин по дуге отправил мяч в цель. К сожалению, мяч упал на перекладину.

Второй тайм начался катастрофически для «Реала Сосьедад». Во-первых, команда потеряла из-за повреждения ещё и правого защитника Траоре, которого поменял Арамбуру. А вскоре после перерыва баски сами себе «привезли» гол. Хозяева хотели сохранить мяч у своих ворот под давлением и выйти через пас, но Пачеко отдал ужасную передачу. Мяч полетел в зону между Арамбуру и Ле Норманом, Баэна перехватил его и помог Комесанье оформить дубль. До этого хавбек в Примере не забивал.

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На исходе часа матча случился спорный эпизод у штрафной «Вильярреала». Соперник въехал в ногу Захаряна фактически на самой линии. Судья продолжил игру, а потом эпизод проверялся VAR, но ни пенальти, ни удаления Арсен и партнёры по команде не выпросили.

«Реал Сосьедад» пёр вперёд, а Захарян оставался в центре внимания в самых горячих эпизодах. Мог забить, свободно пробивая с 15 метров, да только поспешил и послал мяч выше ворот. Потом сорвал фолом опасный контрвыпад «Вильярреала» и получил жёлтую карточку. А в середине тайма Арсен столкнулся в воздухе с огромным Москерой и неудачно приземлился на плечо. Россиянина тут же поменял Бекер, однако эта замена, судя по всему, уже готовилась минутой ранее. Захарян покидал поле, держась за больное место, но трудно понять, насколько серьёзная травма у нашего легионера. Итоговая статистика Арсена в матче с «Вильярреалом»: 41 касание мяча (три в чужой штрафной), два удара, 72% точных передач, 0 пасов под удар, три выигранных единоборства из девяти, один заработанный на себе фол и три своих нарушения. Сайт Sofascore оценил его игру средней оценкой – 6,7 балла.

В концовке «Реал Сосьедад» смог забить один гол, когда Мерино удачно сыграл на добивании после удара Бекера. Но в компенсированное время нападающий «Вильярреала» Сёрлот, ещё в прошлом сезоне игравший за басков, сделал счёт 1:3 – завершил контрвыпад, пробив в касание. «Реал Сосьедад» проиграл, несмотря на 21 удар и восемь попаданий в створ.