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Как играют российские футболисты за границей, февраль-2024: Головин, Захарян, Миранчук, Кокорин, Оздоев, статистика

Миранчук и Кокорин снова тащат! Как россияне за рубежом сыграли в выходные
Кирилл Закатченко
Как российские футболисты играют в Европе
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Кузяев и Головин пропускали матчи из-за дисквалификаций, а команда Оздоева упустила лидерство в чемпионате Греции.

Позади очередной уикенд, который по-разному сложился для российских футболистов за рубежом. Круче всего получилось у Александра Кокорина.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: t.me/arislimassol

Гол на 12-й секунде, второй — на шестой минуте. Кокорин мощно ворвался в очередной матч чемпионата Кипра и оформил второй дубль в сезоне. Любопытно, что в обоих случаях пострадал АЕЛ, а команда Кокорина, как и в первом круге, разнесла соперника со счётом 4:0. Кстати, Александр уже вошёл в историю — теперь он автор самого быстрого гола в истории чемпионатов Кипра.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 26-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
4 : 0
АЕЛ
Лимасол
1:0 Кокорин – 1'     2:0 Кокорин – 6'     3:0 Кажу – 9'     4:0 Гомис – 31'    
Удаления: Браун – 82' / Марш – 82'

За свой перформанс Кокорин получил от платформы SofaScore оценку 9,1 (лучший игрок матча). За 69 минут на поле россиянин совершил 37 касаний мяча, нанёс три удара (два — в створ), один раз успешно применил дриблинг и допустил пять потерь владения. Теперь у Кокорина шесть голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Кипра. А его команда завершила первую часть турнира на второй строчке в таблице с отставанием от лидера в два очка.

Что ещё было интересного в футболе на выходных:
«Бавария» сыплется, а Кокорин забил исторический гол. Главные события дня в футболе
«Бавария» сыплется, а Кокорин забил исторический гол. Главные события дня в футболе

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Amedeo Bizzarri/Getty Images

«Аталанта» изо всех сил рвётся в Лигу чемпионов. В прошедшем туре бергамаски разнесли «Сассуоло» (3:0) и закрепились на пятой строчке в таблице Серии А. Правда, у «Болоньи» (4-е место) такое же количество очков, а у «Аталанты» есть матч в запасе.

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Пашалич – 22'     2:0 Копмейнерс – 58'     3:0 Баккер – 75'    

Миранчук появился в стартовом составе, однако ушёл с поля без результативных действий. Правда, Алексей принял непосредственное участие в первой голевой атаке. Вратарь справился с его ударом, а первым на добивании оказался Марио Пашалич. У Миранчука 55 касаний, три удара в створ ворот, три успешные попытки дриблинга, одна потеря владения, один заработанный фол и один отбор мяча. За своё выступление россиянин получил от SofaScore оценку 7,1.

Удивительная победа «Аталанты»:
Миранчук продолжает создавать голы «Аталанты». А её вратарь взял два пенальти за минуту!
Миранчук продолжает создавать голы «Аталанты». А её вратарь взял два пенальти за минуту!

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Franco Arland/Getty Images

«Реал Сосьедад» прервал сразу две серии. Во-первых, команда из Сан-Себастьяна забила впервые за четыре тура. Во-вторых, прервала серию из трёх матчей без побед в Примере. Для этого пришлось приложить невероятные усилия — победный гол гости оформили в добавленное время.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Санчес – 4'     1:1 Кубо – 38'     1:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Раильо – 45+4', ван дер Хейден – 90+7' / нет

Захарян во второй раз подряд вышел в основе на матч чемпионата Испании. За время на поле Арсен совершил 35 касаний мяча, отдал 20 точных передач из 24 (83%), один раз нарушил правила. Кроме того, у россиянина один отбор и 11 потерь владения. Захарян получил от SofaScore оценку 6,7 — хуже результат только у двух игроков стартового состава «Реала Сосьедад».

Команда Захаряна выглядит тяжеловато:
«Сосьедаду» повезло с судьёй. Но с такой игрой команда Захаряна останется без еврокубков
«Сосьедаду» повезло с судьёй. Но с такой игрой команда Захаряна останется без еврокубков

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев (в чёрно-белой форме)

Магомед Оздоев (в чёрно-белой форме)

Фото: paokfc.gr

ПАОК по итогам тура потерял лидерство в греческом чемпионате. Это произошло после крайне неудачного матча с «Олимпиакосом». Оздоев провёл на поле все 90 минут, но не помог команде избежать сокрушительного поражения. Теперь на первое место выскочил АЕК, а «Панатинаикос» догнал ПАОК по очкам.

Греция - Суперлига . 23-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
1 : 4
Олимпиакос
Пирей
0:1 Наварро – 29'     1:1 Десподов – 39'     1:2 Поденсе – 54'     1:3 Эль-Кааби – 83'     1:4 Эль-Кааби – 90'    

За весь матч Оздоев совершил 37 касаний мяча и отдал 77% точных передач (20 из 26). Магомед нанёс один удар в створ, выиграл три верховых единоборства из трёх, заработал два фола и совершил один перехват. Он заработал оценку 6,6 — четвёртый результат среди всех игроков стартового состава ПАОКа.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

В январе Сулейманов выдал серию из трёх матчей с голами. С того момента воспитанник «Краснодара» не забивает в течение пяти туров греческого чемпионата. На этот раз Шапи ушёл с поля без результативных действий в игре с «Атромитосом».

Греция - Суперлига . 23-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Атромитос
Перистери
Окончен
0 : 2
Арис
Салоники
0:1 Морон – 33'     0:2 Дарида – 90+4'    

37 касаний мяча, 17 точных передач из 21 (71%), один удар (0 — в створ), 15 потерь владения, два выигранных верховых единоборства, два заработанных фола — статистика Сулейманова по итогам матча. За своё выступление он заработал от SofaScore оценку 6,6.

Как сыграли другие россияне?

Защитник Роман Нойштедтер провёл на поле все 90 минут в матче чемпионата Бельгии со «Стандардом» (2:1). Команда россиянина — «Вестерло» — сейчас занимает 10-е место в таблице.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 26-й тур
16 февраля 2024, пятница. 22:45 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
2 : 1
Стандард
Льеж
1:0 Мадсен – 35'     1:1 Лайфис – 44'     2:1 Йоу – 61'    

Александр Филин не спас «Эйпен» от поражения в игре с «Гентом». Россиянин появился в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Команда Филина находится на предпоследней строчке в таблице.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 26-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Эйпен
Эйпен
Окончен
0 : 2
Гент
Гент
0:1 Хон – 13'     0:2 Самуаз – 60'    

Даниил Лесовой получил 16 минут в матче с «Хапоэлем» из Тель-Авива. Для россиянина это уже второй матч за «Маккаби» из Хайфы в чемпионате Израиля, но пока он выходит только на замену.

Израиль - Премьер-лига . Премьер-лига. 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Маккаби Х
Хайфа
Окончен
1 : 1
Хапоэль Х
Хайфа
1:0 Кинда – 15'     1:1 Йосефи – 58'    

Тренеры сербского «Железничара» предоставили Ивану Игнатьеву 29 минут в матче с «Чукаричками». Пока россиянин обходится в новой команде без результативных действий.

Сербия - Суперлига . Суперлига. 21-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Чукарички
Белград
Окончен
2 : 1
Железничар П
0:1 Гргич – 45'     1:1 Docic – 74'     2:1 Стоянович – 88'    
Удаления: нет / Djordjevic – 24'

Полузащитник «Целе» Егор Пруцев отбегал все 90 минут в матче словенского чемпионата с «Браво». Игра завершилась без голов, но команда россиянина по-прежнему уверенно лидирует в турнире.

Россияне, не сыгравшие на прошедших выходных

Юрий Лодыгин на этот раз наблюдал за игрой «Панатинаикоса» со скамейки запасных. Его команда потеряла очки и упустила возможность возглавить таблицу греческой лиги.

Греция - Суперлига . 23-й тур
17 февраля 2024, суббота. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
2 : 2
Ламия
Ламия
0:1 Карлитос – 45+1'     1:1 Бернард – 45+3'     2:1 Jeremejeff – 59'     2:2 Цилулис – 68'    
Удаления: нет / Мартинес – 39'

Денис Черышев по традиции последнего времени остался в запасе на матч «Венеции». Атакующий футболист не играл и в шести предыдущих турах Серии В.

Италия - Серия B . Серия В. 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
2 : 2
Модена
Модена
1:0 Похьянпало – 45+5'     1:1 Джерли – 61'     2:1 Похьянпало – 71'     2:2 Палумбо – 77'    

Далер Кузяев пропустил второй подряд матч «Гавра» из-за дисквалификации. Без россиянина команда проиграла во второй раз кряду.

Франция - Лига 1 . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 19:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
3 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Дэвид – 14'     2:0 Дэвид – 44'     3:0 Дэвид – 49'    

Александр Головин пропустил матч «Монако» по той же причине, что и Кузяев. Монегаски неожиданно проиграли на своём поле «Тулузе», которая находится в нижней части таблицы.

Франция - Лига 1 . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 2
Тулуза
Тулуза
0:1 Сьерро – 41'     1:1 Аклиуше – 48'     1:2 Кошта – 70'    
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