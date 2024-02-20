Миранчук и Кокорин снова тащат! Как россияне за рубежом сыграли в выходные

Позади очередной уикенд, который по-разному сложился для российских футболистов за рубежом. Круче всего получилось у Александра Кокорина.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Александр Кокорин Фото: t.me/arislimassol

Гол на 12-й секунде, второй — на шестой минуте. Кокорин мощно ворвался в очередной матч чемпионата Кипра и оформил второй дубль в сезоне. Любопытно, что в обоих случаях пострадал АЕЛ, а команда Кокорина, как и в первом круге, разнесла соперника со счётом 4:0. Кстати, Александр уже вошёл в историю — теперь он автор самого быстрого гола в истории чемпионатов Кипра.

За свой перформанс Кокорин получил от платформы SofaScore оценку 9,1 (лучший игрок матча). За 69 минут на поле россиянин совершил 37 касаний мяча, нанёс три удара (два — в створ), один раз успешно применил дриблинг и допустил пять потерь владения. Теперь у Кокорина шесть голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Кипра. А его команда завершила первую часть турнира на второй строчке в таблице с отставанием от лидера в два очка.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук Фото: Amedeo Bizzarri/Getty Images

«Аталанта» изо всех сил рвётся в Лигу чемпионов. В прошедшем туре бергамаски разнесли «Сассуоло» (3:0) и закрепились на пятой строчке в таблице Серии А. Правда, у «Болоньи» (4-е место) такое же количество очков, а у «Аталанты» есть матч в запасе.

Миранчук появился в стартовом составе, однако ушёл с поля без результативных действий. Правда, Алексей принял непосредственное участие в первой голевой атаке. Вратарь справился с его ударом, а первым на добивании оказался Марио Пашалич. У Миранчука 55 касаний, три удара в створ ворот, три успешные попытки дриблинга, одна потеря владения, один заработанный фол и один отбор мяча. За своё выступление россиянин получил от SofaScore оценку 7,1.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: Franco Arland/Getty Images

«Реал Сосьедад» прервал сразу две серии. Во-первых, команда из Сан-Себастьяна забила впервые за четыре тура. Во-вторых, прервала серию из трёх матчей без побед в Примере. Для этого пришлось приложить невероятные усилия — победный гол гости оформили в добавленное время.

Захарян во второй раз подряд вышел в основе на матч чемпионата Испании. За время на поле Арсен совершил 35 касаний мяча, отдал 20 точных передач из 24 (83%), один раз нарушил правила. Кроме того, у россиянина один отбор и 11 потерь владения. Захарян получил от SofaScore оценку 6,7 — хуже результат только у двух игроков стартового состава «Реала Сосьедад».

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев (в чёрно-белой форме) Фото: paokfc.gr

ПАОК по итогам тура потерял лидерство в греческом чемпионате. Это произошло после крайне неудачного матча с «Олимпиакосом». Оздоев провёл на поле все 90 минут, но не помог команде избежать сокрушительного поражения. Теперь на первое место выскочил АЕК, а «Панатинаикос» догнал ПАОК по очкам.

За весь матч Оздоев совершил 37 касаний мяча и отдал 77% точных передач (20 из 26). Магомед нанёс один удар в створ, выиграл три верховых единоборства из трёх, заработал два фола и совершил один перехват. Он заработал оценку 6,6 — четвёртый результат среди всех игроков стартового состава ПАОКа.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

В январе Сулейманов выдал серию из трёх матчей с голами. С того момента воспитанник «Краснодара» не забивает в течение пяти туров греческого чемпионата. На этот раз Шапи ушёл с поля без результативных действий в игре с «Атромитосом».

37 касаний мяча, 17 точных передач из 21 (71%), один удар (0 — в створ), 15 потерь владения, два выигранных верховых единоборства, два заработанных фола — статистика Сулейманова по итогам матча. За своё выступление он заработал от SofaScore оценку 6,6.

Как сыграли другие россияне?

Защитник Роман Нойштедтер провёл на поле все 90 минут в матче чемпионата Бельгии со «Стандардом» (2:1). Команда россиянина — «Вестерло» — сейчас занимает 10-е место в таблице.

Александр Филин не спас «Эйпен» от поражения в игре с «Гентом». Россиянин появился в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Команда Филина находится на предпоследней строчке в таблице.

Даниил Лесовой получил 16 минут в матче с «Хапоэлем» из Тель-Авива. Для россиянина это уже второй матч за «Маккаби» из Хайфы в чемпионате Израиля, но пока он выходит только на замену.

Тренеры сербского «Железничара» предоставили Ивану Игнатьеву 29 минут в матче с «Чукаричками». Пока россиянин обходится в новой команде без результативных действий.

Полузащитник «Целе» Егор Пруцев отбегал все 90 минут в матче словенского чемпионата с «Браво». Игра завершилась без голов, но команда россиянина по-прежнему уверенно лидирует в турнире.

Россияне, не сыгравшие на прошедших выходных

Юрий Лодыгин на этот раз наблюдал за игрой «Панатинаикоса» со скамейки запасных. Его команда потеряла очки и упустила возможность возглавить таблицу греческой лиги.

Денис Черышев по традиции последнего времени остался в запасе на матч «Венеции». Атакующий футболист не играл и в шести предыдущих турах Серии В.

Далер Кузяев пропустил второй подряд матч «Гавра» из-за дисквалификации. Без россиянина команда проиграла во второй раз кряду.

Александр Головин пропустил матч «Монако» по той же причине, что и Кузяев. Монегаски неожиданно проиграли на своём поле «Тулузе», которая находится в нижней части таблицы.