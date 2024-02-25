«Челси» может спасти сезон, взяв трофей! Но реально ли это в игре с «Ливерпулем»? LIVE

Всем привет! Первый трофей сезона в Англии разыграют уже сегодня, и сделают это «Челси» и «Ливерпуль». Конечно, команда Клоппа – фаворит. «Ливерпуль» борется не только за Кубок лиги, но и за АПЛ, кубок Англии и Лигу Европы. И везде шансы очень хорошие! «Челси» – в вечном кризисе, но в последнем матче (гостевом, между прочим), команда остановила «Сити». Так что каким бы ни был фаворитом «Ливерпуль» – сегодня возможно вообще всё. Правда, надеемся, что повторения нулевого финала между этими командами (как в 2022 году) всё-таки не будет.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – ровно в 18.00 мск. Подключайтесь!

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