«Ливерпуль» вырвал титул у «Челси» на 118-й минуте! И это с кучей юниоров в составе

С первых же минут было тяжело сказать, на чьей стороне инициатива. Вроде «Ливерпуль» остался без игроков, чьё участие было под вопросом (Салах, Собослаи, Нуньес). С другой стороны, за первые 10 минут «Ливерпуль» заработал два опасных штрафных удара и вообще больше угрожал сопернику.

Затем неприятный эпизод случился с Гравенберхом. Кайседо наступил ему на ногу, которая весьма жутко вывернулась. Удивительно, как судья оставил этот эпизод даже без жёлтой карточки, хотя за такую игру шипами в ногу можно было давать и красную. Тем не менее VAR не включился и оставил в силе решение главного арбитра.

Фото: Кадр трансляции

Затем случился пограничный эпизод уже в пользу «Ливерпуля». Гол «Челси» отменили из-за небольшого офсайда. Причём сначала в трансляции показали неудачный ракурс, но в перерыве дали другой повтор. И там уже не было никаких сомнений в офсайде.

За первый тайм команды имели по одному абсолютно убойному моменту. Сначала Палмер не забил с шести метров, когда ему вроде никто не мешал – Келлехер совершил фантастический сейв. А в конце первого тайма Гакпо попал в штангу. Перед самым перерывом футболисты ещё устроили небольшую заварушку. Она началась с того, что Чилуэлл и Брэдли решили потолкаться.

Перед самым перерывом футболисты устроили небольшую заварушку Фото: Mike Hewitt/Getty Images

После перерыва «Ливерпуль» всё-таки открыл счёт – отличился ван Дейк, который точно пробил головой. Правда, и на этот раз гол отменили из-за офсайда. Оказалось, что Эндо, находясь вне игры, заблокировал соперника, который мог добраться до навеса раньше ван Дейка.

Во втором тайме снова было непонятно, на чьей стороне преимущество. Вроде «Ливерпуль» владел инициативой и больше атаковал, но потом Галлахер пробил в штангу. А на 85-й минуте он же не реализовал выход один на один. Келлехер выдал, возможно, лучший матч в своей карьере.

Келлехер выдал, возможно, лучший матч в своей карьере Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Поскольку в основное время никто не смог забить, игра перешла в дополнительное время. При этом у «Ливерпуля» на замену вышли такие футболисты, которых могут не знать даже поклонники этой команды. И речь даже не про Куансу, а про 19-летних Кларка и Макконнелла, а ещё 18-летнего Даннса, который пробил под перекладину на четвёртой минуте овертайма – там спас уже Петрович.

Даже удивительно, насколько в дополнительное время лучше смотрелся «Ливерпуль», с учётом более убедительной скамейки запасных «Челси». На 115-й минуте овертайма вратарю «Челси» снова пришлось тащить после удара Эллиотта. А на 118-й уже никто не смог спасти лондонцев. После навеса с углового на ближнюю штангу набежал ван Дейк и головой положил мяч в ворота. На этот раз уже не нашлось причин для отмены гола.

1:0 – сложнейшая победа «Ливерпуля». И, судя по эмоциям футболистов после матча, этот трофей не назовёшь второстепенным. Таким образом, «Ливерпуль» гарантировал себе участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Правда, с вероятностью 99% клуб отправится в Лигу чемпионов, а обладателя этой путёвки в Лигу конференций определят на основе итоговой таблицы АПЛ.