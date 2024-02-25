«Всё было наоборот». Моуринью до сих пор оправдывается за фейл с Салахом в «Челси»

В финале Кубка лиги снова (как и в сезоне-2021/2022) сойдутся «Ливерпуль» и «Челси». Есть повод вспомнить, как лондонский клуб отказался от нападающего Мохамеда Салаха.

Теперь египтянин является главным футболистом «Ливерпуля». Кстати, первое время он воздерживался от празднований голов в ворота своей бывшей команды.

Мохамед Салах Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Как Салах оказался в «Челси»?

«Базель» совершил неплохую сделку 10 лет назад. Нашёл в Африке футболиста, которого по большому счёту никто не знал. Выкупил Салаха за € 2,5 млн, а затем (в январе 2014-го) продал в Англию за € 16,5 млн. Причём сначала была договорённость о переходе нападающего в «Ливерпуль», который на тот момент возглавлял Брендан Роджерс. Однако игрока перехватил «Челси», предложив более выгодные условия.

Символично, что Салаху достался 15-й номер, который освободился после ухода Кевина Де Брёйне. С точки зрения «Челси» истории египтянина и бельгийца сложились похожим образом. Лондонскому клубу до сих пор припоминают, какие элитные футболисты оказались упущены.

Дидье Дрогба и Мохамед Салах Фото: Paul Gilham/Getty Images

Сразу после трансфера в «Челси» (в феврале и марте 2014 года) Салах в АПЛ в лучшем случае выходил на замену во втором тайме. А вот в апреле и мае нападающий вышел в основе во всех матчах чемпионата Англии. Всего за вторую часть сезона набралась 501 минута в АПЛ (два гола и ассист). Скромно, но следующие полгода получились ещё более тяжёлыми.

Летом 2014-го появилась информация, что Салаху предстоит пройти военную службу в Египте. В итоге футболисту не пришлось ехать в армию, но на фоне таких новостей «Челси» солидно усилил атаку (Дидье Дрогба, Лоик Реми, Диего Коста, Сеск Фабрегас). В результате Мо в первой части сезона-2014/2015 провёл лишь 30 минут в АПЛ (без голов и ассистов).

Как Салах уходил из «Челси»?

Всё шло к тому, что нападающий покинет клуб. Были предложения из АПЛ, но Салаха отпустили в аренду в «Фиорентину». Этот переход в январе 2015 года стал частью сделки по трансферу Хуана Куадрадо в «Челси». В сезоне-2014/2015 лондонский клуб уверенно выиграл чемпионат Англии, и казалось, что трансферы себя оправдали. Лишь спустя годы стало понятно, кого упустили на самом деле. И винили в первую очередь главного тренера «Челси» на тот момент. Жозе Моуринью крайне мало использовал футболиста. Правда, у португальца свой взгляд на ту ситуацию.

Жозе Моуринью экс-тренер «Челси» «Когда говорят, что я позволил Салаху уйти, то я объясняю, что всё было наоборот. Он шёл в «Ливерпуль», а я устроил зарубу, устроил войну, чтобы привести его в «Челси». Да, потом Салаху нужно было либо показывать классный футбол, либо ждать. Он рассчитывал играть каждую минуту, поэтому просился в аренду. А уже потом «Челси» его продал. Именно «Челси», а не я. Со своей стороны я одобрил лишь аренду».

В 2016 году «Челси» продал Салаха «Роме» за € 15 млн.

Жозе Моуринью и Мохамед Салах Фото: Darren Walsh/Getty Images

Кем стал Салах для «Ливерпуля»?

Главной звездой клуба в последние шесть лет. Выиграл с командой все турниры, которые только можно: АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок лиги, клубный ЧМ. А ещё установил ряд индивидуальных рекордов:

лучший африканский бомбардир в истории АПЛ (154 гола);

лучший африканский бомбардир в истории Лиги чемпионов (44);

автор наибольшего количества голов в АПЛ левой ногой (123);

быстрее всех набрал 100 очков в АПЛ по системе «гол+пас» (за 116 матчей);

Харви Эллиотт и Мохамед Салах Фото: Mike Hewitt/Getty Images