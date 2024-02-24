«Барса» поиздевалась над неудобным соперником. Такого не было практически восемь лет

«Барселона» в случае победы над «Хетафе» запрыгнула бы на второе место в Ла Лиге. По крайней мере, до понедельничного матча «Жироны» с «Райо Вальекано». Проблема в том, что каталонцы за последние два года только раз из четырёх попыток обыграли тёмно-синих, причём весьма скромно (1:0). В остальных случаях расписывали нулевые ничьи. Нынешняя встреча получилась куда ярче.

В основе «Барсы» неожиданно отсутствовал Ламин Ямал, хотя ранее он был безальтернативен. Спойлер: 16-летний испанец так и просидел все 90 минут на скамейке. Без его дриблинга на первых минутах гости играли даже чуть активнее и одну из атак завершили дальним выстрелом Гринвуда, но засейвил тер Штеген. Каталонцы спохватились, принялись раскатывать соперника и заработали угловой: Рафинья пяткой завершил закидушку Гюндогана на ближнюю штангу, и мяч пролетел чуть выше створа. Сория находился рядом, но далеко не факт, что потащил бы.

«Хетафе» не раз доказывал свою крутость на стандартах и на 18-й минуте едва не заработал пенальти вслед за подачей углового: Иглесиас поймал подбор и пробил по воротам, угодив в прижатую руку Кунде. Арбитр не сомневался: никакого пенальти. Тер Штеген отбил кулаком ещё одну подачу, а дальше случился один из самых лёгких голов в карьере Рафиньи. Оборона тёмно-синих безграмотно построила искусственный офсайд, и Кунде со своей половины поля забросил вперёд на бразильца. Тот без сопротивления выскочил один на один и переиграл Сорию.

РАФИНЬЯ Фото: David Ramos/Getty Images

Десять минут спустя редкий гол головой мог забивать Гюндоган, однако не дотянулся до навеса Рафиньи. Будь на месте Илкая Левандовски, Роберт наверняка забил бы второй мяч. Хотя, помня о его ужасном сезоне, возможно, и нет.

Рафинья на тот момент был лучшим на поле и делом оправдывал доверие Хави. А вот Феликс потерялся: частенько неудачно шёл в дриблинг и простеньким ударом запорол выход один на один после ещё одного идеального заброса Кунде. Между тем, Альдерете в собственной штрафной во время неигрового эпизода заехал рукой по шее Гюндогану. Немец рухнул на газон, и это привело к мини-потасовке. Жёлтыми наградили обоих участников эпизода. Омар разозлился и немного погодя воспользовался потерей бегающего в опорной зоне Кристенсена, пушечно пальнув издали и заставив тер Штегена продемонстрировать красивый прыжок.

Что случилось с Рафиньей вслед за удачным началом, понять трудно. Но он угробил два чистейших момента: ещё один выход один на один корявым ударом выше ворот и даже выход два в одного слишком сильной передачей на Феликса. По итогам первого тайма сине-гранатовые наработали минимум на три гола. Ещё бы реализация не подводила.

Во второй половине игры был риск получить ответный мяч, тем более до этого под прессингом ошибался в обороне не только Кристенсен, но и Араухо с тер Штегеном. На 49-й минуте так и могло случиться — бронебойный удар издали Мильи с отскоком от газона остановила лишь штанга.

Дальше нервничать каталонцам пришлось меньше: Кристенсен неожиданно увидел свободную зону на правом фланге и забежал туда под пас Рафиньи, чтобы прострелить на дальнюю штангу. Этого только и ждал закативший мяч в пустой ближний угол Феликс.

Феликс Фото: David Ramos/Getty Images

Затем игроки «Хетафе» окончательно приуныли, а «Барселона», наоборот, ещё усерднее понеслась вперёд. Это привело к ещё двум голам. И если первый от Левандовского отменили из-за офсайда, то второй оформили по правилам: резкая перепасовка де Йонга, Гюндогана и Рафиньи привела к выходу на ворота бразильца, который опередил Сорию и откинул мяч голландцу. Френки не промахнулся.

Матч можно было заканчивать на 61-й минуте. Ради формальности команды его всё-таки доиграли, тем не менее моментов уже толком не подвезли. До 90+1-й минуты, когда Фермин добил в пустые следом за попыткой Роке. С разницей в четыре мяча каталонцы не выносили «Хетафе» с марта 2016-го. Там было вообще 6:0, а забивали Туран, Неймар и Мунир. Вот настолько это случалось давно.

«Барса» заработала 13 очков за пять последних встреч. Если она так продолжит и дальше, беспокоиться за сохранность позиции стоит не только «Жироне», но и «Реалу».