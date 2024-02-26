С Малкомом происходит что-то странное. Но его команда всё равно показывает космос

Лидер чемпионата Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» — отыграл второй матч в турнире в 2024 году. На этот раз его соперником была команда Стивена Джеррарда.

Чтобы осознать, насколько мощно выглядит «Аль-Хиляль», достаточно посмотреть на статистику. Команда Жорже Жезуша обыгрывает соперников с 21 сентября. Её победная серия насчитывала 23 матча во всех турнирах. Космические цифры! «Аль-Иттифак» перед игрой занимал восьмое место в чемпионате, но в последнее время дела у него идут плохо. Две победы в предыдущих 13 встречах — явно не то, на что рассчитывала команда Джеррарда.

Первый тайм прошёл с преимуществом «Аль-Хиляля». Хозяева владели мячом всего 32% игрового времени и пробили в створ лишь один раз. Удивительно, что на фоне таких цифр «Аль-Иттифак» наиграл на 0,83 ожидаемых гола, а соперник — на 0,89. Правда, гости нанесли шесть ударов (три — в створ), но гораздо важнее, что они забили два мяча.

Лидер лиги открыл счёт на 39-й минуте, но мог сделать это гораздо раньше. Вратарь «Аль-Иттифака» Пауло Виктор сначала справился с непростым ударом Калиду Кулибали, а потом накрыл добивание Александра Митровича с линии вратарской. И пусть серб всё-таки залез в офсайд, нельзя не отметить игру вратаря.

А вот соотечественник Митровича Сергей Милинкович-Савич сполна воспользовался своим шансом. Рубен Невеш выполнил настолько выверенную подачу от углового флажка, что Сергею даже не пришлось прыгать. Серб головой вонзил мяч в дальний угол, пока оборона «Аль-Иттифака» смотрела футбол. Кстати, Милинкович-Савич забил девятый мяч в чемпионате и догнал по этому показателю Малкома.

«Аль-Хиляль» обыграл команду Стивена Джеррарда Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Итальянский арбитр Фабио Мареска накинул 10 минут к основному времени первой половины, и гостям хватило этого времени, чтобы забить второй. Салем Аль-Давсари (второй бомбардир «Аль-Хиляля») удрал от защитника по бровке, срезал в штрафную и пробил точно под вратарём в дальний угол. Команда Жезуша прибавила в нужный момент и, по сути, превратила второй тайм в формальность.

Правда, в обороне гости играли далеко не так идеально. «Аль-Иттифак» наскрёб пару моментов. В первом случае удар Муссы Дембеле в последний момент заблокировал Калиду Кулибали — какой был шикарный подкат! А потом Дембеле из выгодной позиции не попал головой в створ. В матче с таким соперником, как «Аль-Хиляль», важно бережно реализовывать свои моменты, но команда Джеррарда с этим не справилась.

После перерыва ситуация на поле кардинально не поменялась. Гости по-прежнему чаще владели мячом, а Кулибали царил в своей штрафной, неоднократно обламывая соперника. Лидер чемпионата мог забивать третий, но Милинкович-Савич после аккуратной скидки Малкома влепил в дальнюю штангу. Кстати, бывший футболист «Зенита» в целом играл не так активно и по-настоящему включался только эпизодически. Да и забивал в чемпионате Малком в последний раз в конце ноября. Сухая серия теперь составляет шесть туров, хотя до этого экс-зенитовец наколотил девять мячей в 14 матчах. Странно!

«Аль-Хиляль» довёл матч до победы (24-й подряд) и увеличил отрыв от «Аль-Насра» Криштиану Роналду до семи очков. Ближайшие матчи лидер саудовской лиги проведёт с «Аль-Иттихадом». 1 марта они встретятся в чемпионате, а 5-го числа — в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов.