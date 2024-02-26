Куча крутых сюжетов и матчи забытых легенд. Что происходит в плей-офф азиатской ЛЧ

На этой неделе состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Тем временем в азиатском аналоге турнира уже определились все участники четвертьфиналов.

Как известно, все команды Лиги чемпионов АФК разбили на две большие группы (Запад и Восток) по географическому принципу. В итоге в квалификации, на групповом этапе и в плей-офф восточные команды играют только с восточными, западные — с западными. Таким образом, в финале встретятся победители этих путей.

Запад

У Эрнана Креспо была славная игровая карьера. Он становился чемпионом трёх стран (Аргентина, Италия, Англия), побеждал в Кубке Либертадорес, доходил до финала Лиги чемпионов, брал Кубок УЕФА, был лучшим бомбардиром сезона в Серии А. А ещё в его резюме победы в Кубке и Суперкубке Италии, Суперкубке Англии, серебро Олимпиады-1996 и Кубка Америки — 2007. Креспо съездил на три чемпионата мира (1998, 2002, 2006) и занимает четвёртое место по голам в истории сборной Аргентины. За свою карьеру он поиграл за такие клубы, как «Парма», «Лацио», «Челси», «Милан», «Интер». Неплохой список, не так ли?

Эрнан Креспо Фото: Anvar Ilyasov/Getty Images

Креспо начал тренерскую карьеру в 2014 году — возглавил молодёжную команду «Пармы». Первый успех пришёл к нему в 2020-м, когда аргентинская команда «Дефенса и Хустисия» завоевала под руководством Эрнана Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы). Затем у него была победа в чемпионате штата Сан-Паулу с бразильским клубом «Сан-Паулу», а также чемпионский титул и победа в Кубке с катарским «Аль-Духаилем». В конце 2023-го Креспо занял пост главного тренера «Аль-Айна», который представляет ОАЭ.

В 11 матчах под руководством аргентинца арабский клуб одержал шесть побед при двух ничьих и трёх поражениях. Но самое главное — «Аль-Айн» прошёл в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов, чего с ним не происходило с 2017 года. Для этого пришлось очень сильно постараться. В 1/8 финала арабский клуб с большим трудом одолел узбекистанский «Насаф». После нулевой ничьей на выезде «Аль-Айн» пропустил дома, но одержал волевую победу — 2:1. Второй мяч команда Креспо забила уже в добавленное время.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Впрочем, впереди у «Аль-Айна» ещё более серьёзное испытание. В первой половине марта клуб из ОАЭ дважды сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду, и победитель получит место в полуфинале турнира. Саудовская команда в 1/8 финала справилась с «Аль-Фейхой», которая представляет ту же страну, что и клуб из Эр-Рияда. Роналду сначала принёс «Аль-Насру» победу в первом матче (1:0), а потом установил окончательный счёт в ответной игре — 2:0. Правда, второй гол португальца получился курьёзным. Вратарь опередил Роналду, но толком не попал по мячу, и Криштиану оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Португалец забивает в восьми официальных матчах подряд.

Другую пару плей-офф в западной сетке образовали два саудовских клуба — «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Команда Малкома убрала иранский «Сепахан» — 3:1, 3:1, но оба матча получились достаточно напряжёнными. В Иране гости забили на 90+4-й и 90+7-й минутах, а соперник к тому моменту играл вдесятером. Через неделю «Аль-Хиляль» снова пропустил первым, а потом забил три мяча, когда арбитр удалил футболиста «Сепахана». Получается, что в равных составах саудовская команда проиграла с общим счётом 1:2, но грамотно реализовала численный перевес.

«Аль-Хиляль» Малкома прошёл «Сепахан» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Аль-Иттихад» с огромным трудом прошёл узбекистанский «Навбахор» — 0:0, 2:1. Карим Бензема пропустил первый матч — его не включили в заявку на игру из-за конфликта с тренером. Через неделю француз вернулся в основу и даже забил, но только в свои ворота. Правда, Карим исправился через 25 минут и помог одноклубнику сравнять счёт по сумме двух встреч. Саудовский клуб вырвал победу на 87-й минуте благодаря автоголу «Навбахора».

Восток

Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску сейчас работает в Южной Корее. Летом 2023 года румын возглавил «Чонбук Хёндэ Моторс». Сделал он это после того, как стал многократным чемпионом своей страны вместе с «ЧФР Клуж». Это первый опыт работы Дана в Южной Корее, хотя до этого он дважды заезжал в другую страну Восточной Азии — Китай («Цзянсу Сайнти» и «Гуйчжоу Чжичэн»).

Дан Петреску Фото: Han Myung-Gu/Getty Images

По итогам прошлого сезона «Чонбук» занял только четвёртое место в чемпионате, но оказался в Лиге чемпионов. Туда клуб попал по итогам сезона-2022, когда занял второе место в корейской лиге. Команда Петреску вышла в плей-офф со второго места в группе, а в 1/8 финала высадила корейский «Пхохан Стилерс» — 2:0, 1:1. К слову, «Чонбук» доходит до четвертьфинала в третьем розыгрыше ЛЧ подряд. Впереди заруба ещё с одним корейским клубом — «Ульсан Хёндэ». Действующий чемпион своей страны в 1/8 финала обыграл японский «Ванфоре Кофу» — 3:0, 1:2.

Олдовые фанаты АПЛ наверняка помнят Гарри Кьюэлла. С 1995 по 2008 год австралиец поиграл за «Лидс» и «Ливерпуль». В составе мерсисайдцев он взял Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии. Провёл более 50 матчей за сборную Австралии, съездил на два чемпионата мира (2006, 2010). В 2015-м Гарри приступил к тренерской работе.

Правда, у австралийца достаточно скромное резюме. Молодёжная команда «Уотфорда», «Кроули Таун», «Ноттс Каунти», «Олдхэм Атлетик», «Барнет» — список команд Кьюэлла вполне можно использовать для какой-нибудь викторины. С лета 2022-го по декабрь 2023-го Гарри входил в тренерский штаб «Селтика». Сначала Гарри помогал соотечественнику Ангелосу Постекоглу, а потом — Брендану Роджерсу.

Гарри Кьюэлл Фото: Kenta Harada/Getty Images

31 декабря 2023 года Кьюэлл принял новый вызов и подписал контракт с японским клубом «Йокогама Ф. Маринос». До этого Гарри никогда не работал за пределами Великобритании. Ранее «Йокогаму» тренировал другой австралиец — Кевин Мускат. Под его руководством команда стала чемпионом по итогам сезона-2022, а на следующий год заняла второе место. Мускат уехал в Китай, а ему на замену пригласили Кьюэлла. И Гарри уже отметился достижением.

В 1/8 финала Лиги чемпионов АФК его команда обыграла «Бангкок Юнайтед» (2:2, 1:0, д. вр.). Ответная игра завершилась драматично — японский клуб реализовал пенальти на 120+2-й минуте. Ранее «Йокогама» никогда не добиралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. А для самого Кьюэлла матчи с «Бангкоком» стали первыми с японской командой. В следующем раунде «Маринос» встретятся с «Шаньдун Тайшань». На предыдущей стадии китайский клуб справился с японской командой «Кавасаки Фронтале» — 2:3, 4:2.