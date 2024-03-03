«Их игра отсылает к «Барсе» 10-летней давности». Шоу Месси и Суареса с пятью голами. Видео

«Интер Майами» неплохо начал сезон МЛС, набрав четыре очка в двух турах. В прошедшей игре команда встречалась с «Орландо Сити». Этот матч – дерби штата Флориды. И в честь такого события главные звёзды «Интер Майами» устроили настоящее шоу.

Весёлая новость поступила ещё до старта игры: Организация профессиональных судей (PRO) отменила назначение судьи Гильерме Серетты «в связи с потенциальным конфликтом» из-за того, что были обнаружены фото арбитра в футболке «Интер Майами» в соцсетях. В итоге на встрече работал резервный судья Джейме Эррера. На поле в составе хозяев вышли все звёзды: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. А это гарантия зрелища. И «Интер Майами» устроил спектакль с самого старта. Уже на четвёртой минуте Месси разогнал атаку, покатил на правый фланг, откуда Юлиан Грессель отдал голевой пас на Суареса. Уругваец классно открылся и в касание поразил ворота «Орландо Сити».

Права на видео принадлежат MLS.

Через семь минут связка Суарес – Грессель снова сработала. Футболисты разыграли стеночку, после которой Луис технично разобрался с защитником и переиграл голкипера. Суарес «молчал» в первых двух встречах сезона, зато оформил дубль за 11 минут в третьей.

Права на видео принадлежат MLS.

«Интер Майами» не успокоился. Команда без передышки шла вперёд, поймав кураж, и на 29-й минуте заколотила ещё один гол. Грессель нашёл пасом одинокого Суареса, тот покатил на пустые ворота Роберту Тэйлору – и счёт стал разгромным.

Права на видео принадлежат MLS.

Да, «Интер Майами» сыграл круто, но «Орландо Сити» рассыпался перед грозной атакой хозяев. После матча Месси высказался о Суаресе, похвалив друга: «Я искренне рад за него. Мы достаточно легко справились. Думаю, все знают, на что Луис способен: когда ты меньше всего ожидаешь, он берёт и выигрывает для тебя матч, забивая голы и отдавая результативные передачи».

Месси и Суарес Фото: Arturo Jimenez/Getty Images

Во втором тайме наступило время Лео. Аргентинец за пять минут оформил дубль. Интересно, что оба мяча Месси забил не с помощью ног. На 57-й минуте Альба после прохода сделал «закидушку» в ворота «Орландо Сити», но попал в каркас. Месси оказался первым на добивании и буквально внёс мяч грудью в ворота.

Права на видео принадлежат MLS.

А через несколько эпизодов Лео оформил дубль. После крутого паса от Суареса аргентинец в касание пробил головой. «Очень доволен нашей игрой. Все выступили хорошо. Суарес был фантастическим не только в плане голов, но и передач. Также мы сыграли «на ноль», что очень важно», — отметил после встречи главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

Права на видео принадлежат MLS.

Встреча в итоге завершилась со счётом 5:0. Эта победа стала самой крупной в истории «Интер Майами» (с года основания клуба – 2020-го) в дерби над «Орландо Сити». Команда Месси остаётся первой в турнирной таблице МЛС, а Суарес (2+3) и Лео (3+1) – лучшие в лиге по системе «гол+пас». «Я стараюсь изо всех сил каждый раз, когда выхожу на поле, – сказал уругваец, – сегодня мы проделали действительно хорошую работу, и я надеюсь, что болельщики «Майами» довольны. Он [Месси] знает обо мне всё, и я думаю, что мы продолжим так играть».

Лионель Месси нападающий «Интер Майами» «Несмотря на давление, мы понимаем, как у нас собралась команда. «Интер Майами» поборется за победу в МЛС. Мы знаем, что это долгий путь, и он только начинается. Но также мы понимаем, что у нас за состав. Мы собираемся сражаться».

Также после встречи Месси опубликовал сообщение в соцсетях и поздравил болельщиков с победой в «класико».

«Пока что проект Дэвида Бекхэма, объединивший легенд «Барсы» в США, работает на 100%. Игра «Интер Майами» отсылает к великой «Барселоне» 10-летней давности. Месси, Суарес и Альба играют свободно. Они забили кучу голов после хорошо продуманных комбинаций. Это показывает – хорошая сыгранность никогда не стареет», — написал после матча журналист The Athletic Фелипе Карденас.

Если Месси, Суарес, Альба, Бускетс и их партнёры не сбавят обороты, то у клуба есть все шансы выиграть своё первое золото МЛС.