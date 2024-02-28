Месси за сборы заработал для «Интера» больше, чем «Реал» или «МЮ». Доходы клуба – космос

«Интер Майами» уверенно стартовал в новом сезоне МЛС, обыграв «Реал Солт Лейк» (2:0) и сыграв вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). В первой игре по ассисту оформили главные звёзды команды – Луис Суарес и Лионель Месси, а во второй Лео забил с передачи Альбы. Опасения фанатов, что команда окажется сильно вымотанной предсезонным международным туром, оказались беспочвенными. За 20 дней с начала февраля Месси вместе с одноклубниками налетали 37 000 км и провели шесть матчей в пяти разных странах. Такой график является беспрецедентным для команды МЛС, но это новая реальность для франшизы, стремящейся всеми возможными способами извлечь выгоду из сотрудничества с легендарным аргентинцем.

Спонсоры становятся в очередь, когда слышат имя Месси

За день до открытия сезона-2024 мажоритарный акционер «Интер Майами» Хорхе Мас стоял на специально оборудованной сцене временного домашнего стадиона команды в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Перед своей речью инвестор, чьё состояние Forbes оценивает в $ 1,3 млрд, попросил присутствующих обратить внимание на вывеску клубной арены. В рамках сотрудничества с одним из крупнейших мировых транснациональных финансовых конгломератов JPMorgan Chase теперь стадион клуба будет называться Chase Stadium. Это партнёрство – часть амбициозного финансового плана американского клуба на ближайшие годы.

«Мы готовы к выходу на качественно новый уровень доходов, – заявил коммерческий директор «Интер Майами» Ксавье Асенси. – Для этого у нас есть хорошая инфраструктура и отличная команда во главе с лучшим игроком мира». Асенси знает, о чём говорит, ведь до того, как занять этот пост в 2021 году, он на протяжении 10 лет работал над продвижением «Барселоны» на азиатском рынке. Именно Асенси вскоре после прихода в американский клуб первым озвучил идею приглашения в команду Месси.

Лео на церемонии подписания контракта с новым титульным спонсором «Интер Майами» Фото: Megan Briggs/Getty Images

После подписания аргентинца «цапли» пожинают коммерческую выгоду. Помимо соглашения с JPMorgan Chase, клуб также представил нового спонсора футболок – Royal Caribbean. Круизный оператор из Флориды сменил криптографическую компанию XBTO, платившую $ 5 млн в год. Сумма соглашения с новым спонсором не разглашается, но Асенси назвал эту сделку «многолетним партнёрством со значительным коммерческим потенциалом».

Royal Caribbean планирует активно привлекать Месси в сотрудничестве с «Интером». В частности, аргентинец стал символом крупнейшего в мире круизного лайнера, вмещающего до 7600 пассажиров – в январе Лео принял участие в церемонии присвоения лайнеру имени Icon of the Seas («Икона морей») и спуске на воду. В последний раз подобный ажиотаж вызывал только «Титаник» – современное судно-великан почти в пять раз больше своего легендарного предшественника. Его размеры – как три футбольных поля, плюс ещё 20 палуб в высоту.

Ожидается, что доходы клуба возрастут ещё больше после окончания строительства в 2025 году Парка свободы Майами. Этот проект включает в себя парк, отель, офисные помещения, магазины розничной торговли, спортивные площадки, множество ресторанов и новый красавец-стадион на 25 тысяч зрителей. Стоимость проекта составляет $ 1 млрд.

Парк Свободы, Майами. Проект Фото: intermiamicf.com

Матчи в США, Сальвадоре, Саудовской Аравии, Гонконге и Японии принесли огромную прибыль

В предсезонке «Интер Майами» ещё больше воспользовался коммерческой привлекательностью Месси, отправившись в глобальное турне, включавшее товарищеские матчи в США, Сальвадоре, Саудовской Аравии, Гонконге и Японии. У клуба из Флориды были запросы на выступления в странах по всему миру, но они организовали тур, который, по их мнению, сбалансировал спортивную сторону с процессом продвижения клуба.

Помимо разовых игр, тур также предоставил возможность встретиться с компаниями и потенциальными партнёрами. Это повысило деловую ценность поездок, выходя за рамки просто гонораров за игры. «Это доменная печь, в которой сплавляются воедино несколько элементов, – утверждает отлично знающий азиатский рынок Асенси. – Спортивная сторона не должна отставать от узнаваемости бренда».

«Интер» перед матчем с «Ньюэллс Олд Бойз» Фото: Rich Storry/Getty Images

Тур получился не совсем идеальным, зато во многом поучительным. «Интер Майами» выиграл только одну из семи игр, вдобавок ко всему широко разрекламированное участие Месси в матче в Гонконге обернулось грандиозным скандалом – фанаты и организаторы встречи узнали о травме аргентинца за 15 минут до начала поединка. Лео всю игру, как и ещё один травмированный звёздный игрок Луис Суарес, просидел на скамейке запасных и услышал в свой адрес тысячи проклятий. Но настоящий ад начался спустя два дня, когда американская команда отправилась на игру в Японию, и Месси сыграл там полчаса.

И всё же с коммерческой точки зрения поездка удалась. Асенси отметил, что доход «Интер Майами» превысил предсезонные показатели некоторых крупнейших клубов мира, включая «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». По оценкам Sportico, предсезонный доход этих команд за последние предсезонные туры по США составляет около $ 20 млн. «Для клуба МЛС это ошеломительный успех», – сияет коммерческий директор.

Приход Месси в МЛС открыл возможности, которых не было в лиге с тех пор, как Дэвид Бекхэм подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году. «Гэлакси», как и «Интер Майами», совершил множество международных туров, чтобы извлечь выгоду из глобальной привлекательности Бекхэма, включая поездки в Индонезию, на Филиппины, в Китай, Гонконг, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

По словам бывшего президента по бизнес-операциям Galaxy Тома Пейна, в то время «Гэлакси», как и «Майами», платили больше, чем почти любой другой команде в мире. Пока большинство команд МЛС терпело убытки, «Гэлакси» зарабатывал $ 1 млн за игру в международных турах.

Дэвид Бекхэм в «Лос-Анджелес Гэлакси»/Лионель Месси в «Интер Майами» Фото: Getty Images

Ожидаемая выручка «Интер Майами» в 2024-м превысит $ 200 млн

Выгода от таких поездок колоссальная, и разовый гонорар здесь далеко не главное. «Сегодня у «Гэлакси» нет суперзвезды мирового масштаба, но до сих пор благодаря тем турам вместе с Бекхэмом бренд Galaxу остаётся самым узнаваемым и популярным в МЛС. Поэтому каждый день Месси в «Интере» – сумасшедшая инвестиция в будущее», – подчёркивает Пейн.

Руководители «Интера» по достоинству оценили все преимущества путешествий на футбольную периферию во главе с мегазвездой. В магазинах adidas в Гонконге прямо у входа стояли стенды «Интер Майами». Болельщики в Саудовской Аравии, Гонконге и особенно в Японии пришли на товарищеские матчи преимущественно в розовых цветах команды. В дни поединков количество поисковых запросов в Google по команде и Месси резко возросло в соответствующих странах.

В следующем году Месси и его команда будут играть на новом стадионе Фото: intermiamicf.com

Недавний спортивный опрос программной серверной системы создания отчётов SSRS показал невероятное – впервые за последние 30 лет американцы выбрали любимым спортсменом футболиста. Разумеется, им стал Лео. Среди любимых футбольных клубов в том же опросе «Интер Майми» занял четвёртую строчку после «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Пейн отметил ещё одно важное сходство между «Гэлакси» Бекхэма и «Майами» Месси: приход этих игроков повысил популярность МЛС. Это подтверждает и партнёрство Лионеля с Apple, которая владеет правами на трансляции лиги в течение 10 лет. А международный предсезонный тур стал ещё одним примером того, как «Интер» увеличил узнаваемость и привлекательность МЛС на мировом футбольном рынке.

«Чем большей известности мы сможем добиться за пределами нашего региона, тем лучше с коммерческой точки зрения», – сказал исполнительный вице-президент Apple по партнёрству, недвижимости и мероприятиям в МЛС Камило Дурана. Он также указал на освещение матчей «Интер Майами» в целом как на фактор, оказывающий «каскадное воздействие» на остальную часть лиги.

Хотя основатель и совладелец «Интер Майами» Бекхэм создал огромный прецедент, реальность для его команды разыгрывается в гораздо более широком масштабе. Sportico недавно оценил клуб в $ 1,02 млрд, что на 74% больше, чем в 2022 году. Асенси заявил, что ожидаемая выручка «Интера» в 2024 году превысит $ 200 млн – это почти вдвое больше, чем в 2023-м. Такой беспрецедентный рост возможен прежде всего благодаря Месси.