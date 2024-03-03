«Аталанта» слила ключевую битву за ЛЧ! Миранчука выпустили слишком поздно

«Аталанта» Алексея Миранчука проиграла важнейшую битву «Болонье» в матче конкурентов за путёвку в Лигу чемпионов. Перед этим туром бергамаски отставали от занимающей четвёртое место команды Тьяго Мотты на два очка. Теперь стало пять.

После крайне неудачных по содержанию и во втором случае по результату выездных матчей на «Сан-Сиро» с «Миланом» (1:1) и «Интером» (0:4) Джан Пьеро Гасперини решил посадить Миранчука на скамейку, а в пару к Де Кетеларе в линии атаки поставить Лукмана. Нигериец был активен с первых минут, доказывая, что тренер бергамасков не напрасно верит в него. Поначалу «Аталанте» удавались хорошие быстрые атаки с акцентом на левый край и полуфланг, где зажигали Лукман с латералем Руджери. А быстрый гол мог забить Де Кетеларе. Бельгиец из убойной позиции пробил выше цели.

Но потом на какой-то отрезок игры «Болонья» смогла потушить огонь «Аталанты». Даже создала голевой момент – едва не забила после стандарта. В итоге к перерыву статистическое преимущество хозяев оказалось минимальным – 6:5 по ударам (в створ – 2:2), а по владению мячом и вовсе 50% на 50%. Тем не менее «Аталанта» всё-таки забила в первом тайме, и сделал это именно Лукман. Де Кетеларе развил атаку на скорости пасом направо на Дзаппакосту, а после удара нигерийцу повезло с отскоком от защитника. Мяч прилетел к Лукману, и тот поднял счастливых болельщиков «Аталанты» на ноги. Любопытно, что в этот момент бергамаски находились на поле вдесятером, так как Колашинацу потребовалась помощь врачей.

А вот начало второго тайма осталось за «Болоньей». Гости должны были забивать после своего очередного опасного углового, когда Калафьори бил головой с линии вратарской, а голкипер Карнесекки совершил выдающийся сейв. Команда Тьяго Мотты отыгралась на 57-й минуте. Атака по центру завершилась фолом Копмейнерса на Салемакерсе. Судья назначил абсолютно справедливый пенальти, который реализовал Зиркзее. Вслед за первым нокдауном быстро последовал и второй. «Болонья» воспользовалась разрывами у «Аталанты», и Фергюсон круто выстрелил с подбора в касание!

Когда счёт стал 1:2, Гасперини выпустил на последние полчаса спасать игру Миранчука. Алексей занял позицию правого инсайда. Россиянин оживил нападение «Аталанты»: поучаствовал в нескольких острых атаках, опасно бил из-за штрафной, однако мяч после рикошета от защитника улетел на угловой. Бергамаски стали активно забрасывать штрафную «Болоньи» кроссами, так как на поле появился ещё и высоченный центрфорвард Скамакка. Но команда Тьяго Мотты держалась, хорошо разрушала чужой труд. Никакие решения не помогли «Аталанте» уйти от поражения.

Статистика Миранчука в матче с «Болоньей»: 18 касаний мяча (включая одно в чужой штрафной), один заблокированный удар, восемь точных передач из 13 (при этом 0 пасов под удар), одна обводка, один перехват мяча, семь потерь владения, два выигранных единоборства из двух и один заработанный на себе фол. Алексей получил от сайта Sofascore среднюю оценку – 6,7 балла. Россиянин достаточно неплохо вошёл в игру, тем не менее не сумел «сделать разницу».