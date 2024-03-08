«Краснодар» сливает золотую гонку «Зениту». Парни Карпина на его фоне выглядели топ-клубом

«Ростов» и «Краснодар» зарубились в южном дерби. Фаворитом считались гости, вот только они уступили.

У «Краснодара» вернулся пропустивший три матча Кордоба. Зато пропускал игру дисквалифицированный Сперцян, так что в организации атак у команды появились проблемы. «Ростов» воспользовался ими и в начале плотно завладел мячом: к 10-й минуте у него было 67% владения. Правда, без толку. А вот «быки» в одной из редких контратак едва не отличились: Осипенко пришлось в подкате отбивать удар с близкого расстояния Кордобы.

Выдержав стартовый натиск, «Краснодар» отодвинул игру от своих ворот. И всё же «Ростов» был куда ближе к голу, закинув его на 25-й минуте: Щетинин без сопротивления добежал до чужой штрафной и мягенько забросил мяч на Мохеби, а иранец принял его на грудь и вторым касанием отправил в левый нижний угол. Само собой, это было красиво. Но к гостевой обороне большие вопросы.

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Забив, ростовчане отошли назад и отдали инициативу. Тем не менее отличный прессинг и быстрые выпады никто не отменял: неплохо били Голенков и Мохеби, а в самый неподходящий момент забег Чернова завершился неточным навесом. «Ростов» вынуждал соперника фолить: жёлтые схватили Черников, Тормена, Ленини и Олусегун. Причём нигерийца наказали за ненужную отмашку от Вахании. Карточка стала для него четвёртой в сезоне, поэтому вингер уже на тот момент гарантированно пропускал важнейший выезд к «Локомотиву».

В первом тайме «Ростов» откровенно задавил «Краснодар»: дончане были куда активнее, а длинные передачи краснодарцев на Кордобу совсем не работали. Самым ярким у «быков» был сидевший на лавке Кривцов — просто он покрасил волосы в ярко-розовый цвет.

Во второй половине матча расклад сохранился. Спасибо в том числе Олусегуну, который отмахнулся ещё и от Байрамяна. Причём Хорен показывал нигерийцу на разбитую губу и объяснял, почему тот неправ. Кажется, кое-кого ждёт штраф.

Общение Байрамяна с Олусегуном Фото: Кадр трансляции

Играть оставалось 40 минут основного времени. Кордоба попытался исправить ситуацию актёрской игрой: сам же зацепился за ногу Сако и картинно прилёг в штрафной «Ростова». Судивший встречу Казарцев на приём не купился.

Мохеби на 62-й минуте оформил дубль: Глебов сыграл на перехвате в центре поля и быстро отдал его на Байрамяна, а Хорен пробежался справа и нашёл пасом иранца. Мохаммад оторвался от Тормены и не оставил шансов Сафонову. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?

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Спустя всего несколько минут свою значимость всё-таки показал и Кордоба, замкнув головой закидушку Баньяца. Ошибся, кстати, Сако, то есть реванш за непоставленный 11-метровый Джону удался.

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Сокращённая разница в счёте, четыре карточки «Ростова» (у Щетинина, Байрамяна, Чернова и Сако, позднее наказали и Осипенко) – у гостей могла забрезжить надежда, и всё же предпосылок для неё было мало: ответный гол был во многом случаен. Щетинин, Глебов, Голенков (дважды) — они и дальше имели моменты. «Быки» — только один у Кади. 17-11 по ударам (8-1 в створ), 1,22 xG против 0,53 xG по ожидаемым голам. Комфортное ростовское преимущество.

Никто не ждал, что «Краснодару» после выхода с зимней паузы будет просто с «Рубином» и «Ростовом». Но одно очко из шести — крайне сомнительно и не окэй. «Зенит» по потерянным очкам уже выше (впереди надо разобраться с «Уралом»), максимально близко подобраться может «Динамо» (нужно обыграть «Ахмат»). Теперь главным соперником петербуржцев в борьбе за титул выглядят именно бело-голубые. Кто бы мог подумать.