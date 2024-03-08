У «Спартака» будут проблемы, а «Зенит» обыграет удобного соперника? Интриги 20-го тура РПЛ

Казалось, совсем недавно завершился 19-й тур РПЛ, а уже на подходе 20-й. Рассказываем, какие матчи состоятся в ближайшие три дня.

ЦСКА занимает седьмое место в таблице РПЛ. Нет, это не шутка. Позади почти две три сезона, а армейцев нет даже в первой пятёрке. Неделю назад команда Владимира Федотова обидно упустила победу в домашнем матче с «Оренбургом». Казалось, что может пойти не так на последних минутах в игре с аутсайдером? ЦСКА ведёт 1:0, до финального свистка остаются секунды. Банальный стандарт обернулся кошмаром для столичной команды — Игоря Акинфеева пробили невероятным ударом.

«Крылья» в первом туре после зимнего перерыва «сгорели» в Ростове-на-Дону — 0:2. Сейчас у них такое же количество очков, что и у ЦСКА (по 29). Армейцев ждёт непростая игра, ведь в нынешнем сезоне «Крылья» ни разу не проиграли на своём стадионе в РПЛ (шесть побед, три ничьих). ЦСКА, в свою очередь, ужасно играет на выезде. Одна победа в девяти матчах, восемь очков, 12 забитых мячей, 14 пропущенных. Как вам такая статистика?

Матч первого круга с участием «Краснодара» и «Ростова» получился красочным. До перерыва команда Валерия Карпина отгрузила двушку и спокойно зачехлила атаку соперника. Во второй половине «Краснодар» организовал впечатляющий камбэк — превратил 0:2 в 3:2. Правда, во время игры судьи не заметили, что перед третьим голом «быков» был офсайд. Тогда все заговорили о том, что «Краснодар» проявил чемпионский характер.

Сейчас «быки» по-прежнему лидируют в чемпионате. Но «Зенит» совсем рядом, а именно в двух очках. Неделю назад команда Владимира Ивича на последних минутах осталась без победы в игре с «Рубином». А вот «Ростов» неплохо показал себя в игре с «Крыльями» (2:0). «Краснодар» — очень неудобный соперник для «Ростова». В последних 10 официальных матчах донской клуб обыграл «быков» всего один раз.

Сколько раз «Урал» обыгрывал «Зенит»? Может, в это сложно поверить, но сине-бело-голубые никогда не терпели поражение в матчах со «шмелями». Кажется, здесь нет никакой интриги. Но не будем забывать, что в нынешнем сезоне «Урал» обыгрывал в Екатеринбурге и «Спартак», и «Краснодар». Так что легко «Зениту» точно не будет.

«Урал» выдаёт кошмарный отрезок начиная с конца августа. В последних 14 турах клуб из Екатеринбурга одержал всего одну победу. Неудивительно, что на фоне таких результатов команда Виктора Гончаренко уже свалила в зону переходных матчей. «Зенит» всё никак не вернёт себе первое место в таблице. Неделю назад сине-бело-голубые могли догнать «Краснодар», но «Спартак» отобрал очки у действующего чемпиона (0:0).

В прошлом туре и «Рубин», и «Пари НН» сыграли вничью. Разница в том, что казанская команда отобрала очки в гостевом матче с «Краснодаром» (1:1), а нижегородский клуб не смог обыграть дома «Факел» (1:1). В последних девяти турах РПЛ «Рубин» проиграл всего один раз. Любопытно, что все эти матчи получились «низовыми», то есть в них было не больше двух голов. То же самое касается и пяти последних матчей с участием «Пари НН» в РПЛ. Команды снова не порадуют нас большим количеством голов?

После того как «Динамо» обыграло «Локомотив» (2:1), а дуэт лидеров синхронно потерял очки, бело-голубых включили в число претендентов на чемпионский титул. А календарь составлен таким образом, что ближайшие три матча в РПЛ команда Марцела Лички проведёт на домашнем стадионе. Правда, в последнее время у московского клуба проблемы с «Ахматом». В четырёх предыдущих матчах во всех турнирах «Динамо» не одержало ни одной победы. Последняя домашняя игра с грозненским клубом и вовсе превратилась в кошмар — поражение со счётом 0:3.

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание пройдёт в Оренбурге. Хозяева в прошлом туре обломали ЦСКА (1:1) благодаря голу в добавленное время. Но «Оренбург» всё ещё находится в зоне стыковых матчей, а отставание от спасительного 12-го места составляет четыре очка. «Балтика» зимой потратила немалые по меркам аутсайдера РПЛ деньги — новички обошлись в € 3,65 млн. Но в 19-м туре команда Сергея Игнашевича не справилась дома с «Сочи» (0:0), который замыкает таблицу. «Балтика» не побеждает в РПЛ с октября, «Оренбург» — с конца сентября. Прервётся ли чья-то серия?

«Локомотив» неважно проявил себя в прошлом туре — поражение от «Динамо». А «Сочи» в первом официальном матче при Роберте Морено сгонял «нулёвку» с «Балтикой». Черноморский клуб остался на последнем месте в таблице, а «Локо» пропустил вперёд «Спартак». 3:0, 2:1, 3:1 — результаты трёх предыдущих домашних матчей железнодорожников с сочинцами. У столичного клуба вполне подходящий соперник для того, чтобы поправить турнирное положение.

Заключительный матч тура пройдёт в «Лужниках». Да-да, всё именно так. Стадион «Спартака» не допустили из-за состояния газона, так что игра с «Факелом» состоится на самой большой арене страны. «Спартак» по-прежнему остаётся без Квинси Промеса, который всё ещё находится в ОАЭ. Ожидается, что заседание суда по его делу о побеге с места ДТП состоится на следующей неделе. «Спартак» в прошлом туре отобрал очки у «Зенита» (0:0), хотя многие эксперты «похоронили» его ещё до стартового свистка. «Факел» не проиграл в Нижнем Новгороде — 1:1. Любопытно, что главный тренер воронежского клуба ни разу не проигрывал «Спартаку» в РПЛ (две победы, три ничьих). Получится ли у красно-белых прервать эту серию?