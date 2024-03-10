Ярчайший матч «Локомотива» и «Сочи»! А в судействе случился исторический момент

Арбитр Чебан дважды объявлял о своих решениях на весь стадион.

«Локомотив» с «Сочи» выдали, наверное, самый яркий матч после возобновления сезона РПЛ. Четыре гола, два удаления и исторический момент в судействе!

Дзюба после неудачной игры в дерби с «Динамо» остался на скамейке, а Сулейманов впервые попал в стартовый состав «Локомотива» в РПЛ. Список запасных вообще впечатлял у обеих команд. Например, у железнодорожников этой весной вне основы Пиняев, а у «Сочи» новички – Чистяков из «Зенита» и полуфиналист ЧМ-2022 Аттийят-аллах из Марокко.

У матча «Локомотива» с «Сочи» и начало было многообещающее. Игра стартовала фактически со счёта 1:1. Уже на второй минуте железнодорожники создали быстрый гол, воспользовавшись ошибкой вратаря Заболотного при розыгрыше мяча. Кипер южан подарил мяч Глушенкову, потом исправил, насколько смог, собственный ляп сейвом, но отбил туда, куда прибежал на добивание Жемалетдинов. Рифат забивает второй матч подряд.

Не успели болельщики «Локомотива» порадоваться, как «Сочи» отыгрался. Ещё через две минуты! Кажется, это тренерский гол: настолько здорово южане вышли из-под прессинга железнодорожников. Команда Роберта Морено вскрыла правый фланг Ненахова при помощи Юкича и Крамарича, Баринов не успел на подстраховку – опоздал за рывком словенца. Крамарич нашёл пасом Юсупова, а тот ударом в касание – ворота «Локомотива».

На этом голы закончились, пока не подвезли новые в конце первого тайма. «Локомотив» больше владел мячом, а сочинцы защищались средним или низким блоком. Более того, команда Морено имела хороший шанс забить, когда улетела в контратаку два в один после углового «Локомотива»: всё завершилось неточным ударом экс-зенитовца Сутормина. Потом «Сочи» повезло не потерять Медведева, сфолившего на «розовую» карточку – защитник въехал в голеностоп Самошникову. И не повезло потерять Юсупова, получившего травму.

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Перед перерывом подумалось, что «Сочи» при Морено будет более организованной в обороне командой, нежели осенью, но тут гости снова подарили гол хозяевам. Новичок Сааведра сыграл неудачно под давлением в центре поля, а Глушенков, получив пас от Тикнизяна, блестяще решил эпизод за счёт индивидуальных действий: не заметил Алвеса и положил мяч в самую девятку. Очень красивый гол!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Во втором тайме тоже случился быстрый гол. После перерыва Морено выпустил в защиту Заику. «Сочи» при владении образовывал тройку сзади против двух игроков «Локомотива» в передней линии и высоко поднимал фланги – Сутормина справа и Макарчука слева. На 51-й минуте южане заработали угловой, на котором Ньямси проиграл воздух Марсело Алвесу. Во втором туре подряд новичок железнодорожников допускает ошибку, приводящую к пропущенному мячу, хотя человек приехал из топ-лиги. Хуже того, «Локо» тут же остался без удалённого Карпукаса. Вторая жёлтая карточка опорнику – по делу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Один эпизод перевернул всю игру – теперь фаворитом становился «Сочи». Вдесятером «Локо» играл уже с Дзюбой, который поменял Сулейманова. Первое касание мяча экс-капитаном сборной России в штрафной соперника превратилось в скидку на Тикнизяна, который упал после единоборства с Сааведрой. Наир хотел пенальти, но судья, пожалуй, справедливо не назначил 11-метровый, посчитав, что контакт был недостаточно сильным.

А потом южан подставил их центрфорвард Кордова. Венесуэлец поддался на лёгкую провокацию со стороны защитника «Локо» Морозова и ударил его по лицу наотмашь. Судья Чебан сперва показал жёлтую карточку, а после просмотра повтора состоялось историческое событие – рефери объявил на весь стадион о пересмотре своего решения и удалении. Кордова получил красную за агрессивное поведение. Как же возмущался испанский тренер «Сочи»!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Игра 10 на 10 была просто потрясающей – битва в каждом эпизоде. «Локо» создавал сумасшедшие моменты: Дзюба пробил выше из убойной позиции, Пиняев не реализовал выход один на один. «Сочи» ответил своим: дебютировавший в РПЛ другой венесуэльский форвард Гуарирапа простил хозяев.

А на 91-й минуте Чебану пришлось ещё раз объявлять о своём решении на весь стадион: судья отменил засчитанный гол «Локомотива». Вышедший на замену Аттийят-аллах потерял мяч, выводя его из собственной штрафной, и Пиняев забил. Однако, судя по повтору, рукой, а не плечом. В результате этот горячий и очень эмоциональный матч завершился ничьей.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал для «Чемпионата» отменённый гол «Локомотива»:

«Пиняев забивал «Сочи» рукой, VAR правильно вмешался и отменил гол «Локомотива». Было движение рукой вперёд, дальше мяч попал на сгиб предплечья – между предплечьем и плечом. Мяч был забит незамедлительно, для VAR это простой момент. При этом эпизод открытый, надо смотреть, где находился судья. Правильное решение – отмена гола, штрафной и жёлтая карточка, Пиняев пытался обмануть арбитра – поэтому и жёлтая».