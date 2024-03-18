Кого ещё Карпин должен был вызвать в сборную России? Есть 10 кандидатов

Сборную России ждут два самых серьёзных испытания с момента отстранения от международных соревнований – товарищеские встречи с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). В матчах с такими соперниками должны играть лучшие футболисты страны. Валерий Карпин вызвал почти три десятка кандидатов, но, быть может, кого-то нужного забыл?

Предлагаем поучаствовать в голосовании и выбрать того, кто ещё мог бы усилить сборную России. Мы отобрали для опроса 10 претендентов. Отметим, что в этом списке не будет футболистов, которые не играли либо имели минимум практики в 2024 году из-за травм или иных причин: например, Вячеслава Караваева, Александра Солдатенкова и Никиты Кривцова. Кого бы вы добавили в состав национальной команды? Пишите также в комментариях.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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