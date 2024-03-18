Кого ещё Карпин должен был вызвать в сборную России? Есть 10 кандидатов

Сборную России ждут два самых серьёзных испытания с момента отстранения от международных соревнований – товарищеские встречи с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). В матчах с такими соперниками должны играть лучшие футболисты страны. Валерий Карпин вызвал почти три десятка кандидатов, но, быть может, кого-то нужного забыл?
Предлагаем поучаствовать в голосовании и выбрать того, кто ещё мог бы усилить сборную России. Мы отобрали для опроса 10 претендентов. Отметим, что в этом списке не будет футболистов, которые не играли либо имели минимум практики в 2024 году из-за травм или иных причин: например, Вячеслава Караваева, Александра Солдатенкова и Никиты Кривцова. Кого бы вы добавили в состав национальной команды? Пишите также в комментариях.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Максим Глушенков, «Локомотив»
24-летний представитель «Локомотива» не попал в состав сборной России, несмотря на то что поучаствовал в двух голах в ворота «Сочи» (один забил и один организовал перехватом у чужой штрафной) и сделал голевую передачу в кубковой игре с «Балтикой». Карпин говорит, что Глушенков его не устраивает. По мнению тренера сборной России, конкуренты сейчас сильнее. Пока у Максима только два матча за национальную команду – с Кыргызстаном и Катаром. После сентября 2023-го о нём забыли.
Илья Лантратов, «Локомотив»
В сборную России приглашены сразу четыре голкипера, но в квартет не попал первый номер «Локомотива». По словам тренера вратарей нашей национальной команды Виталия Кафанова, Лантратов в этом году пока не тот, что в прошлом. Илья пропускает мячи, которые раньше мог не пропустить. По два гола ему забили «Динамо» и «Сочи» в РПЛ, ещё один «Балтика» в Кубке России. Матчей «на ноль» нет. Разделяете мнение Кафанова или железнодорожник всё же заслуживает вызова?
Никита Салтыков, «Крылья Советов»
О Салтыкове весь последний год говорят как об одном из самых многообещающих российских футболистов нового поколения. Сопоставляют с будущим одноклубником по «Локомотиву» Пиняевым. Но если Сергей уже играет за сборную России, то Никита — пока нет. Вот и сейчас Карпин не пригласил 19-летнего вингера «Крыльев Советов», чтобы хотя бы проверить его на тренировках. Прав ли тренер? Между тем в первых двух турах РПЛ в 2024 году у Салтыкова не было результативных действий.
Магомед Оздоев, ПАОК
Один из самых успешных российских легионеров в последние полтора сезона продолжает оставаться вне национальной команды. Карпин с момента своего назначения в сборную не вызывает 31-летнего полузащитника. Оздоев – один из лидеров ПАОКа по сыгранному времени в чемпионате Греции, набрал 5+1 в 26 матчах. Правда, в последней игре плей-офф Лиги конференций вышел только на замену из-за повреждения. Так что Магомед полетел в Берлин к местным врачам, а не в Москву в расположение сборной России.
Александр Соболев, «Спартак»
Центрфорвард «Спартака» попадал весной в основу красно-белых в матчах с «Зенитом» в РПЛ и «Оренбургом» в Кубке России. В петербургской игре потерялся на поле, зато оренбуржцам забил. Помог своим голом команде пройти в следующий раунд плей-офф Пути РПЛ. Однако тренер, судя по всему, недоволен формой Соболева. 27-летний спартаковец не получил приглашения в сборную, хотя до этого стабильно в неё приезжал. В последних двух матчах с Кенией и Кубой положил по мячу.
Даниил Фомин, «Динамо»
На финише отборочного цикла ЧМ-2022 Фомин превратился в твёрдого игрока основы сборной России. Выпустил его Карпин и на решающий матч с Хорватией в Сплите. Однако в последнее время Даниил перестал попадать сначала в стартовый состав, а теперь и вообще в заявку национальной команды. Этой весной 27-летний центрхав не был включён и в основу «Динамо» на дерби с «Локомотивом», но потом появлялся на поле с первых минут с «Ахматом» и в Кубке России с «Зенитом».
Артём Карпукас, «Локомотив»
Молодой опорный полузащитник «Локомотива» давно стучится в двери первой сборной, но пока Карпин открыл ему эти самые двери лишь однажды. Символический дебют случился в матче с Катаром. Во второй части сезона РПЛ 21-летний Карпукас продолжает выходить в стартовом составе железнодорожников, но пока не всё получается. В дерби с «Динамо» в центре поля «Локо» было много свободы. А во встрече с «Сочи» Артёма и вовсе удалили за две жёлтые карточки.
Кирилл Гоцук, «Пари НН»
Центральный защитник – лидер обороны «Пари НН», который в этом сезоне пропустил меньше всех в РПЛ наряду с «Краснодаром». Кроме того, капитан нижегородцев опасен на стандартах у чужих ворот. Но в сборную России он пока не вызывался даже для знакомства. Вероятно, Карпин считает, что 31-летнему Гоцуку не хватит скорости для выступлений на высоком уровне, ведь действовать в схеме с тройкой центральных защитников при низкой обороне и с четвёркой при более высокой – две большие разницы.
Егор Голенков, «Ростов»
Возможно, Карпину стоит сильнее поверить в того, кто у него под рукой в «Ростове». Нападающий Голенков в нынешнем сезоне РПЛ уступает по голам с игры из российских форвардов только Константину Тюкавину. Эту весну Егор начал с забитого победного мяча в ворота «Крыльев Советов». За первую сборную России 24-летний голеадор пока не выступал, но было бы интересно посмотреть, как Голенков раскроется в команде с более классной полузащитой, чем у ростовчан.
Артём Макарчук, «Сочи»
Сборная России, мягко говоря, не страдает от переизбытка левоногих фланговых защитников. Особенно сейчас, когда Скопинцев присел на скамейку «Динамо», а Круговой отправлен в дубль «Зенита». Макарчук стабильно играет за «Сочи» даже при новом тренере Роберте Морено, несмотря на подписание на его позицию полуфиналиста ЧМ-2022 Аттийят-аллаха. Тем не менее Карпин не вызвал 28-летнего сочинца, которого ставил в основу на матч с Катаром в сентябре прошлого года.