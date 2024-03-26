Смягчение лимита на легионеров в низших лигах России приведёт к прогрессу. Или навредит?

Иностранная рабочая сила в российском футболе – вечная тема. Особенно когда речь идёт об РПЛ. С Первой и Второй лигами иностранцы как-то не соотносятся. Хотя в одном из этих дивизионов им давно разрешили играть. А новость о том, что их может стать больше, точно удивила. По данным «РБ Спорт», в Первой лиге планируется увеличение числа легионеров до семи человек в заявке, а во Второй – снятие блока на включение в состав. Удивительное время. Со всех площадок нам говорят, что надо развивать своих, а в итоге…

Когда мы стали обсуждать эту историю в рабочих чатах, я понял: правых и виноватых в будущей дискуссии просто нет. И что могу написать текст с поддержкой двух точек зрения.

Почему бы этого не сделать, заодно протестировав новый формат материала-спора с самим собой. Естественно, прежде чем начать, я собрал много мнений у сотрудников клубов. Не исключено, что некоторые увидят в моих рассуждениях свои мысли – заранее им за это спасибо.

Итак, увеличение числа легионеров – прогресс или новый бестолковый эксперимент? С одной стороны, Дмитрий Зимин – защитник российских футболистов, убеждённый, что низшие дивизионы – идеальная площадка для их роста. С другой – Дима Зимин – человек, выступающий за переработку регламента и новшества, необходимые для «Лучшей лиги мира».

Дмитрий Зимин: Это какая-то дичь. Российский футбол в бане, но во всех лигах мы имеем бесчисленное количество иностранных подданных. Посмотрим на РПЛ – 173 легионера, в среднем по 10,8 человека на команду. Это наивысший показатель за последние годы. Да, есть такие, которые определяют командный стиль, но большинство же ничем не сильнее россиян. А теперь нас хотят убедить, что в Первой и Второй лигах они тоже нужны. Аргументы те же – повышение общего уровня, обострение конкуренции, международный опыт. Кстати, примеры – из Европы, от которой мы всё больше отдаляемся. Что мы вообще сделали для воспитания своих, кроме пафосных речей? Где программы развития, где защита рынка? Одни лишь слова и никаких действий.

Джонатан Окоронкво в игре за «Арсенал» (Тула) Фото: arsenaltula.ru

Дима Зимин: Ой, а в твоих репликах сейчас нет того самого бесящего пафоса, который льётся отовсюду? Ты сам говоришь – надо развивать своих. И чем сейчас отличаешься от наших футбольных чиновников? Да ничем. Может, пора смириться с одной простой вещью: лучший двигатель прогресса – конкуренция. Базовая штука, на которой держится экономика и, как следствие, все сферы жизни. Есть ли она в Первой лиге? Да, но и её надо двигать вперёд. Медийно это получается: лига придумывает крутые активности, но с точки зрения спорта всё по-прежнему так себе.

Как развитию игроков помешает увеличение количества легионеров на одного на поле? Ведь сейчас клубам доступны четыре, а хотят сделать пять. Плюс увеличить до семи в заявке. Здесь вопрос подхода к подписанию иностранцев. Нужно выработать чёткие нормы, какие легионеры должны играть в России. Чтобы привозили не кучу поломанных африканцев или латиноамериканцев без базовых футбольных навыков, а реально качественных игроков. Тогда и будет прогресс не только футболистов из России, но и остальных.

Дмитрий Зимин: Отличная мысль! Завалить Первую лигу легионерами для мифологической конкуренции. Я открываю Transfermarkt и смотрю на легионеров. Сейчас там 53 человека – это 11,3% от общего числа. Да, из них – 23 из стран ЕАЭС. Конечно, мало по сравнению с РПЛ, но какая разница? Мы прекрасно знаем ценники на иностранцев, которые делают разницу. И клубам низших дивизионов их не потянуть. Где, как не в Первой лиге, должны давать шанс классным российским ребятам, доводить их до высокого уровня – вот что должно быть критерием классного клуба и тренера.

Но сейчас такого нет – середняки и аутсайдеры зациклены на том, чтобы не вылететь и сохранить бюджеты. Те, кто выше – стремятся в РПЛ, а для этого работает классическая модель с игроками-усилителями. Есть ведь класс футболистов, которые профессионально выводят команды в элиту, а потом пропадают, из года в год меняя клубы. Я могу назвать только пару интересных иностранцев – Окоронкво, Касинтура и, может, Понсе. Всё. Что делают там остальные?

Дима Зимин: Никто не предлагает заваливать. Это потенциально грамотный и очень осторожный эксперимент. Да, в Первой лиге есть клубы, которые изначально ставят задачу повышения в классе. И имеют бюджеты, чтобы усиливаться хорошими игроками. При грамотной селекции это будут качественные легионеры (например, с Балкан), которые могут прийти, один сезон поиграть там, а потом раскрыться в РПЛ. Ещё открывается опция для клубов элиты – при таком раскладе они могут чаще отдавать своих талантливых парней ради практики в дивизион ниже.

Да, ориентироваться на Запад сейчас немодно, но в Чемпионшипе 52% легионеров, в первом дивизионе Португалии – 50%, а во Второй Бундеслиге – 35%. И всё это не мешает развиваться своим. Ещё важный момент – клубы, которые выходят в РПЛ, сейчас вынуждены менять больше половины состава. Как тот же «Рубин». Иначе они неконкурентоспособны – как «Балтика». С новым лимитом им будет проще. Как и тем, кто спускается – вместо распродажи иностранцев они могут сохранить обойму. И это пойдёт им в плюс.

Дмитрий Зимин: Грамотная селекция в Первой лиге? Ты серьёзно? Назови хотя бы пять менеджеров, которые смогут провести переговоры с зарубежными клубами. Клубы этого дивизиона заросли в своём болоте. Боссы лиги пытаются что-то менять, но всё равно многое держится на внутреннем понятийном порядке. И рынке. Уверен: бо́льшая часть не захочет даже думать об этой идее. У них трансферные окна расписаны на годы вперёд. А ещё агентское лобби, которое раскидало там свои кормушки. Не верю ни секунды в реализацию этой идеи.

Футболисты «Динамо» (Махачкала) Фото: vk.com/fcdmx

Дима Зимин: Ты, видимо, слегка отстал от жизни. В некоторых клубах Первой лиги дают шанс молодым спортдиректорам и скаутам, понимая, что со старыми никакой перспективы нет. Ок, давай сидеть и ничего не делать. Ничего не менять и сохранять этот идиотский баланс, когда Первая лига – для внутреннего развлечения некоторых регионов. Игроки оттуда, если вынести за скобки единичные случаи, почти не попадают в РПЛ, претенденты на выход не меняются годами, а повышения интереса никакого нет. Любое нововведение встречает блок, независимо от аргументов. Идиотизм и каменный век.

Дмитрий Зимин: Ещё скажи, что во Второй лиге нужны легионеры. Там провели уже реформы, и до сих пор мало кто понимает, что с этим всем делать. А давайте ещё туда приглашать иностранцев и кормить их за государственный счёт. Классно придумали!

Дима Зимин: Есть пример – вингер «Кубани» Оливье Кенфак. Талантливого парня привезли из Камеруна, он воспитывался в академии «Динамо», но после выпуска не тянул уровень первой команды. В дубль его отдать не могли, так как иностранцы там запрещены. В Первой лиге у конкурентоспособных команд не было места в заявке. В итоге – разрыв контракта. Хорошо, что после его взяла «Кубань». Уверен, у парня хорошее будущее.

Так что отмена лимита во Второй лиге (речь о легионерах до 23 лет) опять же повысит конкуренцию внутри и позволит российским грандам спускать туда талантливую зарубежную молодёжь. Ведь у многих элитных клубов есть вторые команды. Но сейчас они только для россиян. И чтобы не повторялся кейс Кенфака – это решение, конечно, благо.

Оливье Кенфак из «Кубани» Фото: pfckuban.ru

Дмитрий Зимин: Супер. Превратим Первую лигу в чемпионат Африки и Балкан, а Вторую – в экспериментальный полигон для этой лиги. А российские футболисты будут и дальше считать себя чужими в своей стране.