Гол ударом через себя и сенсационный провал лидера. Безумный тур Первой лиги!

Необыкновенный 23-й тур Мелбет Первой лиги. Все матчи проводились в один день — в понедельник. И прошедший вечер нас порадовал. Были неожиданные результаты, неоднозначные решения, а самое главное — целая россыпь красивейших голов.

Сенсация тура: победа «Нефтехимика» над «Химками»

Во вторник, 12 марта, «Химки» сенсационно одолели одного из лидеров РПЛ, прихлопнув в Кубке «Краснодар», а неделю спустя проиграли середняку Первой лиги. Однако это непростой середняк. «Нефтехимик» исключительно выигрывает после зимней паузы. Всё началось с мегагола Максима Петрова. Он забил в падении через себя.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Спустя несколько минут Данил Липовой увеличил преимущество Нижнекамска. А во втором тайме Максим Шоркин отправил третий мяч в ворота «Химок». Команда Талалаева смогла ответить лишь одним голом. Ошибся голкипер: он пропустил мяч под мышкой после не самого сложного удара Руденко. Несмотря на поражение, подмосковная команда по-прежнему единолично возглавляет таблицу благодаря осечкам конкурентов.

Команда тура: «Енисей»

Тихоновское безумие в Рощине! Команда Андрея Тихонова громит «Ленинградец» со счётом 4:0, а сын главного тренера Денис Тихонов оформляет дубль за семь минут (забил на 61-й и 68-й). Теперь на его счету три мяча в трёх матчах за «Енисей». Вдобавок к этому Тихоновы помогли снять выездное проклятие красноярцев — это лишь вторая победа «Енисея» в гостях в нынешнем сезоне. Первая была одержана 16 июля в стартовом туре.

Также великолепно сыграл нападающий Андрей Окладников — он отметился голом и двумя результативными передачами. Его мяч вышел курьёзным. Игрок «Ленинградца» Ильин сделал плохой пас назад, вратарь занял неудачную позицию, оказавшись за пределами своей штрафной, и Окладников воспользовался ситуацией.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Скандал тура: решения арбитра в матче «Акрон» — «Сокол»

Много спорных решений было в этом матче. В первом тайме Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота «Акрона», когда мяч угодил в руку Максима Чудина в результате прострела. В начале второго тайма Анджелкович грубо сбил игрока «Сокола» Сасина, оставаясь последним защитником перед голкипером. По скромному мнению автора текста, серб заслуживал удаления, но отделался предупреждением.

А ещё в конце первого тайма команды остались вдесятером. После игрового эпизода Понсе разозлился и набросился на кипера «Сокола», за которого вступился Заурбек Плиев. Началась массовая заварушка, чуть ли не все игроки и судьи оказались за ленточкой ворот саратовского клуба. В итоге Понсе и Плиев получили по красной карточке. А результат матча — победа «Акрона» со счётом 2:0. Тольяттинцы поднялись на вторую строчку и вплотную приблизились к лидеру чемпионата.

Гол тура: Аллон Бутаев («Алания»)

Первый гол и первая победа «Алании» под руководством Калешина! Выстраданные три очка. Аллон Бутаев красивейшим образом не дал киперу «Тюмени» Любакову стать, возможно, главным героем тура. До пропущенного мяча Егор отразил два 11-метровых удара.

И давайте насладимся волшебным голом. Эстетики этому выстрелу добавил Илья Порохов, который выносил мяч из штрафной «Тюмени» в падении через себя. Тяжелейший выбор лучшего гола тура, ведь было много достойных кандидатов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 23-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» — «Динамо» Махачкала

«Динамо» упустило шанс возглавить турнирную таблицу, проиграв в Набережных Челнах. На 36-й минуте «КАМАЗ» вышел вперёд, а затем команды обменялись красивыми голами. В конце первого тайма Никита Глушков, находясь спиной к воротам, ударом пяткой сравнял счёт.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Во втором тайме Даниил Родин послал мяч по невероятной траектории.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»

После кубковой победы над «Сочи» в «домашнем» матче «СКА-Хабаровск» остался в Сочи. На «Фиште» дальневосточная команда принимала «Торпедо». И на этом стадионе армейцы одержали вторую победу кряду. На 17-й минуте бывший игрок СКА Александр Иваньков срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового. А в конце матча кипер «Торпедо» Ботнарь далеко вышел из ворот и в отчаянном подкате не сумел добраться до мяча. Даниил Корнюшин спокойно катнул его в цель.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Родина» — «Кубань»

«Родина» уверенно приближается к четвëрке лидеров чемпионата. Отрыв «Арсенала» и «Динамо» от московской команды — три очка. Иван Тимошенко принёс победу «Родине» и догнал лидера гонки бомбардиров Джонатана Окоронкво. Теперь у обоих по 13 мячей. А вратарь Корякин за три дебютных матча за москвичей не пропустил ни одного гола. «Кубань» продолжает борьбу за выживание.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Кубани».

«Черноморец» — «Шинник»

«Черноморец» выигрывает второй раз подряд. До этого была серия из восьми матчей без побед. Видимо, работа Гаранина и масштабная зимняя трансферная кампания идут на пользу команде. Единственный мяч — на счету Антона Антонова. Сработала замена Гаранина, которую он провёл перед началом второго тайма. «Черноморец» сравнялся с «Ленинградцем» и «Соколом» по количеству очков и выскочил из зоны вылета. До «Шинника» – три очка.

«Арсенал» — «Волгарь»

Единственный безголевой матч минувшего тура. И это вполне закономерный результат игры. Вратарь «Арсенала» Никита Кокарев не пропускает уже 666 минут. Он установил новый рекорд сезона по продолжительности «сухой» серии. Голкипер «Тюмени» Любаков не пропускал 634 минуты. Тула могла бы разделить лидерство с «Химками», но осталась четвёртой, а «Волгарь» в зоне вылета догнал по очкам «Кубань».