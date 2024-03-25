Почему отменяли матчи сборной России по футболу? Таких случаев было немало

Сегодня, 25 марта, должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Парагвая. Но он отменён из-за чудовищных событий, произошедших 22 марта в Москве. Трагедия в «Крокус Сити Холле» повергла в шок всю страну. Футбол в такое время отходит на второй план.

«Российский футбольный союз вместе со всей страной скорбит по погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холле». Ещё раз хотел бы выразить искренние соболезнования всем родным и близким жертв этой трагедии. В текущей ситуации вместе с коллегами из Парагвая мы приняли решение не проводить матч между нашими командами и организовать его позднее.

Игра не сможет состояться в марте, так как окно ФИФА заканчивается уже во вторник и игроки сборных обязаны вернуться в свои клубы. Мы обсудили, что обязательно проведём этот матч в будущем. Что касается билетов, уже приобретённых болельщиками на игру, то деньги за них будут возвращены в полном объёме», — сообщил президент РФС Александр Дюков.

А в каких случаях матчи сборной России отменяли ранее?

Россия – Югославия, 2000 год

Сборные России и Югославии попали в одну отборочную группу к ЧМ-2002. Эта квалификация стала последней в истории для югославов. Страна переживала распад и погрязла в войне, а к 2003 году перестала существовать в прежнем виде. В октябре 2000-го Югославия должна была принять Россию в Белграде. Однако ФИФА решила перенести игру на ноябрь. Причина – недостаточные условия безопасности для проведения встречи.

Международная федерация определила резервные сроки для матчей национальных сборных – 15 ноября 2000-го, середина февраля и 25 апреля 2001 года. Встреча между Югославией и Россией состоялась весной 2001 года в Белграде. Россияне одержали минимальную победу: единственный гол на 72-й минуте забил Владимир Бесчастных. Россия в итоге отобралась на ЧМ-2002, а Югославия пролетела мимо турнира, заняв третью строчку.

Россия – Грузия, 2002 год

Россия и Грузия оказались в одной квалификационной группе к Евро-2004. Российская сборная обидно упустила шанс сыграть на чемпионате Европы 2000 года, поэтому нацелилась на поездку в Португалию. А у Грузии собрался неплохой состав во главе со звездой «Милана» Кахой Каладзе. Первый очный матч команды должны были провести 12 октября 2002 года в Тбилиси. Однако к концу первого тайма на стадионе «Локомотив» возникли проблемы с освещением: свет то появлялся, то исчезал. Болельщики даже зажгли самодельные факелы. Команды доиграли до перерыва, но позже ситуация не изменилась. Было принято решение отменить игру (при счёте 0:0) и перенести её на апрель 2003 года.

Матч Россия – Грузия, болельщики на трибунах Фото: РИА Новости

Следственная группа министерства госбезопасности Грузии позже выяснила, что электрики стадиона «Локомотив» допустили ошибку при монтаже оборудования. На арене неправильно смонтировали трансформатор и стабилизатор. Спецслужбы отмечали, что произошедшее не было сознательной диверсией. В апреле 2003-го Грузия и Россия снова встретились в Тбилиси. Гол Малхаза Асатиани позволил хозяевам одержать неожиданную победу. Правда, это не помогло: команда заняла последнее, пятое место в группе. А Россия финишировала второй, выиграла в стыках у Уэльса, после чего поехала на Евро-2004.

Россия – Германия, 2003 год

Сборные России и Германии договорились провести товарищеский матч в апреле 2003 года. Команды участвовали в отборочном цикле Евро-2004. И должны были встретиться после игр квалификаций в марте 2003-го. Германия сыграла вничью дома с Литвой (1:1), а Россия неожиданно уступила в гостях Албании (1:3).

Немецкая федерация футбола попросила российских коллег отменить товарищеский матч. Генеральный директор РФС Александр Тукманов сообщил, что они пошли навстречу коллегам. Затем поступила информация, что Россия всё же проведёт другую товарищескую игру. Но в итоге футболисты разъехались по клубам, а 5-6 апреля прошёл 3-й тур чемпионата России.

Россия – Польша, 2022 год

Сборная России заняла второе место в отборочном цикле ЧМ-2022. Обидное поражение в последнем туре от Хорватии (0:1) поставило команду Валерия Карпина в ситуацию, когда нужно обыгрывать двух соперников, чтобы попасть на турнир в Катар. Жеребьёвка свела Россию в первой встрече мини-плей-офф с Польшей. Игра должна была пройти 24 марта 2022-го. Однако из-за военных действий, начавшихся на Украине в феврале того года, польская сторона отказалась играть с Россией. Польша отмечала, что согласна даже на техническое поражение. А РФС заявил, что «не видит никаких правовых оснований для отмены стыкового матча».

Роберт Левандовски Фото: Maja Hitij/Getty Images

Однако 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА сообщили об отстранении сборной России от международных соревнований. А 8 марта Международная федерация футбола выпустила заявление, в котором сообщила, что Польша автоматически вышла в финал стыковых матчей за попадание на ЧМ-2022. «Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — отметила пресс-служба Польского футбольного союза после решения. Польша в итоге обыграла Швецию и попала на ЧМ-2022.

Лига наций, 2022-2024 годы

В розыгрыше Лиги наций — 2022/2024 сборная России попала в одну группу с Израилем, Исландией и Албанией в Пути В. Первый матч команды Валерия Карпина был назначен на 2 июня 2022 года в гостях с албанцами. Однако из-за отстранения России от международных матчей команда не приняла участие в розыгрыше Лиги наций, автоматически заняв последнее место в группе.

Россия – Босния и Герцеговина, 2022 год

Несмотря на отстранение от официальных матчей, сборная России может проводить товарищеские игры. В сентябре 2022 года появилась неожиданная новость: российская команда сыграет с Боснией и Герцеговиной. У России к тому моменту были запланированы матчи с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Но встреча с европейцами – удивительное событие. В УЕФА отметили, что «не возражают». Однако в самой Боснии и Герцеговине отреагировали жёстко. Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили за отмену матча, а член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич сказал, что «сделает всё, чтобы игра не состоялась».

Эдин Джеко Фото: Harry Langer/Getty Images

А кто принимал решение у боснийцев по проведению матча? «За» проголосовали пять из шести членов комитета по чрезвычайным ситуациям Футбольного союза Боснии и Герцеговины (глава союза Вико Зелькович, а также Иван Беус, Милош Бркич, Драган Сольдо и Фуад Чольпа). Против выступил только вице-президент союза Ирфан Дурич. Однако после общественного давления чиновники поменяли мнение касаемо целесообразности игры. В итоге боснийцы во второй раз проголосовали — «против» проведения матча. И 31 октября 2022 года сайт федерации футбола Боснии и Герцеговины сообщил, что встреча с Россией не состоится.