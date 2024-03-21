Многие уверены: русские и сербы — братья. Но почему?

Один серб из числа бывших футболистов как-то сказал мне: «Знаешь, а мы за вас постоянно болеем – на футболе, хоккее, баскетболе. И не понимаю почему. Ведь порой переживаем даже сильнее, чем за своих». Мы, естественно, попытались найти ответ. Говорили о религиозной, культурной да и спортивной близости. Взаимопомощи, уважении и компромиссах. Но так и не нашли чёткую и аргументированную причину. В конце концов он произнёс: «Я не знаю, почему русские – наши братья. Я просто знаю, что они братья».

В мире, где дипломатия не всегда играет определяющую роль, такие моменты особенно ценны. Российские и сербские народы сближались веками. И это привело к тому, что мы имеем сейчас.

Сербия пять веков была под частичной оккупацией Османской империи. Выйти из неё помог русский император

В XIV веке сербы могли стать важнейшей нацией континента. Род Неманичей сбросил с себя обязательства перед Византией и постепенно стал расширять территории. Впрочем, в то время это было главным развлечением сильных семей, которые считали, что могут завоевать мир. К деньгам и людям они относились примерно одинаково, а это гарантировало успех в захватничестве. В какой-то момент образовалось единое Сербско-греческое государство, а при Стефане Душане в его состав вошло немало новых территорий. Некоторые были не особо нужны.

Вообще, Душан – героическая фигура в светской истории Сербии. Он мог стать таковым и в религиозной, но убил отца. Такая процедура в отношении членов семьи в нашей общей истории точно объединяющая. При Душане Сербия превратилась в сильную державу, однако неожиданная смерть потопила всю перспективу. Начались междоусобицы, раздробленность, а вскоре и приход Османской империи, которая частично оккупировала территорию Сербии. И, естественно, османы превратили значительную часть населения (к тому моменту уже православную) в людей, которые были обязаны подчиняться. Это был по сути апартеид, но на Балканах – для православных ввели свою налоговую систему, местные могли заниматься определенным трудом, а ещё их иногда казнили. Обыкновенный сценарий для того времени.

В XIX веке начались неизбежные попытки обретения независимости. Османы согласились отдать часть территории, ведь сербов в этом вопросе вовсю поддерживали европейские страны. Но уйти со всей земли местные отказались. Значит, война. Её сербы, естественно, проиграли. Хотя и здесь есть разночтения. Уточним: не выиграли. Но у них был запасной план.

Кто активнее всех противостоял Турции в то время? Конечно, Россия. Поражение в Крымской войне было уж очень болезненным. И у Александра II появилась конкретная идея, которую он вскоре реализовал в масштабной кампании. Два простых пункта: под предлогом защиты православия собрать армию, а затем – отомстить. У императора получилось. Войска дошли чуть ли не до Стамбула. А Сербия, как и некоторые другие балканские земли, получила независимость. Тогда и состоялось первое по-настоящему крупное сближение народов. Ведь когда воюешь плечом к плечу – симпатия неизбежна.

В Cербии Николая II причислили к лику святых. Его роль в сближении стран огромна

Помните же с чего началась Первая мировая война? Сербский националист Гаврила Принцип пустил пулю в наследника австро-венгерского престола – Франца Фердинанда. Во избежание кровопролития Сербии выдвинули 10 требований, но она отказалась принять всего одно. И всё – побежали стрелять уже друг в друга. Австро-Венгрия сначала объявила войну Сербии, а потом вместе с Германией – России. В промежутке, правда, случилась важная деталь – Николай II публично вступился за сербов и заявил, что Российская империя поддержит страну, на которую хотят вероломно напасть. Но не людьми. Боеприпасы, провизия, деньги, медикаменты – пожалуйста. Однако солдаты остались в России. В общем-то, понятно почему. Европа готовилась к большой войне. И ценен был каждый.

Первая Мировая война. Сербия Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Сербия держалась. В том числе за счёт русского оружия. Отразила несколько мощных наступлений. А потом её кинула Болгария. Такое бывает – предательство никогда не выходит из моды. Период 1915-1916 годов – чуть ли не самый трагичный в истории государства. Началось отступление через Албанию, которое позже назовут «Ледяной Голгофой». Там и мирные, и военные – в тот момент всё смешалось. По договоренности из Албании в Италию сербов должны были вывести европейские союзники по уже образованной Антанте. Но никто не прислал корабли.

Тогда премьер-министр Сербии Никола Пашич обратился напрямую к Николаю II. И тот поступил сверхдостойно, предотвратив гуманитарную катастрофу. Император заявил Франции и Великобритании, что Россия выйдет из коалиции, если эвакуация сербов не состоится. Корабли нашлись очень быстро. Несмотря на огромные потери (по некоторым данным речь о десятках тысяч человек), сербы смогли уйти. А Николая II в 30-е годы прошлого столетия за эту инициативу причислили к лику святых.

Памятник Николаю II в Белграде Фото: РИА Новости

В советское время отношения стран были если не враждебными, то очень холодными. Здесь нет ничего удивительно. В уже созданную Югославию уехало много представителей Белого движения, которое формировало у общества соответствующий настрой к большевикам. После Второй мировой войны с дипломатией тоже было непросто: Иосиф Сталин пытался давить на Югославию, но не особо успешно. Потом вождь умер. И оказалось, обе страны способны договориться.

В 90-е, в период гражданской войны в Югославии, Россия изначально поддерживала именно прозападную позицию, до бомбардировок городов в 1999-м. Тогда Евгений Примаков исполнил легендарный «разворот над Атлантикой», а позиция России изменилась. Удары НАТО по мирным городам встретили осуждение. Прошёл легендарный марш-бросок на Приштину, а русские добровольческие отряды и до этого вели работу в стране.

Тогда же в происходящем поучаствовали футбольные фанаты. Три тысячи человек вышли к американскому посольству в Москве на протестный митинг. Хотя участники признавали, что выступали скорее не за Сербию, а за Россию. Потому что им надоело, что страна со всем соглашается.

Митинг протеста у посольства США в Москве. 1990 год Фото: Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС

А что сейчас? Сербия лавирует между Евросоюзом и Россией

Ещё в 2012-м страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Сербии выставили более 30 условий, которые страна начала постепенно выполнять. При том что примерно половина населения противится самой идее подобной интеграции с Европой. От этого – оппозиция президенту Александру Вучичу. Кстати, один из пунктов требований – разрешение косовского кризиса. Вучич – убежденный сторонник, что Косово – часть Сербии. Вероятно, именно поэтому уже 10 лет в вопросе евроинтеграции нет значительных сдвигов. Проводятся саммиты, подписываются декларации, но ближе к европейской зоне Сербия не стала.

При этом Вучич – один из немногих европейских лидеров, кто сохранил рабочие отношения с Россией. С одной стороны, страна не признаёт новые территории и осуждает вооруженный конфликт на Украине, но при этом с радостью покупает газ по скидке. Сербия выступила за отстранение российского футбола, однако сейчас едет в Москву на товарищеский матч. А ещё это единственная страна в Европе, которая не наложила на Россию санкции. В связи с чем получила сверхвыгодный газовый контракт, который позволил избежать финансовых трудностей.

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич Фото: РИА Новости

Сейчас Россия для Сербии скорее выгодный ситуативный союзник. А в перспективе – помощник по альтернативному пути развития. Если, конечно, Евросоюз не откажется от пункта про Косово.

Но всё это не относится к народам – здесь между сербами и русскими многолетнее уважение и убежденность во взаимопомощи. Политикам и правда трудно порвать эту крепкую связь, которая налажена за несколько веков.

Поэтому русские и сербы – браћа заувек.