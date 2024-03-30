Головин оформил волшебный ассист! Теперь выше «Монако» в таблице только «ПСЖ»

Команда Александра Головина прекрасно провела матч 27-го тура чемпионата Франции. Игра порадовала большим количеством голов.

«Монако» получил шанс выйти на второе место в Лиге 1. Для этого нужно было обыграть «Метц», который отчаянно рубится за выживание. Кстати, пока он не справляется с этой задачей — 17-я строчка в таблице (всего в турнире принимают участие 18 клубов). А ещё «Монако» в последнее время прекрасно играет против «Метца» — шесть побед подряд. Прекрасный соперник для того, чтобы набрать три очка.

Все эти расклады полностью оправдались уже в первом тайме. Команды отбегали 16 минут, а игру, по сути, можно было заканчивать. И ведь нельзя сказать, что «Метц» забыл выйти на поле. Хозяева отвечали своими атаками, но соперник был гораздо эффективнее. По итогам первого тайма каждая из команд нанесла по семь ударов (по четыре — в створ), а по ожидаемым голам преимущество гостей было не столь велико (0,75 против 0,49). Показатели примерно равные, но «Монако» вёл с преимуществом в три гола.

Сначала Такуми Минамино классно развернулся в штрафной «Метца» и положил мяч в угол — японцу помог рикошет от защитника. Через шесть минут Магнес Аклиуше удрал от соперников и спокойно реализовал выход один на один с вратарём. Оборона «Метца», ау, как слышно? А потом пришла очередь Александра Головина. В этом сезоне россиянин неоднократно радовал радиоуправляемыми ударами, теперь оформил гениальный ассист.

Головин прекрасно оценил обстановку и вырезал волшебную передачу из-за пределов штрафной на Вандерсона. Правый защитник «Монако» прекрасно подключился к атаке — пробил с лёта в падении и заставил соперника снова начинать с центра поля. Сидевший на трибунах Робер Пирес (экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции) наверняка оценил передачу Головина. К слову, россиянин отдаёт голевую передачу во втором матче Лиги 1 подряд. А всего в этом сезоне у Александра шесть голов и шесть результативных передач.

Возможно, матч и завершился бы со счётом 3:0 в пользу «Монако», если бы не вратарь «Метца» Александр Укиджа. На 76-й минуте ему, видимо, стало скучно. Иначе как ещё объяснить, что Укиджа сыграл пяткой в своей вратарской под давлением соперника? Естественно, ничем хорошим это не закончилось. Фоларин Балогун вовремя подставил ногу и сделал счёт совсем неприличным. На этой неделе вратари ошибаются не только в РПЛ.

Футболисты «Монако» празднуют гол Фото: Zuma/TASS

Видимо, «Монако» настолько расслабился, что пропустил уже через три минуты. Папа Диалло спокойно замкнул прострел чуть ли не с линии вратарской, а защитники «Монако» просто смотрели футбол. Думаете, «Монако» сделал какие-то выводы? Через пять минут «Метц» снова забил в похожем стиле — вышедший на замену Ибу Сане спокойно пробил по пустым воротам.

За вторым пропущенным мячом Головин наблюдал уже со скамейки запасных, поскольку его заменили. За 79 минут на поле россиянин совершил 109 касаний мяча, отдал 93% точных передач (83 из 89), нанёс один удар в створ, заблокировал один удар, заработал один фол и выполнил один перехват. Головин получил от платформы SofaScore 8 баллов — второй результат после Балогуна (8,5).

В концовке Балогун оформил дубль и спас болельщиков «Монако» от нервной концовки. Монегаски разгромили соперника и поднялись на второе место в Лиге 1. Но они упадут на третью строчку, если 31 марта «Брест» обыграет дома «Лорьян». В любом случае «Монако» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.

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