Миранчук выдал лучший матч сезона с чемпионом Италии! И вернул «Аталанту» в гонку за ЛЧ

«Наполи» и «Аталанта» подходят к решающему отрезку сезона с отставанием от топ-4. Вполне вероятно, что пятая строчка в Серии А даст путёвку в розыгрыш Лиги чемпионов — 2024/2025, но лучше забраться в четвёрку и не беспокоиться о раскладах. Для «Наполи», пока ещё действующего чемпиона Италии, матч с «Аталантой» стал одним из последних шансов зацепиться за зону ЛЧ.

Составы команд сильно не удивили. Алексей Миранчук ожидаемо вышел в старте «Аталанты», а вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустил матч из-за повреждения в игре за сборную Грузии. Битвы экс-футболистов «Локомотива» не вышло. Но и без этого россиянин зажёг с первых минут. В одной из первых атак Алексей протащил мяч и пробил по воротам «Наполи». Получилось классно, но, к сожалению, Миранчук угодил в штангу. «Аталанта» в целом захватила преимущество с первых минут, а «Наполи» будто не ожидал такой наглости.

Миранчук был одним из главных лиц на поле: он не только угрожал чужим воротам, но и помогал защитникам бергамасков. У «Наполи» опаснее всех действовал Виктор Осимхен, но создать что-то действительно серьёзное не получалось. Хозяева часто терялись в позиционных атаках: всё же команда пока не до конца адаптирована к футболу тренера Франческо Кальцоны.

Зато «Аталанта» воспользовалась своим моментом! На 26-й минуте мяч оказался в штрафной «Наполи» и буквально метался по ней. И после отскока от головы Марио Пашалича оказался у Миранчука, который немного нелепо переправил его в ворота неаполитанцев. Главное, что «Аталанта» вышла вперёд. А Алексей забил третий гол в этом сезоне Серии А.

«Аталанта» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

После пропущенного мяча «Наполи» стал действовать активнее в атаке. Но снова не извлекал из этого топ-моментов. А Миранчук продолжал угрожать воротам Мерета. Сначала он неплохо навесил на Пашалича, а затем подоспел на добивание – мяч прошёл выше ворот. И всё же отличный тайм в исполнении Алексея завершился ещё одним результативным действием. Уже на 45-й минуте «Аталанта» разыграла комбинацию: Скамакка принял мяч, обыгрался с Миранчуком, после чего пробил точно по воротам «Наполи». 2:0 в пользу «Аталанты», два голевых балла на счету россиянина. Самый результативный матч для Алексея в этом сезоне!

Кальцона неплохо встряхнул команду в перерыве. «Наполи» заиграл острее и начал создавать хорошие моменты. Но их гасили оборона «Аталанты» и голкипер Марко Карнесекки. Хотя к середине второго тайма темп немного упал. Бергамаски умело сдерживали угрозы. Миранчук вместе с партнёрами по атаке периодически убегал в контратаки. А в концовке встречи добили бедный «Наполи» – в быстрой атаке забили третий: Маттео Руджери с левого фланга покатил на Тёна Копмейнерса, и голландец поразил ворота Мерета. Разгром.

«Наполи» — «Аталанта» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Аталанта» одержала важнейшую победу. При равенстве количества игр команда Джан Пьеро Гасперини теперь отстаёт от идущей пятой «Ромы» всего на одно очко, от «Болоньи» (четвёртая) – на четыре. Бергамаски вернулись в гонку за зону Лиги чемпионов, а Миранчук стал ключевым фактором победы в Неаполе. Отставание «Наполи» от «Аталанты» составляет пять очков, при этом у команды Кальцоны сыгран на один матч больше. Вряд ли мы увидим в следующем розыгрыше Лиги чемпионов Хвичу и компанию. Разве что грузин переберётся в другой клуб.

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