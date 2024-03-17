Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Монако — Лорьян — 2:2, 17 марта 2024, обзор матча чемпионата Франции: статистика, моменты, как сыграл Александр Головин

Головин шикарным мягким ассистом приносил победу «Монако» до 90+6-й минуты
Георгий Илющенко
«Монако» — «Лорьян» — 2:2
Аудио-версия:
Комментарии
Но очередное результативное действие Саши во Франции дало монегаскам только одно очко в матче с «Лорьяном».

«Монако» борется за попадание в Лигу чемпионов, «Лорьян» — за выживание. Казалось бы, какие проблемы в этом противостоянии могла испытать команда Головина? Но это только на первый взгляд.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
0:1 Синго – 1'     1:1 Менди – 27'     2:1 Фофана – 60'     2:2 Бакайоко – 90+5'    
Удаления: Закария – 81' / Тосин – 89'

«Мерлузовые» за последние полтора месяца накопили четыре победы и ничью в семи матчах. При этом три последних выезда принесли им девять очков. С таким темпом явно не вылетают. И на первых минутах гостевой встречи с «Монако» они вновь повели в счёте, пусть и благодаря фантастическому везению. Бамба забежал в штрафную справа и пробил с острого угла. Мяч попал в штангу, отлетел в голову Синго и затем – в ворота. Прямо не футбол, а бильярд. Эпизод по xG оценили на 0,02 ожидаемого гола.

«Лорьян» продолжил давить и за восемь минут заработал аж четыре угловых. После одного из них монегаски убежали в контратаку, которую из удобнейшей позиции завершал Головин. Выстрел россиянина низом в шпагате отразил Мвого. А ведь в прошлом матче с «Лорьяном» Саша оформил гол+пас.

Тогда он ещё и примерил капитанскую повязку:
«Рад видеть Головина с капитанской повязкой!» Лучший матч россиянина в этом сезоне
«Рад видеть Головина с капитанской повязкой!» Лучший матч россиянина в этом сезоне

Дальше инициатива полностью перешла к «Монако». Гол назревал: убойные шансы были у Бен-Йеддера, Минамино и Аклиуше. В середине тайма он состоялся и по комичности переплюнул даже самострел Синго! Обычная подача Такуми с правого фланга не предвещала беды, и тут вдруг Менди направил мяч грудью в сторону собственных ворот. А Мвого-то бежал навстречу! Как ни пытался голкипер, ситуацию спасти не получилось. У автора гола, к слову, 13-й номер. Удачу ему он явно не приносит.

Автогол Менди в матче «Монако» — «Лорьян»

Автогол Менди в матче «Монако» — «Лорьян»

Фото: Скрин трансляции

Дальше команды затаились. Лишь в конце тайма пару шансов имели гости — Маецки не дал забить Кари и экс-монегаску Бакайоко. Да-да, тому самому, который в 2017-м вместе с Мбаппе, Бернарду, Лемаром и Фабиньо кошмарил «Манчестер Сити» в плей-офф ЛЧ. Как же по-разному сложились их судьбы.

В начале второго тайма чудо-ассист едва не отдал Головин: на левом краю штрафной развернулся и обрезал передачей на Аклиуше сразу четверых соперников. Мвого не дал ей стать голевой и засейвил. А чуть позже свёл на нет и классный эпизод для Бен-Йеддера, который бил в ближний угол прямо в упор. Ещё пытался забить Марипан, однако его кивок вслед за угловым россиянина оказался неточным.

Что не получилось у Марипана, удалось Фофана. Саша мягенько подал в штрафную с правого края, а Юссуф смял защитников и мощно вколотил мяч головой в ворота. Если бы речь шла о баскетболе, можно было бы назвать перформанс француза данком.

Игроки «Монако» празднуют гол в ворота «Лорьяна»

Игроки «Монако» празднуют гол в ворота «Лорьяна»

Фото: Zuma/ТАСС

«Монако» был гораздо ближе к третьему голу, чем «Лорьян» — ко второму. И это несмотря на то, что к 81-й минуте Закария двумя жёсткими подкатами заработал удаление. Но на 90-й Тосин составы уравнял прямой красной за умышленную грубость против Синго. В итоге счёт оставался таким же вплоть до шестой добавленной минуты, пока Бакайоко не повторил за Фофана и не забил под копирку. Гол он не праздновал, хотя его бывшей команде от этого точно не легче.

Головина заменили на 88-й минуте. Портал Sofascore выдал ему шикарную оценку 8,4 — выше только у Фофана (8,8). У Саши 0,31 xG и 0,73 xA (ожидаемые ассисты), собственно, голевая, 34 из 40 точных передач, шесть точных навесов из 10, четыре удачных длинных паса из пяти, по удару в стор и мимо створа плюс четыре отбора. В расположение сборной России он наверняка поехал бы с отличным настроением, если бы не столь обидно упущенная победа.

Пару недель назад Головин едва вновь не забил «ПСЖ»:
Как обидно Головин не забил «ПСЖ»! «Монако» сдержал Мбаппе, но победить чемпиона не вышло
Как обидно Головин не забил «ПСЖ»! «Монако» сдержал Мбаппе, но победить чемпиона не вышло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android