Головин шикарным мягким ассистом приносил победу «Монако» до 90+6-й минуты

«Монако» борется за попадание в Лигу чемпионов, «Лорьян» — за выживание. Казалось бы, какие проблемы в этом противостоянии могла испытать команда Головина? Но это только на первый взгляд.

«Мерлузовые» за последние полтора месяца накопили четыре победы и ничью в семи матчах. При этом три последних выезда принесли им девять очков. С таким темпом явно не вылетают. И на первых минутах гостевой встречи с «Монако» они вновь повели в счёте, пусть и благодаря фантастическому везению. Бамба забежал в штрафную справа и пробил с острого угла. Мяч попал в штангу, отлетел в голову Синго и затем – в ворота. Прямо не футбол, а бильярд. Эпизод по xG оценили на 0,02 ожидаемого гола.

«Лорьян» продолжил давить и за восемь минут заработал аж четыре угловых. После одного из них монегаски убежали в контратаку, которую из удобнейшей позиции завершал Головин. Выстрел россиянина низом в шпагате отразил Мвого. А ведь в прошлом матче с «Лорьяном» Саша оформил гол+пас.

Дальше инициатива полностью перешла к «Монако». Гол назревал: убойные шансы были у Бен-Йеддера, Минамино и Аклиуше. В середине тайма он состоялся и по комичности переплюнул даже самострел Синго! Обычная подача Такуми с правого фланга не предвещала беды, и тут вдруг Менди направил мяч грудью в сторону собственных ворот. А Мвого-то бежал навстречу! Как ни пытался голкипер, ситуацию спасти не получилось. У автора гола, к слову, 13-й номер. Удачу ему он явно не приносит.

Автогол Менди в матче «Монако» — «Лорьян» Фото: Скрин трансляции

Дальше команды затаились. Лишь в конце тайма пару шансов имели гости — Маецки не дал забить Кари и экс-монегаску Бакайоко. Да-да, тому самому, который в 2017-м вместе с Мбаппе, Бернарду, Лемаром и Фабиньо кошмарил «Манчестер Сити» в плей-офф ЛЧ. Как же по-разному сложились их судьбы.

В начале второго тайма чудо-ассист едва не отдал Головин: на левом краю штрафной развернулся и обрезал передачей на Аклиуше сразу четверых соперников. Мвого не дал ей стать голевой и засейвил. А чуть позже свёл на нет и классный эпизод для Бен-Йеддера, который бил в ближний угол прямо в упор. Ещё пытался забить Марипан, однако его кивок вслед за угловым россиянина оказался неточным.

Что не получилось у Марипана, удалось Фофана. Саша мягенько подал в штрафную с правого края, а Юссуф смял защитников и мощно вколотил мяч головой в ворота. Если бы речь шла о баскетболе, можно было бы назвать перформанс француза данком.

Игроки «Монако» празднуют гол в ворота «Лорьяна» Фото: Zuma/ТАСС

«Монако» был гораздо ближе к третьему голу, чем «Лорьян» — ко второму. И это несмотря на то, что к 81-й минуте Закария двумя жёсткими подкатами заработал удаление. Но на 90-й Тосин составы уравнял прямой красной за умышленную грубость против Синго. В итоге счёт оставался таким же вплоть до шестой добавленной минуты, пока Бакайоко не повторил за Фофана и не забил под копирку. Гол он не праздновал, хотя его бывшей команде от этого точно не легче.

Головина заменили на 88-й минуте. Портал Sofascore выдал ему шикарную оценку 8,4 — выше только у Фофана (8,8). У Саши 0,31 xG и 0,73 xA (ожидаемые ассисты), собственно, голевая, 34 из 40 точных передач, шесть точных навесов из 10, четыре удачных длинных паса из пяти, по удару в стор и мимо створа плюс четыре отбора. В расположение сборной России он наверняка поехал бы с отличным настроением, если бы не столь обидно упущенная победа.