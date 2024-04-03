«Зенит» — лидер по выплатам агентам. «Спартак» впервые за два года потратил меньше

РФС опубликовал ежегодный отчёт по выплатам посредникам, которые совершили клубы в 2023 году. В этот раз для расчёта использовались не только рубли, доллары и евро, но ещё и юани. Из-за волатильности рубля точный перевод валюты невозможен, поэтому мы взяли за основу средний номинальный курс на 2023-й: $ 1 = 84,66 рубля, € 1 = 91,59 рубля, 1 юань = 11,93 рубля.

Приблизительно клубы потратили на выплаты агентам порядка 4,18 млрд рублей. Из них:

2 352 780 юаней (26 798 164,2 рубля);

€ 28 783 734 (2 636 302 197,06 рубля);

$ 2 557 883 (216 550 374,78 рубля);

1 304 042 955 рублей;

Общая сумма выплат на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее.

«Спартак», который последние несколько лет лидировал по агентским выплатам, в этом году не первый – его место занял «Зенит». Суммарно петербургский клуб выплатил агентам около 856,6 млн рублей (33 750 000 рублей и € 8 983 800). А в 2022-м – 553,07 млн.

В отчёте не представлены несколько клубов РПЛ – «Ахмат», «Рубин» и «Факел». Зато есть данные по АНО «Футбол-Хоккей», который выплатил агентам 1,2 млн рублей.

Меньше всего посредникам заплатил «Урал» – всего 15 млн рублей.

«Спартак» – единственный клуб, который рассчитывался с агентами в юанях. Всего московский клуб потратил на выплаты 562,13 млн рублей (годом ранее – 611,85 млн).

Только четыре клуба РПЛ рассчитывались исключительно в рублях: «Локомотив» (242 088 818 рублей), «Ростов» (185 223 494), «Пари НН» (127 059 380) и «Урал» (15 000 000).

«Краснодар» из топ-клубов потратил на посредников меньше всех – 144 003 170 рублей.

Клуб 2023 год, млн руб «Зенит» 856,6 «Динамо» 801,41 ЦСКА 624,15 «Спартак» 562,13 «Локомотив» 242,08 «Ростов» 185,22 «Крылья Советов» 182,28 «Краснодар» 144 «Пари НН» 127,06 «Оренбург» 112,14 «Сочи» 104,81 «Балтика» 33,73 «Урал» 15

Из всех клубов, которые регулярно выступают в РПЛ и отчитываются, только «Спартак» и «Локомотив» в учётном году потратили на агентские вознаграждения меньше, чем в прошлом. Значительно выросли расходы у «Краснодара» и «Динамо».

В разрезе пяти лет всего несколько изменений: «Локомотив», который год ранее был третьим по расходам, стал пятым. Его место заняло «Динамо» – в 2023-м клуб прилично потратился.

Клуб 2019 2020 2021 2022 2023 Всего «Спартак» 852,8 349,8 613,8 611,9 562,1 2990,4 «Зенит» 649,1 652 234,2 553 856,6 2944,9 «Динамо» 160,5 362,5 569,6 173,2 801,4 2067,2 ЦСКА 188,6 270 338,4 527,9 624,2 1949,1 «Локомотив» 63,2 500,4 465,3 364,6 242 1635,5 «Ростов» 205,1 101,5 261,6 181,9 185,2 935,3 «Краснодар» 257,3 98,5 121,6 74,9 144 696,3 «Сочи» 14,6 0 20,9 76,2 104,8 216,5

(все данные в млн рублей)

Интересно, что общемировые выплаты, по данным ФИФА, в прошлом году также стали рекордными – они составили $ 881 млн. При этом с 9 января прошлого года в силу вступили новые правила по агентским выплатам: теперь представитель футболиста, который зарабатывает свыше $ 200 тыс. в год, может претендовать не более чем на 3% отчислений со сделки. Если зарплата футболиста меньше, то агентам будет доставаться не более 5% от гонораров игрока. Кроме того, если агент выступает от клуба-продавца, то максимум он может получить 10% от сделки; если от клуба-покупателя – 6%; от игрока – 3%.