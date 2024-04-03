«Зенит» — лидер по выплатам агентам. «Спартак» впервые за два года потратил меньше

РФС опубликовал ежегодный отчёт по выплатам посредникам, которые совершили клубы в 2023 году. В этот раз для расчёта использовались не только рубли, доллары и евро, но ещё и юани. Из-за волатильности рубля точный перевод валюты невозможен, поэтому мы взяли за основу средний номинальный курс на 2023-й: $ 1 = 84,66 рубля, € 1 = 91,59 рубля, 1 юань = 11,93 рубля.
Приблизительно клубы потратили на выплаты агентам порядка 4,18 млрд рублей. Из них:
- 2 352 780 юаней (26 798 164,2 рубля);
- € 28 783 734 (2 636 302 197,06 рубля);
- $ 2 557 883 (216 550 374,78 рубля);
- 1 304 042 955 рублей;
Общая сумма выплат на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее.
«Спартак», который последние несколько лет лидировал по агентским выплатам, в этом году не первый – его место занял «Зенит». Суммарно петербургский клуб выплатил агентам около 856,6 млн рублей (33 750 000 рублей и € 8 983 800). А в 2022-м – 553,07 млн.
В отчёте не представлены несколько клубов РПЛ – «Ахмат», «Рубин» и «Факел». Зато есть данные по АНО «Футбол-Хоккей», который выплатил агентам 1,2 млн рублей.
- Меньше всего посредникам заплатил «Урал» – всего 15 млн рублей.
- «Спартак» – единственный клуб, который рассчитывался с агентами в юанях. Всего московский клуб потратил на выплаты 562,13 млн рублей (годом ранее – 611,85 млн).
- Только четыре клуба РПЛ рассчитывались исключительно в рублях: «Локомотив» (242 088 818 рублей), «Ростов» (185 223 494), «Пари НН» (127 059 380) и «Урал» (15 000 000).
- «Краснодар» из топ-клубов потратил на посредников меньше всех – 144 003 170 рублей.
|Клуб
|2023 год, млн руб
|«Зенит»
|856,6
|«Динамо»
|801,41
|ЦСКА
|624,15
|«Спартак»
|562,13
|«Локомотив»
|242,08
|«Ростов»
|185,22
|«Крылья Советов»
|182,28
|«Краснодар»
|144
|«Пари НН»
|127,06
|«Оренбург»
|112,14
|«Сочи»
|104,81
|«Балтика»
|33,73
|«Урал»
|15
Из всех клубов, которые регулярно выступают в РПЛ и отчитываются, только «Спартак» и «Локомотив» в учётном году потратили на агентские вознаграждения меньше, чем в прошлом. Значительно выросли расходы у «Краснодара» и «Динамо».
В разрезе пяти лет всего несколько изменений: «Локомотив», который год ранее был третьим по расходам, стал пятым. Его место заняло «Динамо» – в 2023-м клуб прилично потратился.
|Клуб
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|Всего
|«Спартак»
|852,8
|349,8
|613,8
|611,9
|562,1
|2990,4
|«Зенит»
|649,1
|652
|234,2
|553
|856,6
|2944,9
|«Динамо»
|160,5
|362,5
|569,6
|173,2
|801,4
|2067,2
|ЦСКА
|188,6
|270
|338,4
|527,9
|624,2
|1949,1
|«Локомотив»
|63,2
|500,4
|465,3
|364,6
|242
|1635,5
|«Ростов»
|205,1
|101,5
|261,6
|181,9
|185,2
|935,3
|«Краснодар»
|257,3
|98,5
|121,6
|74,9
|144
|696,3
|«Сочи»
|14,6
|0
|20,9
|76,2
|104,8
|216,5
(все данные в млн рублей)
Интересно, что общемировые выплаты, по данным ФИФА, в прошлом году также стали рекордными – они составили $ 881 млн. При этом с 9 января прошлого года в силу вступили новые правила по агентским выплатам: теперь представитель футболиста, который зарабатывает свыше $ 200 тыс. в год, может претендовать не более чем на 3% отчислений со сделки. Если зарплата футболиста меньше, то агентам будет доставаться не более 5% от гонораров игрока. Кроме того, если агент выступает от клуба-продавца, то максимум он может получить 10% от сделки; если от клуба-покупателя – 6%; от игрока – 3%.