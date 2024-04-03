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Сколько клубы РПЛ заплатили агентам в 2023 году — Зенит — лидер, Спартак платил в юанях, отчёт РФС

«Зенит» — лидер по выплатам агентам. «Спартак» впервые за два года потратил меньше
Полина Куимова
«Зенит» — лидер по выплатам агентам
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Изучаем новый отчёт РФС.

РФС опубликовал ежегодный отчёт по выплатам посредникам, которые совершили клубы в 2023 году. В этот раз для расчёта использовались не только рубли, доллары и евро, но ещё и юани. Из-за волатильности рубля точный перевод валюты невозможен, поэтому мы взяли за основу средний номинальный курс на 2023-й: $ 1 = 84,66 рубля, € 1 = 91,59 рубля, 1 юань = 11,93 рубля.

Приблизительно клубы потратили на выплаты агентам порядка 4,18 млрд рублей. Из них:

  • 2 352 780 юаней (26 798 164,2 рубля);
  • € 28 783 734 (2 636 302 197,06 рубля);
  • $ 2 557 883 (216 550 374,78 рубля);
  • 1 304 042 955 рублей;

Общая сумма выплат на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее.

«Спартак», который последние несколько лет лидировал по агентским выплатам, в этом году не первый – его место занял «Зенит». Суммарно петербургский клуб выплатил агентам около 856,6 млн рублей (33 750 000 рублей и € 8 983 800). А в 2022-м – 553,07 млн.

В отчёте не представлены несколько клубов РПЛ – «Ахмат», «Рубин» и «Факел». Зато есть данные по АНО «Футбол-Хоккей», который выплатил агентам 1,2 млн рублей.

  • Меньше всего посредникам заплатил «Урал» – всего 15 млн рублей.
  • «Спартак» – единственный клуб, который рассчитывался с агентами в юанях. Всего московский клуб потратил на выплаты 562,13 млн рублей (годом ранее – 611,85 млн).
  • Только четыре клуба РПЛ рассчитывались исключительно в рублях: «Локомотив» (242 088 818 рублей), «Ростов» (185 223 494), «Пари НН» (127 059 380) и «Урал» (15 000 000).
  • «Краснодар» из топ-клубов потратил на посредников меньше всех – 144 003 170 рублей.
Клуб2023 год, млн руб
«Зенит»856,6
«Динамо»801,41
ЦСКА624,15
«Спартак»562,13
«Локомотив»242,08
«Ростов»185,22
«Крылья Советов»182,28
«Краснодар»144
«Пари НН»127,06
«Оренбург»112,14
«Сочи»104,81
«Балтика»33,73
«Урал»15

Из всех клубов, которые регулярно выступают в РПЛ и отчитываются, только «Спартак» и «Локомотив» в учётном году потратили на агентские вознаграждения меньше, чем в прошлом. Значительно выросли расходы у «Краснодара» и «Динамо».

В разрезе пяти лет всего несколько изменений: «Локомотив», который год ранее был третьим по расходам, стал пятым. Его место заняло «Динамо» – в 2023-м клуб прилично потратился.

Клуб20192020202120222023Всего
«Спартак»852,8349,8613,8611,9562,12990,4
«Зенит»649,1652234,2553856,62944,9
«Динамо»160,5362,5569,6173,2801,42067,2
ЦСКА188,6270338,4527,9624,21949,1
«Локомотив»63,2500,4465,3364,62421635,5
«Ростов»205,1101,5261,6181,9185,2935,3
«Краснодар»257,398,5121,674,9144696,3
«Сочи»14,6020,976,2104,8216,5

(все данные в млн рублей)

Интересно, что общемировые выплаты, по данным ФИФА, в прошлом году также стали рекордными – они составили $ 881 млн. При этом с 9 января прошлого года в силу вступили новые правила по агентским выплатам: теперь представитель футболиста, который зарабатывает свыше $ 200 тыс. в год, может претендовать не более чем на 3% отчислений со сделки. Если зарплата футболиста меньше, то агентам будет доставаться не более 5% от гонораров игрока. Кроме того, если агент выступает от клуба-продавца, то максимум он может получить 10% от сделки; если от клуба-покупателя – 6%; от игрока – 3%.

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