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Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Тренер «Боруссии» Д Терзич ответил на вопрос, как остановить «ПСЖ»

Тренер «Боруссии» Д Терзич ответил на вопрос, как остановить «ПСЖ»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матчей с «Пари Сен-Жермен» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча пройдёт сегодня, 1 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 7 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как остановить «ПСЖ» — непростой вопрос. Я думаю, что каждый соперник хочет закрыть Килиана Мбаппе, но это не всегда получается. Мы должны быть готовы ко всему. Хорошо, что мы уже многое пережили. Мы заслужили этот полуфинал, пройдя сложных соперников. Мы не должны перемудрить, но нам нужно быть уверенными в своих силах. У нас есть план, это будут два равных матча», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» прошла испанский «Атлетико» Мадрид по сумме двух матчей — 5:4.

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