«Очень понравилось «Динамо». Шалимов — о матче бело-голубых с «Зенитом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоялась в воскресенье, 28 апреля. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол на счету нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Он отличился на 76-й минуте.

«Очень понравилось «Динамо» — мобилизованная команда, которая ждала своего шанса. Есть четвёрка защитников плюс Лаксальт, остальные ребята больше на атаку.

Что касается «Зенита», то был боевой состав. Но есть очевидная проблема в атаке — Кассьерра весной выглядит плохо, забивает мало. Он часто в тех позициях, откуда голы не забивают, не получается доставить мяч в опасную точку. Не так ярко, как в прошлом году, выглядят Вендел и Клаудиньо, играют низко, а фланги включались редко. Не функционируют винтики в позиционной атаке — дело не в том, что команда не забивает, проблема в том, что команда не создаёт», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».