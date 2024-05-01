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«Очень понравилось «Динамо». Шалимов — о матче бело-голубых с «Зенитом»

«Очень понравилось «Динамо». Шалимов — о матче бело-голубых с «Зенитом»
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоялась в воскресенье, 28 апреля. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол на счету нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Он отличился на 76-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Очень понравилось «Динамо» — мобилизованная команда, которая ждала своего шанса. Есть четвёрка защитников плюс Лаксальт, остальные ребята больше на атаку.

Что касается «Зенита», то был боевой состав. Но есть очевидная проблема в атаке — Кассьерра весной выглядит плохо, забивает мало. Он часто в тех позициях, откуда голы не забивают, не получается доставить мяч в опасную точку. Не так ярко, как в прошлом году, выглядят Вендел и Клаудиньо, играют низко, а фланги включались редко. Не функционируют винтики в позиционной атаке — дело не в том, что команда не забивает, проблема в том, что команда не создаёт», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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