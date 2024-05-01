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Игорь Шалимов: уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул

Игорь Шалимов: уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о последних результатах санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. «Зенит» потерпел два поражения подряд. Сине-бело-голубые проиграли казанскому «Рубину» (0:2) и московскому «Динамо» (0:1).

«Поражения от «Рубина» и сейчас от «Динамо» не случайны. При этом не могу сказать, что «Зенит» играет спустя рукава. Просто элементы игры, которые отработаны очень хорошо, — например, игра флангами — вообще не работали в этот раз. И уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), на третьей — «Динамо» (47).

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