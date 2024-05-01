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Яхимович заявил, что у «Динамо» всё ещё есть шансы на чемпионство в РПЛ

Яхимович заявил, что у «Динамо» всё ещё есть шансы на чемпионство в РПЛ
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Ветеран московского «Динамо» Эрик Яхимович считает, что бело-голубые будут бороться за золотые медали чемпионата России сезона-2023/2024. По его мнению, у «Динамо» всё ещё есть шансы на чемпионство, если «Зенит» будет терять очки на заключительном отрезке сезона.

«Был даже шанс оказаться на первой строчке таблицы, если бы не провалили игры с «Ростовом» и «Спартаком». Но в футболе всё выиграть невозможно, поэтому в целом я доволен. Мне последние матчи понравились. Получал удовольствие от футбола. Уверен, «Динамо» будет в первой тройке.

Думает ли «Динамо» о золотых медалях? Команда обязательно будет за них бороться. Шансы есть. Надо выигрывать все оставшиеся матчи и смотреть, как проведёт этот отрезок «Зенит». Если он оступится, то шансы будут», — приводит слова Яхимовича «Евро-Футбол.Ру».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 5 мая и начнётся в 16:30 мск.

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