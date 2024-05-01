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Игорь Шалимов высказался о дерби «Спартака» и «Локомотива»

Игорь Шалимов высказался о дерби «Спартака» и «Локомотива»
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча состоялась в воскресенье, 28 апреля. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда (с пенальти), Хесус Медина и Даниил Хлусевич. За «Локомотив» забили Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«С учётом важности кубкового матча в среду уверен, состав «Спартак» поменял, сделав ротацию. Схема 4-2-3-1 — игра с «десяткой», игра от себя, владение инициативой. И второй момент — играя так, не пропускаешь быстрые атаки соперника. Важна роль «десятки», и надо сказать, что Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке. В составе не сыграли Бабич и Денисов — видимо, им дали отдохнуть под Кубок.

Игра получилась интересной, остроатакующей, в какой-то момент обе команды стали играть вообще без центра поля», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встретится с «Динамо» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Начало игры — в 18:00 мск.

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