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Кроос: не знаю, смогут ли Мбаппе, Беллингем и Винисиус сыграть с «Баварией»

Кроос: не знаю, смогут ли Мбаппе, Беллингем и Винисиус сыграть с «Баварией»
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Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос с юмором отреагировал на вопрос о возможном переходе в мадридский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Сыграть с Мбаппе, Беллингемом и Винисиусом в следующем сезоне? Не знаю, соберутся ли они вместе на ответный матч с «Баварией»! Так что, ребята, это не моё дело», — приводит слова Крооса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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