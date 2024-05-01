Кечинов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 1 мая. Начало игры — в 18:00 мск.

«Такие игры всегда проходят зрелищно. Очень сложно кого-то делать фаворитом, потому что обе команды подходят в хорошем настроении. Исход матча решат футболисты, которые смогут показать своё индивидуальное мастерство и забить решающие мячи.

Не считаю, что Угальде будет потерей. Он старается, видно, что есть задатки, но пока полноценно себя не проявляет. Забитых мячей от него мало, поэтому не считаю его потерей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.