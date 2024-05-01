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Яхимович: «Динамо» должно на злости отомстить «Спартаку» за Лещука и последнее поражение

Яхимович: «Динамо» должно на злости отомстить «Спартаку» за Лещука и последнее поражение
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Ветеран «Динамо» Эрик Яхимович высказался о предстоящем матче бело-голубых со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По его мнению, «Динамо» должно выйти со спортивной злостью и отомстить красно-белым за досадное поражение в матче чемпионата России (1:2).

«Динамовцы играют хорошо, но им не везёт. Они сейчас должны выйти на злости за последнее поражение и отомстить за Лещука. Это молодой парень, и мне его жалко. Нельзя такие ошибки допускать. Но здесь уже психология. Он, видимо, боится ошибиться. Одно время Шунин стоял постоянно, его не меняли. Затем поставили Лещука. Вратарь должен быть психологически устойчивым мужиком, зверюгой. Иногда нужно и «напихать» партнёрам, наорать на кого-то», — приводит слова Яхимовича «Евро-Футбол.Ру».

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