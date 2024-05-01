Защитник «Ростова» Чернов: «Балтика» набрала хороший ход, матч будет интересным

Футболист «Ростова» Евгений Чернов высказался о предстоящей игре Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».

— «Балтика» — проходимый соперник для «Ростова»?

— Не хочу называть какие-то команды проходимыми. «Балтика» сейчас тоже набрала хороший ход, поэтому будет интересный матч, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, матч 1/2 финала Пути регионов между «Балтикой» и «Ростовом» состоится в четверг, 2 мая. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 19:15 по московскому времени. В матче первого этапа 1/2 финала Кубка России команда Валерия Карпина обыграла «Урал» со счётом 3:1. 31-летний Чернов в этом сезоне провёл 23 матча во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи.