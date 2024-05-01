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Защитник «Ростова» Чернов: «Балтика» набрала хороший ход, матч будет интересным

Защитник «Ростова» Чернов: «Балтика» набрала хороший ход, матч будет интересным
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Футболист «Ростова» Евгений Чернов высказался о предстоящей игре Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».

— «Балтика» — проходимый соперник для «Ростова»?
— Не хочу называть какие-то команды проходимыми. «Балтика» сейчас тоже набрала хороший ход, поэтому будет интересный матч, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч 1/2 финала Пути регионов между «Балтикой» и «Ростовом» состоится в четверг, 2 мая. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 19:15 по московскому времени. В матче первого этапа 1/2 финала Кубка России команда Валерия Карпина обыграла «Урал» со счётом 3:1. 31-летний Чернов в этом сезоне провёл 23 матча во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи.

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