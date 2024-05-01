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Защитник «Краснодара» Тормена: если станем чемпионами, будет невероятный праздник

Защитник «Краснодара» Тормена: если станем чемпионами, будет невероятный праздник
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Футболист «Краснодара» Витор Тормена заявил, что команда должна сконцентрироваться на концовке сезона РПЛ, отметив, что в случае победы «быков» в городе будет невероятный праздник.

«Все сейчас наблюдают за чемпионской гонкой. «Краснодару» нужно сконцентрироваться, ведь у каждой команды осталось по четыре игры, а задачу решит тот, кто потеряет меньше очков. Итоги будем подводить в конце сезона. Если станем чемпионами, будет невероятный праздник», — приводит слова Тормены «Матч ТВ».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате лидирует «Зенит». «Краснодар» располагается на втором месте, набрав столько же очков, сколько в активе у сине-бело-голубых. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-зелёные сыграют с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится 4 мая и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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