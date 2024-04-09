«Манчестер Сити» и Тьерри Анри продвигают уникальный стартап. АПЛ приобрела в нём долю

В 2022 году «Манчестер Сити» стал первым клубом АПЛ, заключившим контракт с разработчиком программного обеспечения для виртуальной реальности Rezzil. Спустя год возможности этой компании оценили владельцы «Вулверхэмптона», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэма», а на днях четырёхлетнее лицензионное и инвестиционное соглашение со стартапом заключило руководство АПЛ.

Салах и другие профи теперь смогут тренироваться виртуально

В топ-10 обновлённого рейтинга Deloitte Football Money League – 2024, который оценивает ведущие клубы мира по доходности, вошли шесть команд английской Премьер-лиги. В лучшем клубном турнире играют не только топовые футболисты, но и используются самые передовые технологии, которые позволяют обойти конкурентов. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп привлекал к работе с командой специалиста по аутам и сёрфингиста, а сейчас взаимодействует с командой нейробиологов.

Несколько лет назад руководство «красных» ввело в штат новую единицу – директор команды по исследованиям. Это направление возглавляет обладатель докторской степени по физике элементарных частиц в Гарварде Уильям Спирмен. Скромный «Брайтон» научился зарабатывать на трансферах благодаря уникальному программному обеспечению, которое фильтрует весь рынок игроков. В «Арсенале» работает применяющий научный подход гуру по стандартам Николя Жове.

Салах уже несколько лет работает с нейробиологами. Теперь пришло время виртуальной реальности Фото: John Powell/Getty Images

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах наколотил за мерсисайдцев 207 голов и оформил 92 ассиста, но для выхода на высокий уровень египтянину понадобились долгие годы тренировок над своим слабым местом в начале карьеры – реализацией моментов. «Я не родился с голами. Мало забивал, когда играл за «Базель». Когда играл за «Рому», то снял отдельный дом, на котором оборудовал футбольное поле с воротами, чтобы практиковаться и улучшать технику. Каждый день я пробивал с разных дистанций по воротам с мишенями. Это позволило мне почувствовать уверенность и улучшить реализацию», – признался игравший за «волков» с 2015 по 2017 год Мохамед.

Но теперь Салаху и другим игрокам можно не усложнять профессиональную жизнь – её призваны облегчить продукты Rezzil. Футболист надевает специальные очки и с помощью виртуальной реальности может отрабатывать удары, просчитывать скорость полёта мяча, отрабатывать комбинации, моделировать определённые ситуации на поле, проводить анализ ошибок и даже учиться распределять силы на всю игру.

Тьерри Анри и основатель Rezzil Энди Этчес Фото: Из личного архива Энди Этчеса

«Это потрясающий продукт! – восхищается легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, который ещё в 2021 году стал соинвестором Rezzil. – Я изучал много направлений для капиталовложений, но только в этой компании обнаружил не только финансовый, но и спортивный потенциал. В использовании этой технологии я вижу способ устранить ряд пробелов в спортивном мире. Это отличный инструмент, чтобы улучшить когнитивные способности, прокачать скорость принятия решений и множество других навыков».

Помимо Анри, совладельцами Rezzil стали Венсан Компани и Гари Невилл

Технологии Rezzil оценил не только Тьерри, но и ряд других действующих и бывших игроков АПЛ, таких как Гари Невилл, Тайрон Мингз (тот самый защитник «Астон Виллы», который в 2017-м наступил на голову Златану Ибрагимовичу, а швед отомстил ему ударом локтем по лицу. – Прим. «Чемпионата»), Венсан Компани и Майкл Антонио. Все они являются соинвесторами Rezzil. Руководство АПЛ при заключении сделки с этой компанией также приобрело в ней долю, что говорит о том, что это продукт высочайшего качества. Общая сумма инвестиций в стартап на данный момент составляет $ 37,1 млн.

Уникальную платформу контекстуальной когнитивной деятельности Rezzil основал в 2017 году выпускник Городского исследовательского университета Манчестера Энди Этчес. «В прошлом я был неплохим игроком, но в науке у меня получалось лучше, поэтому в какой-то момент я решил объединить эти две страсти. Я работал сотрудником и консультантом в «Манчестер Сити», Английской футбольной лиге, Серии А и в других высших институтах клубного футбола. Всегда уделял особое внимание технологиям и размышлял, как их можно использовать для повышения производительности игроков», – отмечает Этчес.

В своей деятельности разработчик поставил задачу сделать инструмент, который позволил бы развивать качества, присущие лучшим игрокам мира. Используя серию упражнений и тестов, предназначенных для имитации экстремального игрового давления и принятия решений, футболисты могут рассчитать индекс Rezzil. Результаты можно сравнить с показателями одноклубников или топовых исполнителей из любого клуба мира. Также Rezzil предлагает набор инструментов для анализа и реабилитации, которые помогут лучше понять эффективность игры на поле и во время восстановления, а также оценить уровень стресса.

Дети также с удовольствием приобщаются к виртуальной реальности Rezzil Фото: rezzil.com

Настоящим прорывом в работе компании стал запуск в 2022 году платформы Player 22, которую разработали и протестировали с помощью профессиональных тренеров УЕФА. Платформа предоставляет ряд спортивных приложений, предназначенных для улучшения когнитивных функций, концентрации, скорости реакции, координации и контроля. Огромную популярность приобрело приложение Rezzil Elite, разработанное с помощью лучших футболистов мира – с его помощью профессиональные спортсмены выполняют упражнения, которые дополняют работу на поле, улучшают процесс принятия решений и моделируют определённые игровые ситуации.

АПЛ и Rezzil работают над выпуском совместной игры

ПО виртуальной реальности удовлетворило интересы не только игроков, но и фанатов. К примеру, поклонники «Вулверхэмптона» с помощью приложения Rezzil Player имеют возможность виртуально принять участие в тренировках команды, выполняя такие же упражнения. Также стартап воссоздал в цифровом формате домашний стадион команды «Молине» с 360-градусным обзором поля.

Руководство Премьер-лиги и Rezzil пошли ещё дальше – сейчас ведётся разработка виртуальной игры, запуск которой ожидается в конце 2024 года. Поклонники всех команд АПЛ получат уникальную возможность виртуально выйти на поле в джерси любимых клубов и воссоздать знаковые голы и моменты в истории английского футбола.

Футболистка «Вест Хэма» тестирует продукцию Rezzil Фото: rezzil.com

«Очень круто, что Player 22 разработана для всей семьи и детей в том числе, – сияет Анри. – Родители всегда обеспокоены, что малышня просиживает часами возле экранов, но с Rezzil всё иначе – дети много двигаются. Сочетание киберспорта и традиционного спорта означает, что они здоровы и активны».

Одно из главных преимуществ Player 22 заключается в том, что пользователи получают доступ к тренировкам высшего уровня и наслаждаются процессом в удобном для них темпе и в комфорте собственного дома. «В качестве тренировочного средства платформу можно использовать где угодно – даже в городском парке», – подчёркивает Гари Невилл.

Сегодня Rezzil широко используется не только футболистами, но и другими спортсменами, в том числе в баскетболе, американском футболе, Формуле-1, единоборствах и экстремальных видах спорта. В 2022 году стартап подписал соглашение с НБА, чтобы помочь топовой баскетбольной лиге в сферах профилактики травм, обучения судей, здоровья и благополучия молодёжи.