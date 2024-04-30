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18-летний хавбек «Урала» Ишков: я хотел бы поиграть в Европе

18-летний хавбек «Урала» Ишков: я хотел бы поиграть в Европе
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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илья Ишков заявил, что хотел бы однажды попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

«Сейчас я пока об этом не думаю и туда не лезу. Я согласен с Григорием Викторовичем Ивановым, что надо уезжать в европейские клубы и играть там. Я, конечно, хотел бы сыграть в Европе», — приводит слова Ишкова «РИА Новости Спорт».

Ишкову 18 лет, за первую команду «Урала» он дебютировал в 2023 году в матче с «Сочи». В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Ильи с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ишкова в € 400 тыс.

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