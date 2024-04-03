Дичь в польском футболе. Известного тренера избили фанаты его же клуба

Хацкевич, работавший в РПЛ, пострадал от людей в масках. По всей видимости, совсем скоро он покинет «Заглембе».

Жуткая новость из польского футбола. Главный тренер «Заглембе» Александр Хацкевич стал целью для разбушевавшихся болельщиков. Фанаты прорвались на тренировку и избили белоруса, который работает в команде всего пару месяцев.

Как Хацкевич работает в Польше

В начале января новым миноритарным владельцем «Заглембе» стал 35-летний бизнесмен Рафал Коллинз. Он сразу выдал резонансный спич. Коллинз заверил, что команда не только сохранит место во втором по силе дивизионе польского футбола, но и в будущем сыграет в Лиге чемпионов. Очень амбициозно. На пост главного тренера пригласили Александра Хацкевича, который в своё время выводил «Ротор» в РПЛ.

Александр Хацкевич в «Заглембе» Фото: zaglebie.com

Но с приходом белоруса ситуация лучше не стала. В шести матчах под его руководством команда не одержала ни одной победы (две ничьих, четыре поражения). Сейчас она занимает последнее место в таблице и с каждым туром становится всё ближе к третьему дивизиону. До спасительной зоны — 12 очков, до конца турнира — девять туров. Что вы там говорили о Лиге чемпионов?

1 апреля «Заглембе» с треском проиграл на своём поле «Катовице» (0:4). После матча Хацкевич сделал заявление, которое больше было похоже на шутку (день как раз подходил для приколов). Он сказал, что не знает, каким был план на игру, поскольку тактику определяли сами футболисты. А затем назвал адрес своей электронной почты и попросил всех присутствующих на пресс-конференции журналистов отправить туда советы перед следующим матчем «Заглембе». «Позор», «абсурд» — такие слова появились в польской прессе сразу после столь странных заявлений тренера. Туром ранее после разгромного поражения в Гданьске тренер сказал, что его футболисты были ошеломлены большим стадионом и не знали, как играть.

Кстати, болельщики в социальных сетях сначала подумали, что слова об игроках после матча с «Катовице» — первоапрельская шутка. Но журналист Goal.pl Лука Павлик развеял сомнения: «Я был на многих пресс-конференциях, но сегодняшняя стала вершиной абсурда. Тренер Хацкевич выставляет «Заглембе» на посмешище. Когда я спросил его, что это за цирковое представление, он ничего не ответил».

Что известно о нападении фанатов на тренера

В третий день апреля ситуация обострилась. Портал meczyki.pl сообщил, что недовольные фанаты «Заглембе» пробрались на тренировку команды и избили Хацкевича. Согласно данным источника, ему нанесли несколько ударов по лицу и дубасили ногами. Чуть позже появились слова самого Хацкевича, которого в социальных сетях цитировал польский журналист Петр Слонка.

«Тренировка проходила в нормальной атмосфере, — сказал Хацкевич. — Но в какой-то момент появилась группа людей. Они были настроены агрессивно и атаковали тренерский штаб и футболистов. Мои игроки проявили сплочённость. Я вырос на улице и знаю, как вести себя в подобных ситуациях. Могу увернуться, могу защищаться. Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не проработал данный вопрос. Такого не должно было быть».

Болельщики «Заглембе» Фото: zaglebie.com

«В среду утром группа мужчин ворвалась на тренировку команды. Она прервала занятие и поговорила с тренерами и футболистами. Учитывая агрессивное отношение людей в масках, клуб сообщил об этом факте в полицию. Она направила патруль. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося», — заявление «Заглембе» через несколько часов после инцидента.

Некоторые польские СМИ с иронией отнеслись к формулировке о «переговорах» болельщиков и команды, учитывая, что в ход пошли кулаки. А ещё в заявлении «Заглембе» сказано, что в ближайшие 24 часа клуб сообщит о кадровых изменениях. Польские СМИ уверены, что речь идёт о смене тренера. Хацкевич уйдёт, а его место займёт Марек Сагановски.

После ухода из «Ротора» (весна 2021 года) белорус никак не может получить стабильную работу. В сентябре 2022-го он отработал всего шесть матчей в кипрской «Кармиотиссе», а теперь, похоже, покинет польский клуб всего через два с половиной месяца после назначения.