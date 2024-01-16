Экс-тренер «Ротора» Хацкевич назвал работу в Волгограде худшим этапом в карьере

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич назвал работу в Волгограде худшим этапом в тренерской карьере.

«Худший этап в тренерской карьере? Я признаю, что это поездка в этот плохой Волгоград, в эту плохую Россию», — сказал Хацкевич в выпуске YouTube-канала «Жизнь-малина». (вместо «плохой» использовалось более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).

Белорусский специалист возглавил «Ротор» в декабре 2019 года и покинул клуб в марте 2021-го. Хацкевич в общей сложности был у руля команды в 26 матчах во всех турнирах, где «Ротор» одержал победу лишь в пяти встречах, семь раз сыграл вничью и 14 матчей проиграл.

До «Ротора» Хацкевич тренировал молодёжные сборные Белоруссии, «Витебск», основную сборную Беларуси, киевское «Динамо», а также был помощником главного тренера в сборной Украины.